Как выглядят женщины, которые оказались в тени своих прославленных сестер

Голливудские звезды притягивают к себе внимание не только на съемочных площадках и официальных мероприятиях, но и в обычной жизни. Их близким не позавидуешь, ведь тех постоянно сравнивают с успешными родственниками.

Как сложилась жизнь сестер зарубежных актрис, в которых влюблены зрители со всего мира, разведал AdMe.ru.

Александра и Кэтрин Даддарио

Кэтрин было бы сложно оставаться вдали от светской жизни, ведь в их семье целых 2 кинозвезды — ее сестра Александра и брат Мэттью. Кэтрин же отучилась на лингвиста, а ее активность в основном проявлялась в инстаграме. Однако с 2017 года и она стала появляться на экранах, а сейчас ее кинокарьера начинает набирать обороты.

Меган Фокс и Кристи Брэним-Фокс

Старшая Фокс, в отличие от младшей сестры, совсем не тяготеет к популярности. Однако, как призналась Меган, ее сестра была влюблена в актера Брайана Остина Грина. Но замуж за него в итоге вышла все-таки Меган, а Кристи связала жизнь с преподавателем Дугласом Рэем Брэнимом. На данный момент обе сестры в разводе и сами воспитывают своих детей, у Меган их трое, а у Кристи — двое.

Линдси и Али Лохан

Еще одна сестра, которая оказалась в тени, хотя тоже выбрала карьеру актрисы. На самом деле Али Лохан не только актриса, но и модель, и певица. И всем этим она занимается с самого детства. Впервые она выступила в качестве модели в 3 года, первые ее киносъемки были в 5 лет, а первый музыкальный альбом вышел в 13.

Эми Шумер и Ким Карамел

Ким Карамел можно встретить на красной дорожке так же часто, как саму Эми. Если вы знаете Эми Шумер по фильмам «Девушка без комплексов» или «Внутри Эми Шумер», то вы знакомы с работами Ким, потому что она сценарист и продюсер этих проектов. Ким не только внешне похожа на сестру, она тоже пробовала себя в качестве актрисы и получила престижную телевизионную премию «Эмми».

Эмма и Софи Томпсон

Сестра обладательницы 2 «Оскаров» Эммы Томпсон связана с кино не только благодаря родству с кинозвездой. Софи тоже снимается и даже появлялась в культовых фильмах «Ешь, молись, люби» и «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1». Софи не ограничивается кинематографом, она работает на телевидении, в театре, озвучивает аудиокниги. Жизнь она связала тоже с творческим человеком — актером и музыкантом Ричардом Ламсденом.

Сара и Эрин Фостер

Эти прекрасные сестры, безусловно, становятся украшением любой красной дорожки. Сара Фостер давно известна как актриса (триллер «Психушка», комедия «Шпионки»), особенную популярность ей принес сериал «90210: Новое поколение». Но ее сестра Эрин тоже достаточно известная личность, хоть и занята в других сферах. Если Сара играет в фильмах и сериалах, то Эрин пишет сценарии. Например, к ситкому «Новая норма». Сестры вместе занимаются предпринимательской деятельностью — они обе были креативными директорами приложения Bumble с 2017 по 2020 год.

Рашида Джонс и Кения Кински-Джонс

Сестрой Рашиды Джонс, звезды фильмов «Люблю тебя, чувак» и «Социальная сеть», является известная модель и дочь Настасьи Кински, Кения. Девушка отучилась на журналиста, но работать по специальности не пришлось — модельные агентства атаковали юную красавицу. На счету Кении Кински-Джонс фотосессия для испанского Vogue, показ Chanel, кампании для Calvin Klein и Stella McCartney.

Белла и Дэни Торн

Белла снимается в кино с 2003 года, и ее фильмография насчитывает почти 50 фильмов и сериалов, среди которых «Танцевальная лихорадка» и «Большая любовь», певческая карьера тоже очень успешна. Ее старшая сестра Дэни не так известна, но и она не живет тихой жизнью вдали от камер. Девушка начинала с работы моделью (проекты с Gap и Tommy Hilfiger), потом стала модным диджеем, снялась в нескольких сериалах, например в «Ханне Монтане». В последнее время Дэни все чаще выступает в качестве арт-директора, сценариста и актрисы в клипах сестры Беллы.

Сьюки и Имоджен Уотерхаус

Имоджен Уотерхаус, или, как ее называют в СМИ, Имми, тоже пошла по стопам старшей сестры Сьюки, которую мы можем знать по ролям в фильмах «Дивергент, глава 2: Инсургент» и «С любовью, Рози». Имми, как и сестра, работает в качестве модели в агентстве Next Model Management и снимается в кино. Среди наиболее известных ее киноработ — роль в триллере «Под покровом ночи» и роль доктора в фильме ужасов «Химера».

Шарлотта Генсбур и Кейт Барри

Мать Шарлотты и Кейт — актриса и певица Джейн Биркин. Отцом Кейт был всемирно известный композитор, пятикратный лауреат «Оскара» Джон Барри. Будучи детьми творческих родителей, они обе связали жизнь с искусством. Однако Кейт не нашла себя в кинематографе, хоть и сыграла в нескольких фильмах. Любимым ее занятием была фотография. Барри снимала для журналов Elle, Vogue, Cosmopolitan, Paris Match и других известных изданий. Жизнь сестры Шарлотты Генсбур трагически оборвалась в 2013 году.