Как Сергей Дягилев, «монстр» и авантюрист, в XX веке заставил мир полюбить русский балет и русскую культуру

Дягилев не любил балет. «Смотреть его с одинаковым успехом могут как умные, так и глупые — все равно никакого содержания и смысла в нем нет; да и для исполнения его не требуется напрягать даже маленькие умственные способности», — говорил он об этом виде искусства.

Тем не менее именно на балет решил сделать ставку молодой антрепренер, организовывая «Русские сезоны». Ранее он уже открывал в Европе выставки русских художников и привозил в Париж оперы с участием звезд первой величины, в том числе Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина. Они имели успех среди публики, но не окупали расходов.

Затея влюбить западную публику в русский балет едва не закончилась провалом из-за ссоры с Матильдой Кшесинской: приме не понравилось, что вместо ведущих партий ей досталась маленькая роль в «Павильоне Армиды». Из-за конфликта с танцовщицей Дягилев едва не лишился финансирования «Русских сезонов», но смог найти спонсоров.

В начале XX века в Европе уже не существовало классического балета — он был своего рода приложением к опере. В оперных театрах, и то не во всех, были небольшие балетные труппы. Их выступления шли как дивертисмент, как способ заполнить время. Зачастую даже свет в зале не приглушался.

Дягилев же синтезировал танец, музыку и декорации в единое, общее произведение, тогда как прежде каждое из этих искусств преподносилось публике по отдельности.