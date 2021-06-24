Как сложилась судьба детей 12 легендарных писателей, книги которых найдутся на полке у каждого

Когда мы зачитываемся книгами любимого классика, мы порой задаемся вопросами о его частной жизни. Нам любопытно, была ли у него семья и что она из себя представляла. Близкие люди гения вынуждены оставаться в его тени, а ведь часто они достойны упоминания и вне контекста биографии великого человека.

Мы в AdMe.ru поинтересовались детьми великих писателей, и некоторые из них просто сразили нас наповал.

Марк Твен — Клара Клеменс

Дочь Марка Твена Клара рассказывала, что в детстве нарочно изо всех сил старалась привести отца в ярость, потому что ее и других детей очень забавляло, как он фырчал во время гневных речей. В такие минуты они дразнили его «сердитый серый котик». Клара стала единственным ребенком Марка Твена, который пережил отца. У девушки были серьезные разногласия с родителем при его жизни, и связаны они были с неприятием вторым певческой карьеры дочери. Но, несмотря на это, Клара бережно хранила наследие отца, а также написала его биографию.

Оноре де Бальзак — Мари-Каролин дю Френе

Мари-Каролин появилась на свет в результате супружеской измены Оноре с писательницей Мари Даминуа. Есть мнение, что именно незаконнорожденной дочери Бальзак посвятил свой роман «Евгения Гранде». Также он не забыл про нее и составляя завещание. К сожалению, Мари-Каролин была единственным потомком легендарного писателя, но собственных детей у нее не было.

Александр Дюма — Мари Александрин Дюма

Мари Александрин также являлась незаконнорожденным ребенком писателя, но была им официально удочерена. Девушка осуждала разгульный образ жизни отца, но при этом сохранила теплые отношения с ним. Мари Александрин пошла по стопам родителя: писала романы и фельетоны, а также занималась рисованием.

Чарльз Диккенс — Кейт Перуджини

Биографы Диккенса утверждают, что Кейт была единственным ребенком писателя, который унаследовал от отца способности к искусству. Девушка прославилась как талантливый художник-портретист, чьи работы выставлялись в Королевской академии художеств. Своего отца она называла скверным человеком из-за его амурных похождений за спиной матери, но добавляла, что любит его, несмотря на недостатки.

Виктор Гюго — Адель Гюго

Младшая дочь Виктора Гюго росла музыкально одаренным, но замкнутым ребенком. Она была подвержена депрессиям, что беспокоило ее родителей. С юности дочь Гюго страдала психическим расстройством, которое теперь носит ее имя. Она годами была просто одержима другим человеком: испытывала безответное любовное влечение. Сегодня такое состояние называют синдромом Адели в честь дочери писателя.

Артур Конан Дойл — Жан Конан Дойл

Она была младшим ребенком сэра Артура Конана Дойла, того самого, что придумал Шерлока Холмса. В кругу семьи девочку называли Билли, потому что она имела озорной мальчишеский характер. Во взрослой жизни Жан также предпочла идти путем, который слабо ассоциируется с благородными британскими леди начала XX века. Она примкнула к военным и спустя годы получила высшее звание в ВВС: стала комендантом авиации, а позднее — дамой-командором ордена Британской империи.

Марина Цветаева — Ариадна Эфрон

Ариадна росла талантливым ребенком. Она сочиняла стихи, часть которых ее знаменитая мама включила в свой сборник «Психея». В старшем возрасте девушка работала в редакции франкоязычного журнала, писала, делала иллюстрации. Также Ариадна занималась переводами работ великих французских писателей — Гюго, Бодлера, Готье.

Джордж Оруэлл — Ричард Блэр

Джордж Оруэлл и его жена усыновили Ричарда, когда тому было всего 3 недели. К сожалению, к 6 годам мальчик лишился обоих приемных родителей. Его забрала к себе сестра Оруэлла. Свою жизнь Ричард посвятил сохранению памяти о писателе. Сейчас он читает лекции о нем и публикует статьи. Мужчина называет Оруэлла прекрасным отцом и утверждает, что ему очень повезло провести первые годы жизни рядом с таким человеком.

Дафна Дюморье — Тесса Браунинг

Старшая дочь автора знаменитой «Ребекки» и других произведений при втором замужестве приобрела титул виконтессы Монтгомери Аламейнской. Ее супруг, британский политик Дэвид Монтгомери, скончался в 2020 году.

Томас Манн — Эрика Манн

Когда Эрика родилась, писатель не скрывал своего разочарования: он страстно желал сына. Однако позднее, когда Манн стал отцом уже 6 детей, на страницах своего дневника он признавался, что Эрика ходит у него в любимчиках. Когда Эрика подросла, она выбрала профессию актрисы. Также дочь Томаса Манна работала корреспондентом союзных войск во времена Второй мировой войны.

Франсуаза Саган — Дени Вестхофф

Дени стал наследником не только прав на произведения матери, но и ее долга в размере € 1 млн. Он говорил, что не отказался от преемства только потому, что его пугала мысль о возможном аукционе, где выставят на продажу права на работы Саган. Сейчас он активно занимается популяризацией творчества писательницы: учредил премию ее имени, написал биографию.

Анн и Серж Голон — Пьер Голубинофф

Третий отпрыск четы Голон, авторов легендарной серии о похождениях Анжелики, пошел в науку и прославился как биохимик. Он внес значительный вклад в изучение молекулярных шаперонов. Ряд научных статей, диссертаций и книжных глав в области биохимии озаглавлен его именем.