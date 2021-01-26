Как сложилась судьба девочки, которую весь мир знает как Алису из Страны чудес

«Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла с момента своей первой публикации в 1865 году и по сей день переносит своих юных и уже повзрослевших читателей в сказочную страну, где постоянно чаевничает Безумный Шляпник, куда-то опаздывает Белый Кролик и лукаво ухмыляется Чеширский Кот. Однако не все знают, что Алиса вовсе не плод воображения английского писателя, а реальная девочка Алиса Лидделл, жившая по соседству. Именно она вдохновила Кэрролла на то, чтобы «отправить» ее прямиком в кроличью нору в поисках приключений.

AdMe.ru решил выяснить, как сложилась судьба настоящей Алисы и была ли ее жизнь полна приключений также, как как и жизнь сказочной героини.

Судьбоносное знакомство семьи Лидделлов и 4-летней Алисы с Чарльзом Доджсоном

В 1852 году в семье британского филолога Генри Лидделла на свет появилась девочка Алиса. Она была 4-м ребенком из 10 детей профессора. Скучать в такой большой семье ей точно не приходилось. Сестры Лорина и Эдит с радостью составляли компанию любознательной Алисе в ее детских шалостях. К тому же Оксфорд, куда многодетная семья переехала в 1856 году, принес Лидделлам знакомство с 24-летним Чарльзом Доджсоном, который вскоре станет известен миру как Льюис Кэрролл. Дружба завязалась 25 апреля 1856 года, когда семейство застало Льюиса за фотографированием местного собора. Лидделл разделял интерес нового знакомого к зарождавшемуся в ту пору искусству фотографии и вскоре пригласил Кэрролла сделать первый из множества снимков семьи и, в частности, Алисы, которая была очень фотогеничным ребенком. К тому же она имела очаровательную привычку опускать подбородок и смотреть в камеру из-под бровей, точь-в-точь как позже это делала принцесса Диана.

Алиса Лидделл в образе нищенки. Фото Льюиса Кэрролла.

Алиса и ее сестры проводили много времени с Льюисом, который в компании детей чувствовал себя как рыба в воде. Они вместе ходили в университетский музей, ставший любимым местом девочки, устраивали пикники у реки. Позже Алиса вспоминала: «Когда мы вместе с мистером Кэрроллом ходили на реку, он всегда приносил с собой корзину, полную пирожных. Иногда мы уходили на целый день и брали большую корзину с обедом: цыпленком, салатом и прочими вкусностями».

Алиса (справа) со своими сестрами Эдит и Лориной.

Алисе и ее сестрам нравилось проводить время с Льюисом, ведь от взрослого друга можно было узнать так много занимательного. А что еще нужно пытливому детскому уму?

Как 10-летняя девочка стала Алисой в Стране чудес

4 июля 1862 года во время одной из лодочных прогулок Алиса Лидделл попросила своего друга рассказать очередную историю, в которой непременно было бы много всяких глупостей. Льюис согласился и поведал сестрам о приключениях маленькой девочки в подземной стране, куда она попала случайно, провалившись в кроличью нору. Главную героиню звали Алиса, и она очень уж напоминала своего прототипа: такая же упрямая, любопытная и развитая не по годам. 10-летняя девочка была рада, что персонаж носит ее имя, и попросила мужчину записать рассказанную им сказку. Вскоре после прогулки девочек на лодке в компании Кэрролла семья Лидделлов перестала общаться с другом семьи. Однако спустя некоторое время он подарил Алисе рукопись рассказа, которую озаглавил «Приключения Алисы под землей» и, кроме того, украсил собственными рисунками. Это был подарок Льюиса своей музе на Рождество 1864 года.

Часть рукописи.

В 1865 году Льюис Кэрролл опубликовал книгу под другим названием — «Приключения Алисы в Стране чудес». Так девочка Алиса пробудила в математике его писательский талант и стала прообразом героини, о похождениях которой стали читать дети и взрослые в разных уголках планеты. Стоит заметить однако, что в опубликованной книге Алиса внешне совсем не похожа на своего прототипа, так как при создании иллюстраций художник Джон Тенниел использовал в качестве модели совсем другую девочку.

После того как рукопись была подарена Алисе, Льюис не пересекался с семейством. Столкнувшись позже с уже повзрослевшей девочкой, писатель отмечал в своем дневнике, что был рад видеть свою музу, но почувствовал, что она изменилась не в лучшую сторону.

Алиса могла стать королевской особой

Пока сказочная Алиса на страницах книги путешествовала по волшебной стране, ее прототип девушка Алиса в возрасте 19 лет вместе со своими сестрами Эдит и Лориной отправилась в большое турне по Европе, усердно делая записи в путевом дневнике и наброски достопримечательностей. Под наставничеством ведущего английского искусствоведа Джона Рёскина она занималась рисованием.

20-летняя Алиса.

По словам правнучки Алисы Ванессы Тейт, мать девочки хотела, чтобы Алиса, как самая красивая из дочерей, вышла замуж за принца. Остальные кандидаты были недостаточно хороши для ее наследницы. К слову, стать королевской особой Алиса и в самом деле могла. Говорят, что одно время за ней ухаживал младший сын королевы Виктории Леопольд. Однако сказка продлилась недолго, и вскоре Леопольд женился на немецкой принцессе.

Алиса в «Стране чудес, которая наконец-то стала реальностью»

Кадр из фильма «Алиса в Стране чудес» (2010).

В конце концов 15 сентября 1880 года 28-летняя Алиса вышла замуж вовсе не за царскую особу, вопреки ожиданиям родителей, а за крикетиста Реджинальда Харгривса. Новоиспеченные супруги обосновались в загородном поместье в Хэмпшире. В своих письмах мужу она называла дом «Страной чудес, которая наконец-то стала реальностью для Алисы» и всегда подписывалась как «твоя любящая жена». Мать дала хорошее воспитание Алисе, поэтому проблем с ведением домашнего хозяйства у девушки не было. К тому же в ее распоряжении находились многочисленные слуги. Миссис Харгривс занималась организацией балов, продолжала рисовать и заниматься резьбой по дереву. В замужестве Алиса была не только прилежной домохозяйкой, но и вела активную общественную жизнь, заняв пост первого президента местного женского института. У Харгривсов было 3 сына. Второго из них назвали Леопольдом, прямо как королевского ухажера Алисы. Кстати, именно его девушка попросила стать крестным отцом мальчика. Ну а сам принц свою первую дочь назвал не иначе как Алиса. Третий же сын Харгривсов получил имя Кэрил. Что-то напоминает, не правда ли?

Принц Леопольд с дочерью Алисой.

Алиса была властной и строгой матерью: она запретила младшенькому Кэрилу строить карьеру пианиста, другому же сыну не позволила объявить о своей помолвке, пнув его под обеденным столом просто потому, что его невеста оказалась американкой. С некогда близким другом Льюисом Кэрроллом Алиса изредка поддерживала связь. В марте 1885 года в одном из писем писатель с ностальгией вспоминал, каким «идеальным маленьким другом» была миссис Харгривс. Последний раз Алиса встретилась с ним в 1891 году, когда вместе с сестрами навестила мужчину в Оксфорде.

Алиса продала рукопись, подаренную ей Кэрроллом, чтобы оплатить счета

Потеряв старших сыновей Алана и Леопольда, а затем и мужа, Алиса, чтобы оплатить счета за коммунальные услуги, выставила на аукцион подаренный ей Кэрроллом рукописный экземпляр «Приключений Алисы под землей». В 1928 году книга была продана американскому дилеру за £ 15 400. Своего единственного выжившего сына Кэрила пожилая Алиса не хотела отпускать в объятия другой женщины. Тем более что его избранницей стала вдова с 2 взрослыми детьми. Так или иначе, но он женился, а вскоре на свет появилась единственная внучка миссис Харгривс, которую Алиса баловала, кормя кусочками сахара. Позже повзрослевшая девочка вспоминала бабушку как старушку в черном, загоняющую цыплят в кусты. Пожилая женщина периодически жаловалась сыну, что она устала быть Алисой из Страны чудес. Тем не менее в 1932 году, на столетие со дня рождения Кэрролла, она, в то время 80-летняя вдова, в компании сына и сестры отправилась в Нью-Йорк, чтобы получить почетную степень Колумбийского университета за заслуги перед литературой. По ее мнению, поездка получилась почти такой же захватывающей, как и ее «приключения под землей».

В возрасте 82 лет прототипа сказочной героини не стало, но Алиса Лидделл навсегда вошла в историю как любознательная девочка, упавшая в кроличью нору.