Как сейчас выглядят 16 женщин Голливуда, чья красота приковывала взгляды миллионов
Казалось бы, 90-е и 00-е были не так давно, но уже близится к концу и нынешнее десятилетие. Каждый влюблялся в актрис, их персонажей, выбирал для себя любимую песню и исполнителя.
Мы в AdMe.ru вспомнили о временах, когда знаменитости были неотъемлемой частью наших жизней, и решили посмотреть, как они изменились с тех пор.
Кармен Электра
Шарлиз Терон
Анджелина Джоли
Дениз Ричардс
Моника Беллуччи
Энди Макдауэлл
Сара Чок
Гвен Стефани
Кортни Кокс
Тара Рид
Вайнона Райдер
Натали Портман
Дженнифер Лопес
Кэтрин Зета-Джонс
Дженнифер Энистон
Кейт Бекинсейл
Фото на превью Newmarket Capital Group LLC