Кем становятся вундеркинды, когда вырастают, и почему успеха в жизни достигают не все?

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Одаренные дети удивительны. В нежном возрасте они добиваются таких успехов, которые многим взрослым людям даже и не снились. И все-таки гениальность — это не обязательно благословение, и это, к сожалению, подтверждают истории жизни некоторых юных дарований.

Сегодня AdMe.ru расскажет о 10 вундеркиндах с очень разными судьбами. А в конце мы подготовили для вас вопрос, на который у нас самих пока нет ответа.

1. Арфа Карим

Эта девочка из Пакистана в возрасте 5 лет попросила родителей купить ей компьютер. Ей очень хотелось разобраться, как он работает, она любила устанавливать новые программы, делать презентации. В возрасте 9 лет Арфа стала сертифицированным разработчиком приложений Microsoft. Билл Гейтс приглашал ее в штаб-квартиру компании, а по возвращении из США в Пакистан девушка представляла свою страну на международных форумах. В возрасте 16 лет у Арфы Карим (Arfa Karim) случился эпилептический припадок, во время которого произошла остановка сердца. У девушки был поврежден мозг. Ее доставили в больницу, и все расходы по лечению взял на себя Билл Гейтс. К сожалению, спасти ее не удалось: Арфа Карим скончалась.

2. Уильям Сайдис

Уильяму Сайдису (William Sidis) не было и 2 лет, когда он научился читать. К 8 годам он уже знал несколько языков, а всего за свою жизнь выучил их целых 40. В 11 лет Сайдис стал студентом Гарварда, а в 17 — преподавателем. Ему пророчили головокружительную карьеру, но он оставил науку и стал работать бухгалтером. Последние годы своей жизни Сайдис прожил отшельником.

3. Надя Рушева

Надя Рушева была удивительно талантливой художницей. Она создавала иллюстрации к произведениям классиков, народным сказкам и древнегреческим мифам. Надя никогда не пользовалась ластиком. Она говорила, что все образы рождаются у нее в голове, а потом проступают на бумаге, как водяные знаки, и их нужно только чем-нибудь обвести. Юная художница скончалась в возрасте 17 лет из-за разрыва врожденной аневризмы сосуда головного мозга. После себя она оставила около 12 тыс. рисунков.

4. Акрит Ясвал

Когда Акриту Ясвалу (Akrit Jaswal) было 7 лет, он провел свою первую хирургическую операцию. Его подруга, 8-летняя девочка, не могла разжать кулак — это было последствием ожога. У родителей девочки не было денег на операцию, и ее провел Акрит. У мальчика все получилось, и он вернул подвижность пальцам своей пациентки. В 12 лет этот молодой хирург стал студентом медицинского университета. Сейчас он занят поиском лекарства от рака.

5. Ника Турбина

У Ники Турбиной с детства была астма, и во время приступов девочка совсем не могла спать. В одну из бессонных ночей, когда малышке было 4 годика, она попросила маму записать стихотворение, которое, по ее словам, надиктовал ей Бог. Стихов становилось все больше, и о девочке скоро заговорили как об одаренной молодой поэтессе. Когда ей было 9 лет, вышел в свет первый сборник ее стихов. В 16 у Ники случился первый нервный срыв. Она уехала в Швейцарию и там вышла замуж за своего психолога. Супруг был старше нее на 60 лет. Через год девушка вернулась в Россию. О муже она предпочитала не говорить. Со временем у Ники начались проблемы с алкоголем и наркотиками, участились нервные срывы. Она погибла в возрасте 27 лет: выпала из окна 5-го этажа в доме своей подруги.

6. Джейкоб Барнетт

В 2 года у Джейкоба Барнетта (Jacob Barnett) диагностировали аутизм. В школе мальчик посещал коррекционный класс, но вскоре его мама заметила, что упрощенная программа раздражает ее сына. Мальчика перевели на домашнее обучение, а потом он с мамой начал ходить на университетские лекции по физике и астрономии, и точные науки его увлекли. Школьный курс математики Барнетт изучил за 2 недели, и уже в 10 лет мальчик поступил в университет. В 13 лет он разработал собственную теорию относительности и получил множество восторженных отзывов от коллег. Сейчас он авторитетный ученый-астрофизик.

7. Полина Осетинская

Полина — пианистка, дочь советского писателя и режиссера Олега Осетинского. Он воспитывал девочку по собственной методике, и к 8 годам она уже могла играть наизусть 30 часов музыкальных произведений. Отец настаивал, что у его дочери нет таланта, а все ее достижения — результат особой методики воспитания. В 13 лет Полина Осетинская ушла из дома. Оказалось, что отец жестоко обращался с девочкой, и терпеть его издевательства она больше не могла. Сейчас Полина ведет активную концертную деятельность, и ее коллеги заявляют, что с годами она только развила свой талант.

8. Грегори Смит

В 2 года Грегори Смит (Gregory Smith) научился читать, в 10 лет поступил в университет, а в 12 стал номинантом на Нобелевскую премию. Сейчас Грегори Смит — доктор наук в области вычислительной биологии. Когда его просят простым языком объяснить, зачем нужна эта наука, он отвечает: «Чтобы делать эффективные лекарства».

9. Клеопатра Стратан

Клеопатра — дочь певца Павла Стратана. Когда она была еще совсем малюткой, папа взял ее с собой на работу в студию звукозаписи. Он пел, а девочка сказала: «Я тоже знаю слова». Ей дали микрофон, чтобы малышка могла подпевать отцу, и ее голос понравился всем, кто ее слышал. В 3 года Клеопатра Стратан (Cleopatra Stratan) записала свой первый диск, который стал платиновым. Она и сейчас поет, и у нее вышло уже 4 альбома.

10. Майкл Кирни

В 4 месяца Майкл Кирни (Michael Kearney) произнес свои первые слова, в 10 месяцев научился читать. В 6 лет мальчик закончил школу, в 8 — колледж, а в 10 — университет. Майкл попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой выпускник со степенью бакалавра в мире. В 14 лет Кирни стал магистром наук, а в 17 уже преподавал в университете. Сейчас он все так же занимается наукой, а еще открыл для себя интересное и прибыльное хобби — участие в интеллектуальных играх. Однажды ему даже удалось получить суперприз — $ 1 млн.