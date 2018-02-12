10 развлечений из прошлого, к которым у вас наверняка возникнут вопросы

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Наши с вами предки — те еще затейники, и не стоит думать, будто бы в прошлом людям приходилось скучать. И аристократы, и простой народ всегда любили повеселиться. Прямо скажем, некоторые их развлечения не отличались гуманностью и мало соответствовали нашим представлениям о безопасности. Впрочем, и в нынешнее время находятся люди, которые не особенно дружат со здравым смыслом, — в этом вы убедитесь, посмотрев бонус в конце статьи.

AdMe.ru расскажет вам о 10 развлечениях наших предков, многие из которых в измененном виде существуют и поныне, а другие навсегда остались в прошлом.

10. Настольные игры

Не только мы с вами любим «настолки», первые игры подобного типа появились еще в глубокой древности. Например, древнеегипетская игра сенет считается одной из старейших в мире, где используется передвижение фишек по доске. Точные правила сенета неизвестны, но, по-видимому, в него играли вдвоем, каждый за свою сторону.

Согласно легендам, сенет изобрел бог знаний Тот, которому понадобилось выиграть у божества Луны Хонсу несколько дополнительных дней в году. Но он старался не для себя, а для богини Нут, которой из-за проклятия бога Ра не удавалось родить детей в ни в один из 360 дней года. Тот выиграл, в результате год удлинился на 5 дней, а у людей появилась новая игра.

9. Гладиаторские бои

Едва ли найдется человек, который никогда не слышал об этом кровавом публичном зрелище. Но мало кто знает, что среди гладиаторов, сражавшихся на арене с дикими животными или друг с другом, были не только мужчины, но и женщины. Считается, что чаще всего они выступали в качестве пегниариев, веселящих публику, нежели гладиаторов, сеющих смерть.

Смертельные бои были настолько популярны, что все попытки запретить их проваливались до тех пор, пока в 404 году христианский монах из Малой Азии по имени Телемах не попытался разнять гладиаторов. И это стоило ему жизни: разгневанная толпа набросилась на миротворца и растерзала его. Но жертва не была напрасной, под впечатлением от смерти монаха император Гонорий навечно запретил гладиаторские игры.

8. Серсо

Серсо, или игра в обруч, была популярна еще в Древней Греции. Различные варианты этой игры были распространены не только в Европе, но и в Китае, Америке и африканских странах. Существовала масса вариантов серсо, но самый распространенный тот, где обруч подкидывается в воздух при помощи палки и затем ловится на эту же палку самим играющим или его товарищем по игре.

7. Перетягивание палки

Игра по перетягиванию палки была популярна в Европе в XIII–XIV веках и существовала в двух основных вариантах: 1) палка служила в качестве барьера между игроками, выигрывал тот, кто первым смог заставить противника поджать ноги; 2) игроки пытались подтащить к себе противника, выигрывает тот, кому удавалось это сделать раньше другого. А в наше время подобная игра известна как мас-рестлинг и является национальным спортом в Якутии.

6. Сеансы френологии

Френологию (угадывание характера человека по форме его черепа) наряду с астрологией и спиритизмом принято считать лженаукой почти с самого ее появления. Тем не менее во второй половине XIX века френология была очень популярна, что способствовало появлению френологов-гастролеров, к которым, словно к гадалкам, выстраивались очереди из желающих узнать о себе что-то новое.

5. Карусель «Гигантские шаги»

Развлечение, популярное среди молодежи в дореволюционной России и США, было сомнительным с точки зрения безопасности. «Гигантские шаги», или pas de géant, представляли с собой столб с вертушкой наверху и прикрепленными к ней петлями, за которые нужно было ухватиться и, разбежавшись, кружиться вокруг столба. Карусель, как вы видите на фото, не отличается большими размерами, но в других случаях «шаги» и в самом деле были гигантскими, так что падение с них грозило серьезными травмами.

4. Цирки уродов

Популярности этих чудовищных в плане морали и этики развлечений могли бы позавидовать даже самые известные шоу современности. По какой-то причине людям доставляло большую радость лицезреть физические недостатки других людей и насмехаться над ними. Единственным плюсом фрик-шоу было то, что их участники имели возможность неплохо заработать на своих недостатках, путешествуя по всему свету. Например, как Хулия Пастрана, которую вы видите на этой фотографии.

3. Выставка недоношенных младенцев

Странный аттракцион не казался родителям возмутительным, ведь он спасал жизни малышей, родившихся раньше срока. Но для чего все-таки нужна была выставка? Дело в том, что в то время больницы не были оборудованы инкубаторами (кувезами) для выхаживания и медицинские учреждения вовсе не стремились ими обзавестись.

По этой причине пришлось прибегнуть к не совсем этичным, но действенным мерам по популяризации устройства. Народ с охотой шел поглазеть на детей в стеклянных ящиках, а вырученные средства шли на оплату труда сиделок и модернизацию кувезов. В результате были спасены тысячи жизней, а инкубаторы для младенцев появились в каждом роддоме.

2. Шоу «безголовой» женщины

В конце 1930-х в Европе и США появились необычные шоу с участием «живых безголовых женщин», которые выступали под именами Ольга, Тина и мадемуазель Иветт. Организаторы уверяли публику, что девушки на самом деле лишены головы, а жизнь в них поддерживается при помощи особого устройства, поэтому они способны двигаться и выполнять команды. Разумеется, головы у дам были на месте, а иллюзия их отсутствия создавалась при помощи зеркал и освещения.

1. Соревнования по заталкиванию людей в телефонную будку

В 1950-х по миру прокатился необычный тренд: молодые люди буквально заталкивали себя в телефонные будки, пытаясь вместить в тесное пространство как можно больше народа. Примерно то же самое делали и с автомобилями, например с крошечными Volkswagen Beetle. Трудно сказать, кому и для чего это пришло в голову, главное то, что всем было весело.

Бонус: сумасшедший флешмоб

Чем бы ни занимались наши предки в свободное время, никто из них, кажется, не додумался до того, чтобы для развлечения поедать ядовитые вещества (если, конечно, не брать во внимание различные галлюциногенные растения и грибы). Нынешняя же молодежь не боится риска и ради сомнительной славы готова есть даже... капсулы со средством для стирки. Что ж, в каждую эпоху существовали свои странные увлечения, и так, по-видимому, будет всегда.

А как развлекались вы до того, как нашу жизнь полностью захватил интернет? Расскажите об этом в комментариях.