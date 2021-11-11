Как сейчас выглядят 15+ детей, чьи звездные родители не сходят с наших экранов

Не зря говорят, что чужие дети быстро растут. Не успели поклонники и глазом моргнуть, а дочери Анджелины Джоли, Сальмы Хайек и Антонио Бандераса уже вовсю сопровождают звездных родителей и позируют вместе с ними на красных дорожках.

Мы в AdMe.ru решили показать, как выглядят дети, чьих знаменитых родителей во всем мире знают благодаря культовым фильмам и музыкальным альбомам.

Сын Риз Уизерспун и Райана Филлиппа Дикон Филлипп

Дочь Сальмы Хайек Валентина Палома Пино

Дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон

Дочь Эммы Томпсон Гайа Уайз

Дочь Тэндиве Ньютон Нико Паркер

Дочь Бетт Мидлер Софи фон Хасельберг

Дети Джона Траволты Элла Блю и Бенджамин Траволта

Дети Тима Бертона и Хелены Бонем Картер Нелл и Билли Бертон

Сын Пола Беттани и Дженнифер Коннелли Стеллан Беттани

Сын Шэрон Стоун Рон Джозеф Бронштейн

Дочь Джулии Робертс и Дэниела Модера (на фото) Хэйзел Модер

Дочь Брук Шилдс Грир Хаммонд

Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит Стелла дель Кармен Бандерас Гриффит

Дочь Тильды Суинтон Онор Бирн

Сын Тильды Суинтон Ксавье Бирн

Дочь Джуда Лоу Айрис Лоу