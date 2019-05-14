Как сейчас живут и чем занимаются потомки Романовых, Наполеона и другие монархи без тронов

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В XXI веке осталось не так много стран, где существует монархия. Члены современных королевских династий в большинстве случаев не наделены реальной властью, а исполняют представительские и церемониальные функции. Но даже в тех европейских странах, где монархия давным-давно упразднена, существуют свои императорские и королевские дома и претенденты на несуществующий престол.

AdMe.ru заинтересовался, как сегодня живут потомки тех, кто когда-то вершил судьбы мира. Рассказываем о представителях самых знаменитых монарших фамилий, которые сегодня претендуют на виртуальные троны.

Потомки Романовых

Несмотря на расстрел Николая II и членов его семьи в 1918 году, а также гибель большинства других членов фамилии, у российской царской семьи немало потомков. И они даже умудряются спорить между собой в эмиграции из-за вопроса гипотетического наследования трона. Есть 2 наиболее заметных объединения потомков династии Романовых: Российский императорский дом и Объединение членов рода Романовых. Российский императорский дом возглавляет Мария Владимировна Романова, праправнучка Александра II. Она родилась и живет в Испании, окончила Оксфордский университет. У нее есть сын Георгий Михайлович Романов от брака с принцем Францем Вильгельмом Прусским (в православии — Михаил Павлович). 38-летний Георгий Михайлович является наследником матери в Российском императорском доме. Монархисты его величают «государь наследник цесаревич и Великий князь Георгий Михайлович». Справедливости ради надо добавить, что рядом потомков Романовых династические права Георгия Михайловича оспариваются.

Мария Владимировна и Георгий Михайлович Романовы.

Великая княгиня Мария Владимировна и ее сын занимаются благотворительностью и общественной деятельностью на территории России и постсоветского пространства. В 2009 году директор канцелярии Марии Владимировны сообщил о желании Российского императорского дома Романовых вернуться в Россию, получив статус определенного института. Другое течение, связывающее потомков российской царской династии, называется Объединение членов рода Романовых. Его главою является Ольга Андреевна Романова, правнучка Александра III. Организация не выдвигает никаких династических и материальных претензий к российскому правительству. Кроме того, ее участники создали благотворительный фонд, оказывающий помощь больницам, детским домам и домам престарелых в России и других странах бывшего Советского Союза. Наследником несуществующего престола от Объединения членов рода Романовых мог бы быть брат Ольги Андреевны, Андрей Андреевич Романов. Он внучатый племянник последнего российского императора Николая II и генеалогически старший живой потомок Александра III — его правнук. Сейчас Андрею Андреевичу 96 лет. Родился он в Лондоне, в годы Второй мировой войны служил в ВМФ Великобритании простым матросом. После войны осел в США и сменил множество профессий: был агентом по продаже недвижимости, дизайнером, плотником и ювелиром. Выйдя на пенсию, занялся искусством — начал рисовать и увлекся художественной фотографией.

Ольга Андреевна Романова и Андрей Андреевич Романов.

Андрей Андреевич стал первым из Романовых, кто побывал в России после революции. Это случилось еще в декабре 1942 года, когда он несколько дней провел в Мурманске, будучи матросом. Начиная с 90-х годов он регулярно бывает в России в рамках различных мероприятий, связанных с домом Романовых. По всему миру разбросано немало потомков российской царской семьи, которые не претендуют на виртуальный трон или какие-то статусы в объединениях членов рода Романовых, но с гордостью несут свою фамилию и владеют русским языком. Среди них можно назвать итальянскую актрису и фотомодель Николетту Романову. Николетта — потомок императора Николая I по линии матери. Дед Николетты, Николай Романович Романов, — праправнук Николая I по мужской линии. При рождении девушка получила фамилию отца — Консоло. Но позднее предпочла взять фамилию матери и не раз признавалась в интервью, что ощущает себя частью России и ее истории и гордится своими корнями.

Николетта Романова, прапраправнучка Николая I.

Потомки французских монархических династий

Во Франции есть по меньшей мере 3 монархических течения, потомки которых претендуют на виртуальный трон — легитимисты, бонапартисты и орлеанисты. Легитимисты признают право на несуществующий престол за потомками короля Людовика XIV — старшей ветвью французских Бурбонов. Их последний представитель на троне, Карл X, был свергнут в 1830 году во время революции. Претендентом на виртуальный трон Франции от легитимистов сейчас является Луис Альфонсо Бурбонский, которого они именуют Людовиком XX.

Луис Альфонсо Бурбонский.

Луис Альфонсо родился в 1974 году в Мадриде и является членом испанской королевской семьи, правнуком короля Испании Альфонсо XIII. В 1989 году, после смерти своего отца, он стал главой дома Бурбонов. Женат на наследнице знатного венесуэльского рода. У пары четверо детей. Сейчас Луис Альфонсо, претендующий на статусы титулярного герцога Анжуйского, титулярного короля Франции и титулярного короля Наварры, работает в банковской сфере. В политической жизни Франции не участвует. Следующее монархическое течение во Франции — это бонапартисты, то есть сторонники императорской власти, появившейся при Наполеоне Бонапарте. С 1926 по 1997 год императором Франции бонапартисты считали Луи Наполеона Бонапарта (правнука младшего брата Наполеона I Бонапарта), они называли его Наполеоном VI. Луи жил во Франции с 1950 года — после того, как был отменен закон об изгнании из страны членов монархических семей. Он умер в 1997 году и в своем завещании передал главенство в императорском доме внуку Жану-Кристофу Наполеону, а не сыну Шарлю Наполеону Бонапарту.

Шарль Наполеон Бонапарт и Жан-Кристоф Наполеон.

68-летний Шарль Наполеон, активно участвующий в политике, и его 32-летний сын Жан-Кристоф оспаривают право на несуществующий престол. К счастью, до вражды или судебных разбирательств дело не доходит. Сторонники третьего монархического течения во Франции, орлеанисты, наследниками престола считают потомков короля Луи-Филиппа Орлеанского, который был свергнут в ходе революции 1848 года. С января 2019 года главой Орлеанского дома стал Жан Шарль Пьер Мари Орлеанский. Орлеанисты его называют Иоанном IV. Жану 53 года, он занимается бизнесом, женат, воспитывают с супругой 5 детей.

Жан Шарль Пьер Мари Орлеанский, граф Парижский.

Потомки итальянской королевской династии

Виктор Эммануил Савойский (в центре) с супругой и сыном.

Итальянская королевская семья (Савойская династия) была одной из долгоправящих семей в истории. Жители Италии проголосовали за отмену монархии после окончания Второй мировой войны. Это произошло, потому что королевская семья поддерживала фашистского диктатора Бенито Муссолини. Все члены Савойской династии были высланы в Швейцарию, и только в 2002 году их потомки смогли вернуться на родину. Сейчас главой Савойской династии является Виктор Эммануил Савойский, сын последнего короля Италии Умберто II. Ему 92 года, и он первый претендент на виртуальный трон Италии под именем Виктор Эммануил IV. Виктор Эммануил — предприниматель, он женат, и у него есть сын — Эммануил Филиберт Савойский.

Потомки династии Габсбургов, управлявших Австро-Венгерской империей

Фердинанд Звонимир Габсбург-Лотарингский.

Габсбург-Лотарингский дом - императорская династия Европы, ее члены являются потомками Франца I и Марии Терезии. Династия занимала престол Священной Римской империи с 1765 по 1806 год, престол Австрии (впоследствии ставшей Австро-Венгрией) с 1780 по 1918-й. В результате революции 1918 года Габсбурги потеряли все титулы и земли. После революции члены императорской семьи должны были признать республиканскую форму правления, официально и публично отказаться от притязаний на трон, заявив, что они не считают себя членами династии Габсбургов. На добровольное отречение никто не пошел, предпочтя эмиграцию. Только в 1996-м парламент Австрии отменил запрет на въезд не отрекшихся наследников династии. Вплоть до этого времени, почти 80 лет, на австрийскую землю не ступала нога наследников династии Габсбургов. В 2011 году был также снят запрет для наследников династии быть избранными на пост главы государства. Нынешним главой дома Габсбургов является Карл Габсбург-Лотарингский - внук последнего австрийского императора Карла I. Ему 58 лет, он живет в Зальцбурге, занимается политикой. Ну а его сын (на фото) и обладатель наследственного титула эрцгерцог Австрийский, королевский принц Венгерский, Хорватский и Богемский - известный австрийский автогонщик.

Претендент на трон Португалии

Дуарте Пиу, герцог Браганса.

Мануэл II, последний король Португалии, был свергнут в 1910 году. Он умер в изгнании в 1932 году. Потомки правившего Португалией королевского дома Браганса получили право вернуться в страну в 1950-е годы. Дуарте Пиу, герцог Браганса, — нынешний глава королевского дома Португалии, родился в мае 1945 года в Швейцарии. Сейчас ему 74 года, он ведет активную политическую и общественную жизнь. В частности, возглавляет Общество португальско-российской дружбы.

Константин II, бывший король Греции

Константин II с супругой Анной-Марией.

Константин II — последний король Греции с 1964 по 1974 год из династии Глюксбургов. Сейчас ему 78 лет, и он последний царствовавший православный монарх. В 1967 году Константин II выступил против хунты «черных полковников», однако потерпел поражение и был вынужден покинуть страну. В 1973 году был проведен референдум, по итогам которого монархия в Греции была упразднена и провозглашена республика. Референдум повторили после падения хунты, но результат остался неизменным — народ предпочел республику. Принятый в 1994 году закон лишил Константина греческого гражданства и собственности. У бывшего монарха нет паспорта. Для этого по закону необходимо иметь фамилию, а у Константина ее нет — в его династии фамилий никогда не было. В Грецию он приезжает по датскому дипломатическому паспорту, в этом документе его имя звучит как Constantino de Grecia. Константин II является правнуком великой княгини Ольги Константиновны Романовой и праправнуком великого князя Константина Николаевича Романова, что позволяет части русских монархистов говорить о нем как о претенденте на виртуальный престол Российской империи.

Потомки немецких и прусских королей

В Германии насчитывают около 80 тыс. потомков знатных фамилий, члены которых были курфюрстами, королями и герцогами. Сегодня их титулы стали просто частью фамилии и не гарантируют каких-либо привилегий. Монархия в Германии перестала существовать в 1918 году. Тогда в результате ноябрьской революции последний кайзер Германской империи и король Пруссии Вильгельм II отрекся от обоих престолов и эмигрировал из страны. Если бы сегодня в Германии кому-то в голову пришла идея восстановить монархию, то на место кайзера претендовали бы представители 2 знатных родов — прусского и баварского. Прусским претендентом на виртуальный немецкий трон является 42-летний бизнесмен Георг Фридрих Принц Прусский из рода Гогенцоллернов — праправнук Вильгельма II, последнего императора Германской империи. Его бракосочетание с принцессой Софией фон Изенбург в 2011 году по размаху сравнивали со свадьбой британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон и показывали в прямом эфире немецкие СМИ.

Георг Фридрих Фердинанд Принц Прусский с супругой принцессой Софией Изенбургской.

Герцог Баварский Франц, глава дома Виттельсбахов, — второй кандидат на роль немецкого монарха. Его предки до 1918 года были баварскими королями. Сам он, будучи еще маленьким ребенком, попал в концлагерь вместе с семьей из-за того, что его отец, герцог Альбрехт, критиковал нацистскую идеологию. Герцог Баварский живет в родовом замке Нимфенбург, расположенном в Мюнхене, где он когда-то родился. Свою всю жизнь он посвятил искусству — занимался развитием музеев Мюнхена и престижных университетов.

Франц Баварский, рядом с ним королева Швеции Сильвия.

Помимо прусского и баварского королевств вплоть до возникновения Веймарской республики существовали еще два: Саксонское и Вюртембергское. У потомков глав этих королевств тоже есть претенденты на несуществующие троны. Бывшая немецкая аристократия остается закрытой кастой. Практически все из десятков тысяч потомков знатных фамилий Германии являются родственниками в той или иной степени, многие породнились с аристократическими родами из других стран.