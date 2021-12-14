Как развивалась индустрия красоты от Античности до наших дней

История косметики началась не менее 7 000 лет назад. За эти тысячелетия многократно менялись представления о прекрасном, а косметические средства совершенствовались быстрыми темпами. С трудом верится, но еще каких-то 120–150 лет назад в состав косметики входили свинец, ртуть, аммиак, мышьяк.

Мы в AdMe.ru решили узнать, как наводили красоту люди во времена Древнего Египта и в последующих веках.

Времена Древнего Египта

Египтяне активно пользовались косметикой за 3–4 тысячи лет до нашей эры. Тени изготавливали из измельченного малахита с жиром или маслами, а помаду — из охры с маслами. Считается, что Клеопатра делала помаду из жуков, которые окрашивали субстанцию в нужный цвет.

Знаменитая египетская подводка — это сурьма. Ею пользовались и мужчины, и женщины, так как считалось, что она защищает глаза от палящего солнца и инфекций. Но древнеегипетская индустрия красоты не ограничивались только декоративной косметикой. Люди делали ухаживающие маски. Одна из таких — молочно-медовая маска.

Древнеегипетская шкатулка для косметики, 1814–1805 гг. до н. э.

Седые волосы были не в почете, их закрашивали специальными красками из измельченных рогов оленя с маслом. Были и другие составы, в основном из внутренностей животных. Кроме того, египтяне первыми стали отбеливать зубы. Они изготавливали пасту, смешивая измельченную пемзу с уксусом.

Времена Римской империи

Эта прогрессивная цивилизация преуспела и в бьюти-индустрии. Есть свидетельства, что римляне красили ногти «лаком», сделанным из красного индийского насекомого. Веки и ресницы красили сурьмой. Длинные и пышные ресницы были обязательны для каждой уважающей себя женщины, ведь они олицетворяли целомудрие. У девушки с редкими ресницами могли возникнуть проблемы с репутацией.

Конечно, в почете была бледная кожа, ведь загар — удел работяг. Богатые римлянки отбеливали кожу с помощью свинцового крема и крокодильего помета. За белизной зубов тоже внимательно следили — полоскали рот мочой: аммиак действительно обладает отбеливающими свойствами.

Римская шкатулка для украшений и инструменты для макияжа.

Мужчины стеснялись лысин, отращивали волосы, завивали их и красили, чтобы прикрыть проплешины. Помимо этого римляне часто принимали ванны, следили за чистотой ушей и занимались спортом.

Времена Древнего Китая

Косметическая шкатулка, 206 г. до н. э. — 220 г. н. э.

Китаянки активно пользовались косметикой еще до нашей эры. Здесь тоже ценилась белизна кожи, в этом женщинам помогала свинцовая пудра, которая отлично отбеливала и скрывала мелкие дефекты и веснушки. Особое внимание уделялось бровям, так как считалось, что они влияют на судьбу женщины. Китаянки брали веточку ивы, поджигали, а затем красили брови сажей. Во времена династии Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.) брови просто-напросто сбривали и рисовали новые, нужной формы.

Китайский макияж отличался от европейского яркими цветами и акцентами. Например, одно время лбы красили желтой краской, зачастую добавляли ярко-красные элементы на лбу или на щеках. Красную насыщенную краску делали из ртути с различными примесями.

Средневековье

В Средние века отношение к косметике резко изменилось: ее использование считалось грехом и признаком распущенности. И женщины шли на всяческие ухищрения, чтобы макияж делал свое дело, но при этом оставался незаметен. Тот самый наш современный «макияж без макияжа». В моде по-прежнему была бледность, и девушки пользовались свинцовой или пшеничной мукой. На щеки накладывали небольшой румянец, на губы — бальзам. Глаза оставляли нетронутыми, потому что это точно не осталось бы незамеченным. Но женщины научились придавать взгляду сияние с помощью закапывания в глаза белладонны. Это растение ядовито, и считалось, что такие капли могли привести к слепоте.

В XV веке сохранялась мода на естественность, но появилась новая тенденция — высокие лбы. Женщины сбривали брови и прятали волосы под головными уборами. Нередко отодвигали линию роста волос — брили или выщипывали волосы.

XVII–XVIII века

В конце XVI — начале XVII века сохранялось пуританское отношение к макияжу. Женщины стремились к естественному бледному цвету лица. Для этого они выходили на улицу в масках а-ля Зорро. К XVIII веку мода кардинально изменилась. Респектабельным считался тяжелый макияж: плотная белая основа, яркие румяна и мушки.

На голове выстраивают сложные прически, для фиксации на волосы наносят жир, а сверху — пудру. С этим великолепием женщины ходили по несколько недель, и в волосах заводились вши, блохи и даже поселялись мыши. А вот у мушек действительно забавная история: изначально их придумали, чтобы скрывать следы оспы, но позже эта идея так понравилась представителям высших кругов, что они стали носить по несколько отметок на лице. Кстати, расположение мушки на том или ином месте имело особый смысл, который дама хотела транслировать окружающим. Так, отметка на щеке означала, что дама не прочь пофлиртовать. Мушка на носу подчеркивала дерзость женщины, а на лбу — горделивость.

Косметические принадлежности Софии Магдалены, 1777–1778 гг.

А зубы в те времена отбеливали совершенно варварским методом — обтачивали их и наносили кислоту, что впоследствии приводило к гниению.

Первая половина XIX века

Первая половина XIX века — эпоха «чахоточного шика». Тогда многие болели и умирали от туберкулеза, и это была «модная» болезнь. Страдавшие недугом сильно худели, бледнели, падали в обморок, под глазами у них были темные круги.

Даже здоровые пытались искусственно достичь такого внешнего вида: отказывались от еды, употребляли мышьяк, капали в глаза лимонный сок для блеска, а ресницы и брови красили темным для контраста. При этом кожу для бледности подкрашивали даже не белым, а голубоватым порошком. Естественно, такие приемы были вредны для здоровья.

Вторая половина XIX века

Моду второй половины XIX века определила королева Виктория, которая придерживалась строгих правил и морали. Снова макияж оказался прерогативой распущенных женщин, а чтобы не прослыть таковой, девушки ухищрялись пользоваться косметикой так, чтобы это не было заметно.

Зато викторианцы следили за гигиеной полости рта и регулярно мылись, идеалом считалась ровная, бледная кожа. Чтобы достичь такого эффекта, женщины пользовались различными пудрами и кремами, причем наносили средства не только на лицо, но и на руки.

Косметика Викторианской эпохи.

Для более здорового вида немного румянились и красили губы, в основном натуральными пигментами — ягодами или травами. Запрет на макияж побудил викторианок больше внимания уделять волосам: за ними ухаживали, отращивали и заплетали в сложные косы.

1900–1930-е годы

Бетт Дейвис, американская актриса.

Век перемен, которые коснулись и индустрии красоты. Тренды начинают сменять друг друга с невиданной раньше скоростью, косметика становится доступной для всех, на рынок выходят косметические гиганты. В 1915 году появляются помады в тюбике, в 1907-м — краски для волос, в 1917-м Maybelline начинает выпускать тушь, в 1935 году Max Factor запускает производство жидкой тональной основы. Переломным моментом стали 20-е годы, когда начали завоевывать популярность первые актрисы кино. Так как картинка была черно-белой, актрис очень ярко красили, сильно подводили глаза и наклеивали ресницы. В начале века особо смелым модницам ресницы пересаживали с головы.

В 30-х правили бал неестественно изогнутые брови. Женщины сбривали свои брови и рисовали новые. В моде было лицо в форме сердца, для этого особым образом накладывали румяна. По слухам, Марлен Дитрих даже удаляла несколько зубов, чтобы скулы выглядели острее.

Середина ХХ века

В 40-е пришел в моду более спокойный и консервативный стиль. Производство многих косметических продуктов приостановилось, даже актрисы того времени старались не перебарщивать с макияжем. 50-е годы — новый расцвет индустрии красоты и время чувственной женственности. Красная помада, стрелки, нежный румянец. Рынок декоративной косметики переполнился, и началась гонка среди производителей средств по уходу, которые были призваны омолодить кожу. Avon пошли дальше и стали привлекать на работу агентов, которые ходили по домам. Появились такие бренды, как Clarins, Biotherm, Shiseido International.

Конец ХХ века

Мадонна в 1992 году.

В 60-е годы произошла революция, благодаря которой в норму вошел более свободный образ жизни. Это коснулось и косметики. В моде был яркий макияж глаз: подводка, густая тушь, накладные ресницы. В это же время на новый уровень вышла эстетическая пластическая хирургия, изобрели силикон и начали использовать ботокс (пока только в лечебных целях). В последующие годы за трендами было не угнаться, они не только быстро сменяли друг друга, но и сосуществовали. Так, в 70-х естественность а-ля хиппи была в моде одновременно с диско-стилем и глэм-роком. А в 90-х уживались более 10 различных стилей и субкультур.

Как думаете, какой следующий шаг в развитии индустрии красоты? Какие тренды или новые косметические средства нас ждут в будущем?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.