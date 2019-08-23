Почему милые девочки на картинах живописцев — это на самом деле мальчики и для чего их наряжали в платья

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Это сейчас мы покупаем разные по цвету комплекты ползунков и пеленок для сына и дочери. А еще до 1940 года люди относились к одежде проще и многие считали, что розовый оттенок — для мальчиков, а голубой — для девочек. Кроме того, всего век назад маленькие мальчики носили платья, и это никому не казалось зазорным. А если судить по полотнам таких видных художников, как Антонис Ван Дейк и Диего Веласкес, то можно заметить, что штаны и шорты в гардеробе юных джентльменов появлялись не раньше, чем когда тем исполнялось 4–8 лет.

AdMe.ru решил разобраться, из-за чего мальчиков заставляли носить платья и как определить пол ребенка, изображенного на портрете. Как оказалось, в большинстве случаев это сделать не так уж и сложно.

Как и почему возникла традиция наряжать мальчиков в платья

Чтобы менять длину платья по росту ребенка, подол подгибали.

С середины XVI века и до начала XX века мальчиков в возрасте от 2 до 8 лет наряжали в платья. В зависимости от благосостояния родителей и местности некоторые из них носили эту одежду меньше времени — только до 4 или 6 лет. Вот несколько причин, по которым мальчики носили платья: Это была традиционная одежда: до 1550 года многие дети и даже взрослые носили туники или платья.

Одежда тогда стоила дорого, а дети быстро росли. Платье же для ребенка было намного легче пошить на вырост, чем штаны.

У брюк того времени были сложные застежки и завязки, справиться с которыми детским ручкам было бы не под силу.

В платьях дети быстрее приучались вовремя ходить в туалет. Да и поменять намокшие тряпочки-подгузники было намного легче. Ношение женской одежды никак не задевало мальчиков, ведь так ходили все дети. Это был лишь этап в их жизни, за которым шел следующий — облачение в штаны.

Праздник первых детских штанов

Торжество по поводу облачения в первые штаны в зависимости от благосостояния и положения родителей праздновалось с большей или меньшей пышностью. Но в любом случае дети очень ждали этого момента, ведь он свидетельствовал о том, что они повзрослели. На этот праздник мальчику могли подарить настоящий меч размером с него самого или игрушечное оружие. Иногда в этот же день проводилась стрижка. Начиная с XIX века в честь праздника ребенка и его отца могли сфотографировать или как вариант — изобразить на портрете. С этого же дня отец начинал заниматься воспитанием мальчика. А дети из бедных семей после праздника считались достаточно взрослыми, чтобы начать трудиться.

Как отличить на старинном портрете мальчика от девочки

На портрете Антониса Ван Дейка «Пять старших детей Карла I» 2-й ребенок в ряду — мальчик Джеймс, а 4-й — девочка Элизабет. В отличие от сестры, у Джеймса нет бус и рукава ярко-красного цвета.

Есть несколько признаков, по которым можно определить, что на портрете нарисован именно мальчик, а не девочка: Платье или только его рукава имеют темную или яркую расцветку, в том числе красную (девичьи платья делались бледных тонов, а иногда и просто белыми).

На одежде есть ремни или металлические пуговицы.

Наличие традиционно мальчишеских игрушек, таких как кнут, барабан, лук или палка с головой лошади.

Более короткие волосы, отсутствие локонов, волосы не заплетены.

Верх платья закрытый до линии шеи, впереди есть застежка.

Рядом с ребенком есть активная собака.

Если на волосах есть пробор, то у мальчиков он находится сбоку, а у девочек — всегда посередине.

На французских портретах сложнее определить пол ребенка, поскольку платья часто надевались в нежных, «девичьих» расцветках. Часто единственным указанием на пол ребенка служило ожерелье. Бусы, особенно из жемчуга, одевали на шею даже очень маленьким девочкам. Мальчики же редко носили украшения. В крайнем случае были позволительны темные аксессуары или нитка коралловых бус, которая имела сугубо практическое значение и использовалась при прорезывании зубов. Однако такие гендерные отличия касались только богатых семей. Дети из рабочей семьи, вероятно, носили одежду, передававшуюся по наследству, и одинаковую для обоих полов.

Как менялось мальчишеское платье

В конце XVIII века в одежде для детей произошли изменения. Малыши, независимо от пола, носили платья из хлопка или льна, которые было несложно стирать. А вот в Великобритании и США дети часто носили панталоны с жакетом, а для очень маленьких мальчиков нередко выбирались каркасные костюмы, напоминающие современные ползунки. Однако, наряду с такой вполне мальчишеской одеждой, в ходу по-прежнему были и платья. С 1820-х годов они стали короче и дети обоих полов часто носили их с панталонами. С середины XIX века в гардеробе многих мальчиков стали появляться пумпы — слегка укороченные мешковатые брюки — и шорты. А после Первой мировой войны в платья стали наряжать исключительно младенцев.

Бонус. Попробуйте угадать, кто изображен на портрете: мальчик или девочка

1.

Мальчик. На это указывают темный цвет платья и имеющиеся на лифе пуговицы.

2.

Это младший брат Людовика XIV. Указанием на то, что это мальчик, служит только отсутствие украшений.

3.

Девочка. Есть украшения на шее и браслеты на руках. Веер и цветы тоже указывают на женский пол ребенка.

4.

Это Франклин Рузвельт в детстве. Угадать пол непросто: единственными подсказками служат мальчишеская шляпа и отсутствие украшений.