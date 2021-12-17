Как изменились куклы Барби, на которых хотели быть похожими многие поколения девочек

Голливудская улыбка, тончайшая талия, стройные ноги, прямые светлые волосы и голубые глаза — примерно такой образ мы получим, если попросим описать куклу Барби того, кто играл с ней лет 15 назад. Но сейчас многое изменилось. Компания старается не отставать от быстроразвивающегося мира, и теперь у детей есть совершенно новый формат знаменитых кукол.

У нас в AdMe.ru буквально глаза разбежались, когда мы решили узнать, как же сейчас выглядят куклы Барби. Такого выбора в нашем детстве точно не было.

Барби, которые показывают разнообразие мира

Компания давно ушла от однотипных кукол, которые демонстрировали девочкам по всему миру некий шаблон идеальной девушки. Теперь мы видим множество вариантов рас, причесок, фигур, возрастов, которое призвано отражать разнообразие мира вокруг и научить детей принимать его.

Куклы, которые перестали быть стандартными

Девочки, играющие в Барби 15–20 лет назад, и представить себе не могли такого разнообразия. Одежда и прически были стандартными, креативно разодеть свою куклу можно было, только сшив ей наряд самостоятельно. А эксперименты с волосами ограничивались стрижками, которые рано или поздно заканчивались радикально короткой пикси.

Барби с витилиго

Это куклы, изображающие девушек с довольно редкой генетической болезнью витилиго, — еще один способ компании сказать о том, что каждая девочка прекрасна. «Нас делает красивыми то, что выделяет», — уверены создатели Барби.

Барби, меняющие цвет волос и макияж

Коллекция Color Reveal продается в закрытых коробках, так что узнать, какую именно куклу вы купили, можно только постфактум. Комбинации цвета кожи, глаз и волос совершенно разные, кроме того, в комплекте парик с длинными волосами и различная одежда. А еще макияж и волосы «базовой комплектации» (на картинке можно увидеть, что они из пластика) меняют цвет от воздействия холодной или горячей воды.

Барби из Мексики

Уже несколько лет подряд в канун мексиканского Дня мертвых компания выпускает вот таких коллекционных кукол. Традиционная одежда и самая яркая черта — праздничный, невероятно узнаваемый макияж.

Барби — героиня кино

В 2022 году ожидается возвращение на экраны Тома Круза в роли Питера Митчелла во второй части боевика «Лучший стрелок». По этому поводу в продаже появилась коллекционная кукла в стилистике фильма.

Коллекционные Барби

С 2000 года выпускается серия кукол в модных нарядах, тело которых выполнено из специального материала, похожего на фарфор. Технология получила название silkstone, от английского silk — шелк и stone — камень. Эти куклы исключительно коллекционные и не поступали в массовую продажу.

Gala’s Best — юбилейная кукла модной коллекции

В 2020 году вышла юбилейная 20-я кукла, получившая название Gala’s Best (дословно «лучшая на балу»). Она стала последней в коллекции. Как отмечает производитель, упаковка куклы выглядит не менее презентабельно, чем сама Барби (нераспечатанные куклы пользуются даже большим спросом у коллекционеров). Также в коробке находится стойка, чтобы куклу можно было поставить на полке, если все же решите достать ее из коробки, и сертификат качества.

Барби и Щелкунчик

А сейчас волной ностальгии накроет тех, кто в детстве смотрел мультфильм «Барби и Щелкунчик», переживая за судьбу главных героев. Перевыпуск кукол приурочен к 20-летию мультика. В набор входят Барби, Кен и малютка Челси.

Ретро-Барби

Не только мы проводим стилизованные вечеринки, выспрашивая технику начесов у мам и скупая пластиковые сережки в магазинах аксессуаров. Например, есть куклы Барби в стиле 80-х. Коллекция Rewind вышла в 2021 году.

Морской Кен

Это не просто Кен — житель подводного мира, это первая кукла-русалка в коллекционной линейке «Барби». Кстати, разнообразие форм и размеров коснулось не только кукол Барби, но и Кена. Существует 3 варианта комплектации, которые можно увидеть на разных игрушках.

Барби-космонавт

Компания, создающая кукол Барби, стремится показать, что девушкам доступны совершенно разные профессии, и через своих кукол демонстрирует юным леди, что границ для них не существует. Например, это кукла, изображающая Саманту Кристофоретти — летчика, инженера и астронавта.

Барби-врачи

Если раньше мы довольствовались одной вариацией Барби-доктора, то теперь существуют разные варианты докторов. Каждая кукла из этого набора была создана по образу реальных врачей, сделавших важный вклад в развитие медицины в последнее время.

Как думаете, какой из современных кукол Барби вы бы обрадовались в детстве больше всего?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.