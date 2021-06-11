Как сейчас выглядят и чем занимаются 17 музыкантов, чьи песни разрывали танцполы в 2000-х

Люди, чья юность и молодость пришлись на начало 2000-х годов, считают, что тогда было золотое время клубной музыки, ведь у песен была душа, индивидуальность. Поэтому каждый, кто хоть раз в те годы попал на дискотеку, с первых нот узнает треки таких музыкантов, как Бенни Бенасси, INNA, Боб Синклер и Tarkan.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, как изменились исполнители, чьи хиты были невероятно популярны в начале XXI века. А заодно поностальгировали, вспомнив, как сами танцевали до упаду под «World, Hold On» и «Stereo Love».

INNA

INNA — псевдоним румынской певицы, исполнительницы танцевальных композиций. На самом деле 34-летнюю артистку зовут Елена Александра Апостоляну. Мировая популярность пришла к ней в 2009 году после выхода дебютного альбома «Hot». Одноименная песня, а также 2 других трека из этого сборника — «Amazing» и «Deja Vu» — тоже стали международными хитами. INNA продолжает успешно гастролировать по всему миру и выпускать альбомы, которые считаются самыми продаваемыми румынскими треками за рубежом.

Бенни Бенасси

Итальянский ди-джей Марко «Бенни» Бенасси обрел мировую славу в 2002 году после выхода композиции «Satisfaction». Этот трек стал дебютным и одним из самых успешных синглов в его карьере. Также очень часто на танцполах всего мира звучали его песни «Illusion», «Hit My Heart» и «Every Single Day». В настоящее время Бенни Бенасси продолжает заниматься музыкальной деятельностью, но былую популярность он, увы, несколько утратил.

Боб Синклер

Кристоф Ле Фриан — французский продюсер, диджей, известный под псевдонимом Боб Синклер (Bob Sinclar), — карьеру диджея начал еще в 1986 году, в 17-летнем возрасте. Хотя мировой славы он достиг только в 2005 году, после выхода сингла «Love Generation». Этот трек даже стал одним из официальных гимнов чемпионата мира по футболу 2006 года в Германии. Другая его песня, «World, Hold On», была признана лучшим клубным танцевальным хитом 2006 года по версии журнала Billboard. Сейчас 52-летний Боб Синклер продолжает свою карьеру, записывая новые треки и ремиксы.

Николь Шерзингер (The Pussycat Dolls)

Николь Прасковья Эликолани Валиенте Шерзингер, больше известная как Николь Шерзингер, — американская поп- и R&B-певица, автор песен, актриса и фотомодель филиппино-гавайско-самоанско-украинского происхождения. Любители музыки помнят ее как вокалистку группы The Pussycat Dolls. Популярность к этому музыкальному коллективу, основанному еще в 1995 году, пришла только в 2005-м, после выхода первого альбома «PCD». Он содержал треки, 2 из которых стали мегауспешными — «Don’t Cha» и «Buttons». Сейчас Шерзингер выступает как в составе The Pussycat Dolls, так и сольно.

Марлон Рудетт (Mattafix)

Mattafix — хип-хоп-дуэт из Великобритании, участниками которого являлись Марлон Рудетт и Притеш Хирджи. В 2005 году ребята выпустили первый полноценный сингл, который назывался «Big City Life». Этот трек просто взорвал хит-парады мировых чартов. Также песня была включена в саундтрек чемпионата мира по футболу 2006 года. Вокалистом группы был Марлон Рудетт, который после распада Mattafix в 2010 году занялся сольной карьерой.

Tarkan

Турецкий певец и автор-исполнитель Tarkan, известный у себя на родине как Принц Поп-Музыки, за свою долгую творческую карьеру выпустил десятки песен (первый альбом вышел в 1992 году). Но популярным за пределами Турции Хюсаметтин Таркан Теветоглу (настоящее имя артиста) стал только в 2000-х годах, в том числе благодаря композиции «Dudu». Tarkan продолжает исполнять новые песни и все так же популярен и любим в своей стране.

Shaggy

Ямайский регги-исполнитель Орвилл Ричард Баррелл, более известный как Shaggy, начал музыкальную карьеру в далеком 1993 году. Уже через 2 года он написал трек «Oh Carolina», который покорил все европейские чарты. А одной из популярнейших в 2000-х годах композиций стала песня «Hey Sexy Lady». Shaggy 7 раз был номинирован на премию «Грэмми» и 2 раза ее получил. Сейчас он успешно продолжает свою карьеру, сотрудничает со Стингом и другими артистами, а еще занимается благотворительностью.

In-Grid

Итальянская певица Ингрид Альберини, более известная как In-Grid, занимается музыкой со школьных времен. Уже в 16 лет она победила в региональном конкурсе «Голос Сан-Ремо». Мировая же слава к ней пришла в 2002 году после выхода песни «Tu es Foutu». Трек побил все рекорды трансляции в итальянских сетях и сразу стал международным хитом. Через 2 года популярность приобрела еще одна композиция In-Grid — «In-tango». Сейчас In-Grid продолжает записывать новые треки и выпускать альбомы.

Morandi

Morandi — румынская группа, в названии которой отразились имена вокалистов. Mo — часть фамилии Мариуса Мога (на фото выше), а Randi — псевдоним Андрея Ропча (на фото ниже). Группа была основана в 2004 году, сразу после того, как ранее записанная парнями песня «Love Me» стала популярной в ночных клубах Бухареста. Затем были выпущены треки «Angels» и «Save Me», которые сделали артистов из Румынии известными во всем мире. Группа существует и сейчас и до сих пор остается довольно известной как на родине, так и за ее пределами.

Крейг Дэвид

Британский певец и автор песен в 2000-м году записал сольный альбом «Born to Do It». Композиции «7 Days» и «Walking Away» сделали Крейга Дэвида популярным во всем мире. В 2003 году в дуэте со Стингом Дэвид исполнил песню «Rise & Fall», которая стала хитом. Музыкант за свою карьеру выпустил 8 альбомов, дважды был номинирован на премию «Грэмми». Сейчас исполнитель продолжает выступать на сцене и записывать новые треки.

Эдвард Майя

Эдуард Мариан — румынский диджей и музыкант, более известный под псевдонимом Эдвард Майя. Летом 2009 года Майя совместно с певицей Викой Жигулиной выпустил свой первый сингл «Stereo Love», ставший международным хитом, заняв верхние строчки в чартах многих стран мира. Он стал вторым самым продаваемым треком из Румынии после «Dragostea Din Tei» (O-Zone). Сейчас Эдвард продолжает заниматься музыкальным творчеством, выпуская новые песни.

Нелли и Келли Роуленд

В начале 2000-х, пожалуй, не было ни одной влюбленной пары, которая не танцевала бы медляк под песню «Dilemma». Ее выпустили американский рэпер Нелли и исполнительница ритм-н-блюза Келли Роуленд. Этот сингл возглавлял хит-парады нескольких стран. Нелли сейчас считается одним из наиболее успешных исполнителей нового тысячелетия. Он не только выпускает новые песни, но и снимается в кино и рекламе. Келли Роуленд, которая, кстати, является одной из основательниц известной американской группы Destiny’s Child, также продолжает музыкальную карьеру: выступает в стиле современный ритм-н-блюз, пишет тексты песен.

Pitbull

Армандо Кристиан Перес Акоста — американский рэпер кубинского происхождения, певец и автор песен, известный всему миру под псевдонимом Pitbull. Он начал свою карьеру в начале 2000-х годов, но настоящую славу ему принесла песня из его 4-го альбома — «I Know You Want Me (Calle Ocho)». Клип на эту композицию стал самым просматриваемым на YouTube в 2009 году. Музыкант и сейчас остается довольно популярным певцом, ежегодно издавая новые альбомы и треки.

Melanie C

Мелани Джейн Чисхолм — британская певица, автор песен, одна из участниц девичьей группы Spice Girls. Как сольная исполнительница известна под псевдонимами Mel C и Melanie C. Артистка невероятно популярна у себя на родине и во всем мире. Международную славу и первые строчки в хит-парадах разных стран певице принесли синглы «Never Be the Same Again» и «I Turn to You». Melanie С до сих пор серьезно занимается музыкой и остается популярной во всем мире певицей.

Райан Теддер (OneRepublic)

OneRepublic — американская поп-рок-группа, вокалистом которой является Райан Теддер. Известность коллективу принес сингл «Apologize», ставший в США четырежды платиновым. Песня также стала мировым хитом, заняв первые места в хит-парадах в 16 странах. Райан Теддер до сих пор является востребованным певцом и автором песен. За свою карьеру он уже успел посотрудничать с такими артистами, как Адель, Бейонсе, Эд Ширан, Дженнифер Лопес, Леди Гага, Maroon 5, Тейлор Свифт, Кэти Перри, Пол Маккартни и другие.