Как сейчас выглядят и чем занимаются герои интернет-мемов (Гарольд больше не страдает)

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Согласно «Википедии», интернет-мем — это остроумная фраза или картинка, которая приобретает популярность совершенно спонтанно. Героем мема может стать кто угодно: актер, певец или обычный человек. Сегодня вы поделились своим фото в социальной сети, а завтра о вас уже знает целый мир.

AdMe.ru точно получил бы диплом по мемологии (конечно, при условии существования такой науки). О смешных картинках мы знаем все и покажем вам, как живут герои самых ярких мемов последних лет.

1. Адвокат!

Гоген (Илья) Солнцев был известен задолго до появления мема «Адвокат!». Он участвовал в реалити-шоу и пел в ночных клубах. Но всемирную славу ему принесло выступление в программе «Пусть говорят». Молодой человек и сегодня эпатирует публику: хвастается пластическими операциями, снимается в кино и ведет провокационный Instagram.

2. Напряженный парень

Фотография Майкла МакГи стала вирусной в 2014 году. Изображения парня со вздувшимися венами подписывали так: «Когда пытаешься не пукнуть прямо в классе рядом с красивой девушкой». Сейчас Майкл учится в колледже, но слава «парня, который сдерживается», не оставляет его до сих пор.

3. Гарольд, скрывающий боль

Андраш Арато из Венгрии проснулся знаменитым в 2014 году. Вообще-то мужчина не планировал становиться звездой, но его фото с фотостока разлетелись по интернету и завоевали сердца миллионов. Сейчас Андраш-Гарольд снимается в клипах, рекламных роликах и путешествует по всему миру. А также ведет страницу «ВКонтакте», где делится с поклонниками личными фото.

4. Во всем виноваты пришельцы

Этого парня со странной прической зовут Джорджио Цукалос. Джорджио — уфолог и ведущий программы Ancient Aliens («Древние пришельцы»). Мем сделал Цукалоса всемирно известным: он читает лекции, путешествует и участвует в телешоу. А еще рассказывает о пришельцах всем, кто готов его выслушать.

5. Сумасшедшая вечеринка ботанов

Фотография четырех парней сделана в математическом лагере для школьников. Ребята в свитерах и толстых очках выглядят как настоящие ботаны. Сначала фото стало мемом в Польше, а потом разлетелось по всему миру. Польские СМИ отыскали одного из героев фото (второй слева). Это Томек Чайка. Сейчас Томек трудится в SpaceX: он программирует системы управления ракеты Falcon.

6. Школьник в болоте

Школьник Игорь Назаров из Челябинской области просто сделал фотографии для конкурса, а на следующий день стал знаменитым на всю страну. На фотосессии в болоте нет ни грамма фотошопа. В настоящее время Игорь — студент Уральского университета физической культуры.

7. Парень, который ничего не понял

Герой этого мема — тоже известная личность. Это баскетболист NBA Ник Янг. Благодаря богатой мимике Ника, пользователи интернета могут выразить свое удивление без слов.

8. Недовольный мальчик (Pajama kid)

Пользователь Reddit поделился фото мальчика в пижаме со Спанч Бобом в 2014 году. И понеслось. Парень стал популярен благодаря непередаваемому выражению лица. Спустя пару лет мама мальчика выложила еще одну фотографию. Кажется, Pajama kid подрос, а выражение лица не изменилось.

9. Пухлый мальчик

Цянь Чжицзюнь — настоящий ветеран мемов. Фото щекастого парня стало популярным в далеком 2003 году. Учитель мальчика сделал случайный снимок смущенного Цяня. И именно это фотоизображение прославило юношу. Цянь участвовал в кулинарном и танцевальном реалити-шоу. А с 2010 года повзрослевший герой мема снимается в кино.

10. Доге (Doge)

Мем «Доге» занял 12-е место в списке MTV «50 вещей поп-культуры, за которые мы должны благодарить ее». На картинке изображена собака породы сиба-ину по кличке Кабосу. Хозяин этой хорошей девочки однажды сфотографировал ее для личного блога и прославил своего питомца на весь свет. Сегодня у Кабосу многотысячная армия подписчиков в Instagram. Собака принимает участие в забавных фотосессиях вместе со своими подружками — кошками Гинкго и Азалией.

11. Седьмой элемент

Витас (Виталий Грачев) исполнил песню «Седьмой элемент» в 2001 году, а в 2015-м стал героем интернета. Манера исполнения Витаса, а еще серебристый комбинезон и корона породили кучу мемов и пародий. Витас популярен и сейчас. Официальный фан-клуб певца в Китае насчитывает миллион человек. Он продолжает гастролировать и записывает новые хиты.

12. Потеющий Пил

Джордан Пил — американский актер, стендап-комик, режиссер и сценарист. Картинка-мем — это кадр из ситкома «Ки и Пил». В реальной жизни Джордан — очень успешный человек: в 2017 году его фильм «Прочь» получил премию «Оскар».

13. Парень с широкой шеей

Магшоты (фотографии под арестом) подарили нам массу мемов. Однако новый любимец публики Чарльз Макдауэлл, кажется, затмил их. А все благодаря невероятно широкой шее. Полиция Флориды опубликовала фото Чарльза, которое в одночасье стало мегапопулярным. Чарльз не растерялся и завел Instagram, где делится кадрами из жизни. Да, он настоящий, посмотрите сами.

14. У меня лапки

Котики — короли интернета. Вот и вьетнамский кот Чо (Собака) стал популярен благодаря своему хозяину. Ле Куок Фон торгует на рынке вместе с пушистым любимцем. Главная фишка в образе кота — забавные костюмы с пришитыми лапками. Изображения Чо используются для иллюстрации мема «Не могу, у меня лапки».

15. Я буду устанавливать сейчас все игры!

Саша Фокин стал популярен благодаря украинскому реалити-шоу «Дорогая, мы убиваем наших детей». Мем про школьника-геймера известен далеко за пределами Украины. Сейчас у Александра есть официальная страница «ВКонтакте» и канал на YouTube. Парень зарабатывает на своей популярности: поздравление от Сашко Фокина стоит 500 руб., а сеанс связи по скайпу — целую 1 000 руб.

16. Мужчина с песком