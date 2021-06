Как сейчас выглядят и чем занимаются 17 музыкантов, чьи песни разрывали танцполы в 2000-х

INNA

Бенни Бенасси

Боб Синклер

Николь Шерзингер (The Pussycat Dolls)

Марлон Рудетт (Mattafix)

Tarkan

Shaggy

In-Grid

Morandi

Крейг Дэвид

Британский певец и автор песен в 2000-м году записал сольный альбом «Born to Do It». Композиции «7 Days» и «Walking Away» сделали Крейга Дэвида популярным во всем мире. В 2003 году в дуэте со Стингом Дэвид исполнил песню «Rise & Fall» , которая стала хитом.

Эдвард Майя

Нелли и Келли Роуленд

Pitbull

Армандо Кристиан Перес Акоста — американский рэпер кубинского происхождения, певец и автор песен, известный всему миру под псевдонимом Pitbull . Он начал свою карьеру в начале 2000-х годов, но настоящую славу ему принесла песня из его 4-го альбома — «I Know You Want Me (Calle Ocho)» . Клип на эту композицию стал самым просматриваемым на YouTube в 2009 году.

Melanie C

Мелани Джейн Чисхолм — британская певица, автор песен, одна из участниц девичьей группы Spice Girls. Как сольная исполнительница известна под псевдонимами Mel C и Melanie C. Артистка невероятно популярна у себя на родине и во всем мире. Международную славу и первые строчки в хит-парадах разных стран певице принесли синглы «Never Be the Same Again» и «I Turn to You».

Melanie С до сих пор серьезно занимается музыкой и остается популярной во всем мире певицей.