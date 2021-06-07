12 королев красоты, которые сначала блистали на подиуме, а потом проявили себя с неожиданной стороны

Жизнь этих женщин сложилась по-разному: кто-то занялся врачебной практикой, кто-то стал писать книги или основал благотворительный фонд. Но всех героинь объединяет одно: каждая в свое время была признана самой красивой в мире.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, как девушки, которые получали короны, признание своей исключительной красоты и миллионы поклонников, потом кардинально меняли образ жизни или переживали в дальнейшем такие события, что голливудские режиссеры могли бы просить продать историю для экранизации.

Рейта Фариа (Индия, 1966)

Рейта была первой «мисс мира», которая стала врачом. После победы в конкурсе Рейта неоднократно получала предложения о съемках в кино и работе в модельном бизнесе. Фариа отказалась от всех этих возможностей. Вместо этого она сосредоточилась на медицинских исследованиях, а затем начала и собственную врачебную практику в Дублине.

Ирен Саез (Венесуэла,1981)

Через 10 лет после победы в конкурсе «Мисс Вселенная» Ирен возглавила один из муниципалитетов столицы Венесуэлы. Из-за отсутствия управленческого опыта женщину иногда критиковали, но ее новаторские идеи начали работать. В 1999 году Ирен победила на выборах и стала губернатором штата Нуэва-Эспарта. Однако занимала пост лишь в течение года, а потом была вынуждена его покинуть в связи с беременностью.

Мариасела Альварес (Доминикана, 1982)

«Мисс мира» построила успешную карьеру на телевидении. Но вместе с этим она добилась признания в иной области. Ведь Мариасела — архитектор по профессии и именно она спроектировала Torre Cristal. Это сооружение — одна из достопримечательностей Санто-Доминго, столицы страны. Кроме того, женщина руководит несколькими благотворительными фондами, которые занимаются помощью детям.

Жизель Ларонде (Тринидад и Тобаго, 1986)

После победы на конкурсе «Мисс мира» девушка потратила призовые деньги на образование, получив степень в области социологии и коммуникации. В сферу ее интересов тогда же вошел и профессиональный спорт. Жизель имеет черный пояс по сётокан-карате. Она завоевала несколько медалей на чемпионатах мира.

Мона Грудт (Норвегия, 1990)

Мона пока единственная жительница Норвегии, которой удалось завоевать титул «Мисс Вселенная». Женщина связала свою жизнь с журналистикой. Она стала редактором норвежского свадебного журнала Ditt Bryllup.

Даянара Торрес (Пуэрто-Рико,1993)

В 1993 году Даянара выиграла конкурс «Мисс Вселенная», после чего ее личной жизни пресса стала уделять много внимания. Еще бы — сначала пуэрториканская красавица вышла замуж за бывшего парня Дженнифер Лопес Марка Энтони (они недолго встречались в конце 90-х). А через пару лет последовал громкий развод, после которого музыкант возобновил старые отношения с Джей Ло.

Мпуле Квелагобе (Ботсвана, 1999)

«Мисс Вселенная» 1999 года стала девушка из Ботсваны, которая не понаслышке знает о непростой жизни на африканском континенте. Мпуле занялась просветительской и общественной деятельностью, став борцом за права человека. Так, уже в 2001 году девушка была удостоена премии Джонатана Манна в области борьбы с ВИЧ/СПИДом. В 2006-м Всемирный экономический форум выбрал Мпуле молодым глобальным лидером. После она обратила внимание и на проблемы экологии, став соучредителем компании, инвестирующей в развитие возобновляемых источников энергии.

Амелия Вега Поланко (Доминикана, 2003)

Многие люди видят себя на сцене и даже начинают петь, однако задержаться и стать кумиром получается не у каждого. У «мисс Вселенная» это получилось. Ее первый сингл «Pasa Un Segundito» был выпущен iTunes 26 апреля 2010 года. И за 2 дня песня возглавила чарт Латинской Америки.

Наталья Глебова (Канада, 2005)

Уроженка России Наталья Глебова получила титул «Мисс Вселенная» в 2005 году, представляя Канаду. После девушка перебралась в Таиланд, где сейчас пишет книги, проводит тренинги и помогает последовательницам найти себя и свой жизненный путь, о чем охотно рассказывает в социальных сетях.

Татьяна Кухаржова (Чехия, 2006)

После получения титула «Мисс мира» Татьяна занялась общественной деятельностью. И, как оказалось, это был не просто сиюминутный порыв, а выверенное решение. Почти 12 лет девушка посвятила сфере демографических проблем и повышению осведомленности населения о них. Эта деятельность не осталась без внимания, поэтому Всемирная сеть молодых лидеров и предпринимателей (WNYLE) пригласила Татьяну в члены Совета женщин-лидеров. С 2015 года Татьяна активно сотрудничает с ООН в области целей устойчивого развития.

Кайяне Алдорино (Гибралтар, 2009)

Победу Кайяне в конкурсе «Мисс мира» горячо приветствовали на родине и называли замечательным достижением. И тогда, в 2009 году, мало кто мог предположить, что через несколько лет королева красоты станет заместителем мэра, а в 2017-м парламент даст девушке право занимать почетную церемониальную должность мэра Гибралтара.

Деми-Лей Нель-Петерс (ЮАР, 2017)

Победительница конкурса «Мисс Вселенная» из ЮАР через месяц после получения короны стала жертвой преступления: в пригороде Йоханнесбурга была угнана ее машина. Более того, угонщики пытались похитить и саму девушку. К счастью, ей удалось ударить одного из нападавших и убежать за помощью. Это происшествие подтолкнуло Деми-Лей к тому, что она открыла курсы самообороны для женщин.