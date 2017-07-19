Как сейчас выглядят 16 женщин Голливуда, чья красота приковывала взгляды миллионов

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Казалось бы, 90-е и 00-е были не так давно, но уже близится к концу и нынешнее десятилетие. Каждый влюблялся в актрис, их персонажей, выбирал для себя любимую песню и исполнителя.

Мы в AdMe.ru вспомнили о временах, когда знаменитости были неотъемлемой частью наших жизней, и решили посмотреть, как они изменились с тех пор.