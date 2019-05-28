Как Роберту Дауни — младшему удалось разрушить свою жизнь и заново собрать ее по крупицам

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Железный Человек, — персонаж вселенной Marvel, благодаря которому эта кинофраншиза стала самой прибыльной в мире. Роль Тони Старка сделала Роберта Дауни — младшего кумиром миллионов и одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Но до восхождения на звездный олимп актеру пришлось пройти буквально все круги ада, причем даже не один раз.

AdMe.ru до сих пор находится под впечатлением от истории жизни Дауни-младшего, которая не уступает в драматизме крутым голливудским фильмам.

Папа плохому не научит — миф

5-летний Роберт впервые снимается в фильме своего отца «Загон». Всего через год отец подсадит его на наркотики.

Отец актера, Роберт Дауни — старший, не только дал сыну билет в мир кино, но и пристрастил его к запрещенным веществам. Когда Роберту было всего 6 лет, отец впервые дал ему попробовать марихуану, а в 8 у мальчика уже была стойкая наркотическая зависимость и проблемы со здоровьем. По словам Дауни-младшего, в их доме на Манхэттене наркотики всегда были в открытом доступе. Спустя много лет Дауни-отец сожалел об этом и раскаивался, но это не помогло вернуть и изменить те годы, когда жизнь его сына летела из-за пагубной привычки под откос.

«Когда мы с папой вместе принимали наркотики, это было похоже на то, что он пытался выразить свою любовь ко мне, только так, как он умел». Роберт Дауни - младший

Актер продолжал свои эксперименты с запрещенными препаратами и алкоголем вплоть до подросткового возраста. К этому времени его родители развелись, он переехал вместе с отцом в Калифорнию, но, бросив вскоре там школу, в 17 лет вернулся в родной Нью-Йорк, решив окончательно связать свою жизнь с актерским ремеслом. Проработав год в шоу Saturday Night Live и сыграв несколько ролей в театре, Роберт снялся в фильме «Стенка на стенку», после чего его карьера пошла вверх.

В 19 лет Дауни получил роль в фильме «Первенец» (1984), на съемках которого познакомился с будущей звездой «Секса в большом городе» Сарой Джессикой Паркер. У молодых актеров завязался роман длиною в 7 лет, и он должен был логично завершиться браком, но из-за пагубной привычки Роберта одна из самых красивых пар Голливуда 80-х распалась.

Роковая роль, номинация на «Оскар» и жизнь на грани

После нескольких подростковых комедий Дауни-младший снялся в фильме «Меньше нуля» в роли отчаявшегося подростка-наркомана. Эта работа стала для него роковой: актер буквально прожил судьбу своего героя, опустившись практически на дно жизни. Однако, несмотря на последствия, работа в картине «Меньше нуля» дала Роберту возможность в 1992 году сыграть роль легендарного комика в фильме «Чаплин», за которую актер был номинирован на «Оскар». Заветную статуэтку Дауни-младший тогда не получил — она ушла к Аль Пачино за роль в культовом фильме «Запах женщины». Сказать, что это была достойная конкуренция, — значит ничего не сказать

1992 год был для актера удачным не только в плане творчества, но и в личной жизни. Роберт впервые официально женился, его избранницей стала популярная в тот период певица и модель Дебора Фалконер. В 1993-м у пары родился сын Индио, и, вдохновленный любовью и рождением первенца, Дауни-младший решил навсегда бросить наркотики. Он буквально похоронил свою зависимость, закопав в землю одежду, в которой снимался в картине «Меньше нуля».

Когда эйфория от символичного захоронения рассеялась, зависимость напомнила о себе в полной мере, и Дауни не устоял. В 1994-м он уже снова взялся за старое, хотя пытался убеждать жену и окружающих, что совершенно «чист». В 1995 году актер впервые попробовал героин. В 1996-м, после постоянных «качелей» с арестами и враньем, Дебора забрала сына и ушла от мужа.

Роберт признавался, что потерял контроль над собой, но остановиться уже не мог. Он метался между съемочной площадкой и центром реабилитации, куда его регулярно отправляли друзья и откуда он так же регулярно сбегал на очередную вечеринку со всеми вытекающими. Несмотря на то что актер зарабатывал $ 7 млн в год, пристрастие к наркотикам и пустые траты денег привели его к разорению. В одном интервью бывший менеджер Дауни-младшего Лори Родкин сказал, что каждый день, покупая свежую газету, ожидал увидеть в ней некролог Роберта. В тот мрачный период актер действительно балансировал между жизнью и смертью.

«Наркотик — это заряженный пистолет, ствол которого лежит у тебя во рту. Ты прекрасно понимаешь, что он заряжен, но ничего не можешь поделать, потому что больше всего тебе сейчас нужно ощутить вкус прохладного металла». Роберт Дауни - младший

Аресты и испытательный срок

В том же неудачном 1996 году Дауни-младшего несколько раз арестовывали. По решению суда Роберт был направлен в центр реабилитации наркоманов с круглосуточной программой лечения, откуда он сбежал через окно в ванной и автостопом добрался до дома. Уже через 4 часа актера поймали и на 9 дней поместили в тюрьму.

Через 1,5 месяца суд обязал Дауни провести полгода на реабилитации с обязательной регулярной сдачей анализов. В декабре 1997 года непредсказуемый и неуправляемый Роберт нарушил испытательный срок, за что был заключен на 113 дней в Центральную тюрьму округа Лос-Анджелес.

За решеткой

Образ симпатяги и статус знаменитости лишь добавляли проблем в тюрьме: актеру приходилось постоянно драться, получая многочисленные ссадины и порезы, пару раз он даже очнулся в луже собственной крови. После одной из таких драк с тремя заключенными Роберт получил серьезную рану и был переведен в одиночную камеру.

Через 113 дней суд освободил Дауни-младшего из заключения, но оставил его на испытательном сроке и направил на 120-дневную программу реабилитации. Однако после того, как актер снова нарушил условия и не прошел обязательный анализ, ему присудили 3 года пребывания в тюрьме в Коркоране (Калифорния) и наблюдение в центре лечения зависимостей при исправительном учреждении.

В тюрьме актер работал в кафетерии 5 дней в неделю, где раздавал еду, мыл посуду и чистил сковородки. Копошась в более чем 200 кг помоев ежедневно, Дауни осознал, что человек способен сделать все что угодно.

Жизнь после тюрьмы, все те же грабли и плечо друга

После почти года лечения от наркомании и пребывания в государственной тюрьме Дауни-младший был освобожден под залог в $ 5 тыс. Суд постановил, что актер суммарно провел достаточное количество времени в заключении, начиная с арестов в 1996 году, чтобы попасть под досрочное освобождение. Выйдя на волю в 2000 году, Роберт сделал попытку вернуться в кино и сразу же включился в съемки в телесериале «Элли Макбил». Работа актера в этом проекте получила восторженные отзывы — Дауни был номинирован на «Эмми» и получил «Золотой глобус». Однако после окончания 1-го сезона «Элли Макбил» его опять арестовали за те же грехи. Правда, грозящий актеру почти 5-летний тюремный срок не помешал ему продолжить работу в еще одном эпизоде телесериала.

Терпение продюсера лопнуло лишь тогда, когда Дауни-сын был снова арестован в апреле 2001 года: полиция задержала его бродящего босиком по Калвер-Сити, а в его крови был обнаружен кокаин. Роберт был уволен из «Элли Макбил», потерял роль в фильме «Любимцы Америки» и стал настоящим изгоем в мире кино. Кроме того, он получил 3 года условно, был приговорен к принудительному лечению, у него были долги и отсутствовала оплаченная страховка, а жена Дебора официально подала на развод. Кто знает, чем бы закончилась эта история, если бы в те дни Дауни-младшему не протянул руку помощи один из его немногочисленных оставшихся друзей — Мел Гибсон. Их дружба завязалась во время совместных съемок в «Эйр Америка» и длится по сей день. Гибсон не просто поддержал Роберта, но и отдал свою роль в фильме «Поющий детектив», где выступал одним из продюсеров. Мел рискнул собственными деньгами, оплатив крупный страховой залог кинокомпании, который должен был возместить убытки, если бы Дауни сорвал съемки. Но Роберт не подвел друга и полностью оправдал его доверие.

После этой роли актер впервые за много лет наконец-то получил приглашение сняться в высокобюджетном мейнстримовом кино — психологическом триллере «Готика» (2003) с Хэлли Берри. Однако Дауни все еще не доверяли, и продюсер фильма придержал до конца съемок 40 % гонорара актера. С тех пор такие пункты, касающиеся денег, стали стандартными в его контрактах. Все средства, полученные за работу в «Готике», актер отдал на погашение долгов и оплату страховки, а затем продолжил упорно трудиться, снимаясь в новых фильмах.

Женщина, навсегда изменившая наркомана

Съемки в «Готике» стали для Дауни-младшего судьбоносными: именно там в 2003 году он встретил свою будущую жену, кинопродюсера Сьюзан Левин, и именно эта женщина сыграла решающую роль в избавлении актера от наркозависимости. Роберт на протяжении долгих лет пытался побороть свое пристрастие к запрещенным веществам, но каждый раз срывался. И только благодаря любви к Сьюзан он наконец смог отправить пагубную привычку в нокаут. Женщина поставила актеру условие, что выйдет за него замуж, только когда он полностью покончит с наркотиками. Дауни выбросил содержимое всех своих тайников в океан, и в 2005 году пара поженилась.

В 2011 году у Роберта и Сьюзан родился сын Экстон Элиас Дауни, а в 2014-м на свет появилась дочь Эйври Роэль Дауни. С 2003 года и по сегодняшний день актер не употребляет алкоголь и какие-либо наркотические вещества. Держать под контролем свою «темную сторону» Роберту помогает жена, регулярные медитации и занятия кунг-фу. В 2008 году актер снова был номинирован на «Оскар» за роль в картине «Солдаты неудачи», а в 2010 году чета Дауни открыла собственную производственную компанию Team Downey.

Вселенная Marvel и мировая слава

Наладив личную жизнь и решив проблемы с зависимостью, Роберт Дауни — младший начал все выше двигаться по карьерной лестнице. У него было достаточно успешных картин, например «Шерлок Холмс», но мировую известность актер получил после того, как в 2008 году снялся в роли Тони Старка — миллиардера-супергероя из комиксов Marvel о Железном Человеке. На протяжении следующих 10 лет Дауни играл Тони Старка в целой серии фильмов о Мстителях, каждый из которых ждали миллионы поклонников по всему миру.

Мы в Adme.ru сделали благодаря этой истории вывод, что человек способен преодолеть любые трудности и что даже самый темный период жизни может стать возможностью оттолкнуться и устремиться вверх. А на какие мысли она натолкнула вас?