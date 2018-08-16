Как изменились с годами наши любимые звезды КВН (Картункову просто не узнать)

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На российском телевидении много хороших юмористических передач, которые объединяет одно: они были созданы бывшими участниками КВН. И ведь действительно, Клуб веселых и находчивых можно назвать кузницей талантов, благодаря которой сегодня у нас есть Comedy Club и много-много смешных сериалов.

Мы в AdMe.ru любим хороший юмор и немножко поностальгировать. Сегодня мы решили вспомнить ярких участников КВН и проследить за их судьбами.

Сергей Писаренко, «Уездный город»

В КВН он запомнился нам в образе простого уральского мужика, немного грубого и безбашенного, со своей житейской мудростью.

Потом Сергей Писаренко не пропал с телеэкранов. Он снимается в кино и ведет передачи на украинском телевидении. А еще у него есть кандидатская степень в области психологии и он до сих пор не оставил преподавание, даже несмотря на успешную карьеру. Наверняка лекции у такого преподавателя студенты без уважительной причины не пропускают.

Евгений Никишин, «Уездный город»

Зрители помнят его как ботаника в очках и розовой рубашке, который всегда знал, что происходит в НИИ цитологии и генетики.

Сейчас он снимается в фильмах и телепередачах, часто — вместе со своим другом Сергеем Писаренко. А еще Евгений Никишин работает актером дубляжа.

Андрей Рожков, «Уральские пельмени»

Андрей Рожков был капитаном команды. Кстати, название «Уральские пельмени» появилось благодаря тому, что Рожков вместе со своими друзьями очень хотел попасть в крутой ресторан с таким названием, а их не пускали.

Сейчас Андрей Рожков снимается в юмористических шоу, а для некоторых и сам пишет сценарии. Именно благодаря ему команда «Уральские пельмени» все еще существует. Правда, не в КВН. Теперь их можно увидеть в шоу, которое выходит на канале СТС.

Елена Борщева, «Сборная Пятигорска»

Елена Хульевна Санта-Мария Герра — сценическое имя этой невозмутимой высокой девушки с нестандартной внешностью. Такое имя она выбрала неслучайно: ее отец родом из Панамы и зовут его Хулио.

Елена снялась в нескольких фильмах и до 2012 года была постоянной участницей Comedy Woman. Но потом она пропала с телеэкранов. Сейчас Борщева занимается своими сольными проектами. К примеру, она организовала мастер-класс «Как развить в себе чувство юмора» и проводит в ресторанах Москвы шоу «Повари-ха-ха».

Сангаджи Тарбаев, «Сборная РУДН»

Сангаджи — яркий кавээнщик, капитан команды «Сборная РУДН» с отличными вокальными данными.

Еще в юности он заинтересовался продюсированием, а позже решил заняться этим вплотную. Сангаджи Тарбаев и сейчас не оставил КВН и пишет шутки для одной из молодых команд, а иногда появляется в жюри.

Виталий Коломиец, «БГУ»

Один из самых ярких номеров с участием этого кавээнщика — когда его герой с похмелья после Нового года пытается вспомнить, кто он вообще такой, и оказывается, что он директор центра, помогающего избавиться от склероза и алкоголизма.

Долгие годы после КВН Виталий Коломиец предпочитал оставаться немедийным лицом. Он писал сценарии для сериалов и работал продюсером. Но потом Коломиец все-таки решил выйти из тени и сейчас выступает в проекте Stand Up.

Жанна Кадникова и Светлана Пермякова, «Парма»

Эти две девушки познакомились в Пермском ТЮЗе — в те времена и возник дуэт «Светка и Жанка», и лишь потом в их жизни появился КВН. Пермякова и Кадникова перевоплощались в глуповатых студенток ПТУ, смотреть на которых было очень смешно.

Светлана Пермякова после КВН построила успешную актерскую карьеру. Одна из самых известных ее ролей — медстестра Люба в сериале «Интерны». Жанна Кадникова редко появляется в кадре, потому как предпочла работу сценариста. А еще Кадникова занимается режиссурой, и «Реальные пацаны» — один из ее проектов.

Дмитрий Брекоткин, «Уральские пельмени»

Если вы помните номер «Уральских пельменей» под названием «Потому что гладиолус», вы вспомните Дмитрия Брекоткина.

После КВН он не простился с «Уральскими пельменями» и до сих пор участвует в одноименном шоу на СТС. А еще Дмитрий Брекоткин снялся в двух фильмах и рекламирует на ТВ услуги спутникового оператора «Триколор».

Екатерина Скулкина, «Четыре татарина»

Екатерина Скулкина попала в команду КВН «Четыре татарина» после смены ее состава. Попала — и стала ее капитаном, а состав этот в итоге оказался одним из лучших за всю историю команды.

Сейчас Екатерина Скулкина — частая гостья юмористических шоу на разных каналах, постоянная участница Comedy Woman. Но она еще и актриса, например, в сериале «Дружба народов» Скулкина исполнила одну из главных ролей.

Марина Федункив, «Добрянка», «Сборная Пермского края»

В «Добрянке» мы помним Марину Федункив как девушку, которая всегда была на первых ролях. Она показывала простой юмор, немного провинциальный, но милый.

После КВН Марина Федункив снялась в сериале «Реальные пацаны» и стала одной из самых ярких участниц шоу Comedy Woman. А еще она инстаграм-блогер с более чем 2 млн подписчиков.

Марина Кравец, «Простофилы», «ИГА»

Марина Кравец была участницей нескольких команд КВН, сама писала шутки и песни. Но все-таки настоящая популярность к ней пришла уже после Клуба веселых и находчивых.

Марина Кравец — единственная на сегодня девушка-резидент в мужском коллективе Comedy Club. У нее потрясающие вокальные данные, и она записала песню с группой BrainStorm.

Дмитрий Хрусталев, «Сборная Санкт-Петербурга»

Дмитрий Хрусталев был бессменным капитаном петербургской сборной и прославился благодаря пародиям на президента Владимира Путина.

После КВН Хрусталев стал ведущим телешоу и работал на разных каналах. Среди проектов с его участием — Comedy Club, Comedy Woman, «Вечерний Ургант» и другие. А еще он актер с довольно внушительной фильмографией. Увидеть его можно, например, в «Самом лучшем фильме — 2», «Дублере», «Беременном» и других фильмах.

Екатерина Варнава, «Свои секреты», «Сборная малых народов»

В КВН она запомнилась зрителям как высокая брюнетка с яркой и необычной внешностью. К сожалению, команды, в которых выступала девушка, не были чемпионами Высшей лиги.

С самого первого выпуска Comedy Woman в 2008 году Екатерина Варнава стала постоянной участницей шоу. Развивается ее карьера телеведущей, и сейчас Варнава работает сразу на нескольких каналах.

Ольга Картункова, «ГородЪ ПятигорскЪ»

Мы помним ее как капитана и самую яркую участницу команды «ГородЪ ПятигорскЪ».

А после КВН Ольга Картункова стала одной из самых запоминающихся актрис шоу «Однажды в России», в 2016 году дебютировала в кино. Еще одно большое ее достижение — похудение. Ольга Картункова во времена КВН и сейчас — это словно два разных человека, и добиться такого результата ей помогли тренировки и жесткая диета.