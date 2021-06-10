10 привычных вещей из шкафа, которые за минувший век пережили несколько трансформаций

Времена меняются, и мода вместе с ними. Тенденции трансформаций одежды и аксессуаров отражают процессы, которые происходят в общественной жизни в ту или иную эпоху. Именно поэтому, если сопоставить образы представительниц разных десятилетий, они будут существенно отличаться даже при наличии схожих деталей.

Мы в AdMe.ru проследили, как менялись популярные предметы гардероба в последние сто с лишним лет, и сравнили их с современными.

Корсет

Корсет, с помощью которого женщины приобретали осиную талию и гордую осанку, со времен Средневековья был неотъемлемым атрибутом гардероба. Однако его ношение было связано с существенными неудобствами. А в начале ХХ столетия модницы и вовсе начали прочно затягивать шнуровку, чтобы торс значительно выдавался вперед по отношению к бедрам. Так получался S-силуэт. В 1920-х годах в моду вошел прямой покрой одежды, и необходимость корсета на некоторое время сошла на нет. Женщины носили бюстгальтер и моделирующий пояс. Однако в 1950-х годах произошло неожиданное возвращение атрибута в список обязательного нижнего белья. Основное отличие новых корсетов от устаревших состояло в том, что теперь вместо неудобной шнуровки функцию фиксации выполняли крючки. Эта модель называлась «Веселая вдова». Меж тем актриса Лана Тернер заявила: «Только мужчина мог это изобрести. Женщина никогда так не поступила бы с другой женщиной».

В 1960-е годы корсет окончательно сдал свои позиции и на некоторое время исчез с прилавков модных магазинов. Вернулся он уже не в качестве нижнего белья. К концу 2-й половины прошлого столетия этот предмет одежды мог использоваться в вечерних и свадебных нарядах. В начале нулевых корсет как верхняя часть образа стал модным трендом. Конечно же, он видоизменился и уже не так стягивал женский торс. И сочетали его с повседневными вещами: джинсами, юбками, шортами. В 2021 году эксперты моды заявили, что корсет снова на пике популярности. Однако он уменьшился в размере, став немного короче. Носить его рекомендуют поверх рубашки, водолазки или футболки.

Джинсы

Функциональные брюки из плотной джинсовой ткани с характерными заклепками появились в XIX веке. Их износоустойчивость по достоинству оценили рабочие, которые и стали основной целевой аудиторией производителей денима. Чуть позднее в джинсы начали одевать и военных. В народ этот предмет гардероба ушел с легкой подачи Голливуда. В 1920-х появились фильмы с мужественными ковбоями в дениме, а в 1950-х героями парней стали бунтари в исполнении Джеймса Дина и Марлона Брандо. Облачение кумира женского пола в джинсы тоже не заставило себя долго ждать. Одна из красивейших актрис своего времени Мэрилин Монро продемонстрировала яркий образ в фильме «Неприкаянные». Именно с тех пор молодежь не обходится без этих брюк.

Со времен своего дебюта в кино и по сегодняшний день джинсы остаются на пике популярности, меняется лишь фасон. Клеш, скинни, «дудочки», «варенки», «бойфренды» на протяжении десятилетий то становятся последним писком, то уходят на второй план. В 2000-е годы весь мир захватила мода на узкие брюки с низкой посадкой. Они не только оказались непрактичными в холодное время года, но и могли некстати продемонстрировать полоску кожи над ремнем, если человек неудачно присел. Поэтому модники выдохнули, когда на подиумы вернулась высокая посадка. В настоящий момент актуальными остаются джинсы свободного кроя.

Пальто

В 20-х годах прошлого века женщины носили широкое пальто с массивными манжетами и воротником, который часто был отделан мехом. Цвет этого предмета верхней одежды был, как правило, темным и неброским: синим, коричневым, бардовым. Благодаря тому, что пальто расширялось книзу, женщина в нем казалась маленькой и хрупкой. В 50-е годы появилось разнообразие цветов и фасонов, но все они также были призваны подчеркнуть женственность дамы. Пальто могло быть приталенным либо свободным. Второй вариант встречался чаще, потому что такая верхняя одежда лучше сочеталась с модными в те времена пышными юбками. Кроме того, популярность широкого кроя связывают с бумом рождаемости, поскольку свободный силуэт помогал скрывать беременность от посторонних глаз.

Проследив тенденции прошлых десятилетий, можно сделать вывод, что приталенные и широкие пальто поочередно сменяют друг друга на пьедестале моды. Если в 1960–1970-х годах модницы подчеркивали талию, то в 80–90-х носили объемную верхнюю одежду. В нулевые и в начале 2010-х годов мы снова могли наблюдать на улицах женщин в пальто, скроенных по фигуре. А в 2020–2021 годах в тренде верхняя одежда оверсайз с минималистичным дизайном. Но эксперты моды говорят, что уже в этом году стоит ожидать возвращения к классической обтекаемой форме.

Купальник

Каким бы странным это ни казалось, но возможность открыто поплавать в море у женщин появилась только в 20-х годах прошлого века. В предшествующую Викторианскую эпоху леди могли купаться только вдали от глаз толпы, надев широкую сорочку. Поэтому первый женский купальник соответствовал понятию практичного костюма для плавания: он был изготовлен из шерсти и напоминал комбинезон. А вот в 50-х годах фантазия модельеров разыгралась не на шутку. Они стремились сделать одежду для плавания не только удобной, но и женственной. Разнообразие моделей купальных костюмов тех времен впечатляет и сегодня: «принцесса», baby doll, «пузырь», «балерина». Купальник 50-х годов современный человек может принять за летний костюм или изящное короткое платье. А также в середине ХХ века во Франции появились и те самые бикини — раздельные купальники, которые мало изменились в наше время.

В конце ХХ века вышел сериал «Спасатели Малибу», и все были в восторге от горячих женских персонажей, которые носили ярко-красные костюмы для плавания. Благодаря телешоу ультрамодными стали слитные купальники с высокими вырезами на бедрах. В нулевые годы на вершине моды вновь оказались бикини. В настоящее время на одном и том же пляже можно увидеть как раздельные, так и монокупальники. Эксперты утверждают, что в летний сезон 2021 года выглядеть модно женщинам помогут бикини с завышенной талией плавок и цельные купальники с оборками.

Свадебное платье

В 1920-х годах в свадебную моду вошли так называемые платья-чехлы, украшенные кружевами. Устав от чопорных правил Викторианской эпохи, невесты желали танцевать зажигательный чарльстон, поэтому подвенечный наряд предпочитали покороче. В 50-х годах девушки наряжались в свадебные платья с пышной юбкой, подчеркивающие узкую талию. Особенно популярным был наряд из кружева. В те времена оно уже изготавливалось машинным способом и было доступным. К 60-м годам юбка подвенечного костюма стала укорачиваться, но потом в моду снова вернулось длинное многослойное платье. А в 90-х невесты и представить себе не могли наряд без объемных рукавов.

Отличительной чертой свадебного образа нулевых стали открытые плечи. Такую тенденцию связывают с тем, что резко сократилось количество пар, желающих обвенчаться в церкви, а значит, невеста могла себе позволить более откровенный наряд. Но девушки все равно желали выглядеть в день бракосочетания как принцессы, потому предпочитали пышные юбки. В настоящее время в моде более лаконичные подвенечные платья. Дизайнеры предлагают невестам избегать грандиозных многослойных юбок и выбирать простые чистые линии. И, чего и следовало ожидать ввиду цикличности моды, свадебные платья в стиле 20-х годов прошлого века снова на пике популярности.

Чулки и колготки

До 1920-х годов чулки предназначались лишь для того, чтобы согреть дамские ножки. Однако юбки стали короче, и икры оказались на виду. Поэтому впервые в истории женщины были озадачены красотой чулок, а спрос всегда рождает предложение. Появились изделия из шелка, шерсти, хлопка и синтетической вискозы. Они очень блестели, и женщины посыпали их пудрой, чтобы сделать матовыми. К 50-м годам уже изобрели нейлон, из которого производили колготки и чулки разной толщины. Отличительной их особенностью был заметный шов вдоль задней части ноги. Женщины настолько любили этот незамысловатый узор, что, когда появились изготовленные по новой технологии чулки без шва, долгое время их игнорировали.

В 1960–1970 годы колготки приобрели самые разные узоры. Они могли быть кружевными, в сеточку, в елочку. Палитра тоже удовлетворяла любой вкус: белые, фиолетовые, оранжевые. А в 80-х годах женщины перешли на бежевые оттенки. В середине нулевых цветные колготки вновь вернулись на некоторое время и... исчезли. Но ненадолго. Глянцевые журналы 2021 года уже говорят о моде на пестрые чулочные изделия. Нас ждут не только яркие оттенки, но и оригинальные узоры.

Шелковый шарф или платок

Тонкий шарф — довольно распространенный женский аксессуар. И хотя на протяжении столетия он почти не претерпел никаких изменений, все равно стоит отдельного упоминания. Потому что манера его носки соответствовала эпохе. Например, в 1920-х годах женщины повязывали его на голову как косынку, закрепив сзади. Концы оставляли либо свободно свисать вдоль спины, либо перекидывали через одно плечо. В середине прошлого века модницы завязывали платок под подбородком на манер бабушек либо, если он был достаточно большим, перекрещивали его концы впереди и перебрасывали назад. Такой способ носки предпочитали женщины высшего общества. Так они защищали новую прическу во время поездок на автомобиле.

В нулевые шелковый платок не только надевали в качестве аксессуара на шею, но и сооружали из него полноценный топ вслед за Бейонсе и Кристиной Агилерой. Таким образом по сей день носят платки знаменитости и дизайнеры. В 2021 году аксессуар рекомендуют использовать при создании прически: им украшают хвост или пучок, а также вплетают его в косу. Но и завязать платок или шарф на манер косынки тоже не возбраняется.

Солнцезащитные очки

Первые очки, линзы которых защищали от ультрафиолетового излучения, увидели свет в 1913 году. С 1920-х они начали набирать популярность, и первыми их надели кинозвезды. Очки рекламировали, делая упор на защиту не только от солнца, но и от бликов снега в зимнюю пору. Оправа была округлой формы и оставалась такой и в 30-х. В 40-х появилась модель «кошачий глаз», которая имела бешеный успех у женщин. В следующем десятилетии оправа обрела более заостренную форму и использовалась как для корректирующих зрение очков, так и для солнцезащитных.

Далее форма и оттенки солнцезащитных очков стремительно эволюционировали: в 60-х годах появились квадратные, в 70-х — с большими полупрозрачными линзами. В 90-е модники носили узкую оправу и настолько ею пресытились, что в нулевые массово надели очки с гигантскими линзами разных оттенков. Казалось бы, к 2020-м годам дизайнерам нечем уже нас удивить. Но не тут-то было. На одном из показов Парижской недели моды можно было увидеть солнцезащитные очки с одной сплошной линзой. И, возможно, скоро мы все будем ходить в таких же.

Бюстгальтер

В 1920-х годах, когда женщины наконец-то смогли отказаться от корсетов, возникла необходимость в бюстгальтере. Бра тех времен представляло собой прямоугольный кусок ткани и больше походило на современный кроп-топ. Также существовали модели со сборками в центре, которые представляли собой чашечки. В середине ХХ века фиксация белья стала более надежной, но все равно была далека от идеала из-за непрочной резинки. Появилось бра с заостренной конической формой чашечек, которое называли «пуля».

В нулевые пришла повальная мода на полупрозрачную одежду, поэтому просвечивающийся бюстгальтер должен был соответствовать понятию о гламуре. Также большой популярностью пользовались бра с эффектом пуш-ап. Примечательно, что модные в 2021 году бюстгальтеры напоминают нижнее белье начала прошлого века. Прочные позиции занимают легкие лаконичные бра без косточек.

Брючный костюм

Брючный костюм был долгое время прерогативой мужчин, но в 1930-х годах его надели знаменитые актрисы: Марлен Дитрих, Джоан Кроуфорд, Кэтрин Хепберн. Консервативно настроенное общество не одобряло такой стиль, но многие уставшие от стереотипов женщины брали пример с кумиров. В 50-х годах женственность возводилась в абсолют, и брючные костюмы носили лишь немногие. Однако если в прошлые два десятилетия дамы довольствовались мужскими моделями, то теперь появились женские укороченные брюки. Такие носит Мэрилин Монро в ленте «Зуд седьмого года». С 60-х годов брючный костюм начинает набирать популярность как элегантная одежда работающей женщины и в 80-х уже прочно ассоциируется с яркой бизнес-вумен.

На протяжении двух десятилетий XXI века мы могли наблюдать обратную тенденцию. С подчеркивающих фигуру изысканных костюмов фокус смещается в сторону комплектов на каждый день, состоящих из широких брюк и массивных пиджаков. Современные дизайнеры представили массу вариантов брючных костюмов всевозможных оттенков. Марлен Дитрих явно пришла бы в восторг от такого выбора.