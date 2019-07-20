Как прошел первый в СССР показ мод и зачем понадобилось 500 литров духов

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10 июня 1959 года в Москве приземлился самолет авиакомпании Air France, на борту которого находились 12 манекенщиц и знаменитый французский модельер Ив Сен-Лоран. Они прилетели, чтобы провести грандиозное мероприятие — первый на территории СССР показ мод.

AdMe.ru отыскал архивные фотографии этого события и предлагает своим читателям отправиться в путешествие во времени, чтобы посмотреть, как же все происходило на самом деле.

Молодому Ив Сен-Лорану тогда было 22 года. Он только что стал художественным руководителем модного дома Christian Dior и мечтал удивлять публику. Именно поэтому он загорелся идеей провести первый в истории показ в социалистическом государстве, ведь так он мог совершить настоящую модную революцию.

Чтобы масштабное шоу прошло на высшем уровне, вместе с моделями в Москву было отправлено 120 чемоданов с одеждой и аксессуарами, которые были застрахованы на более чем 10 млн франков, а также 500 л французских духов: 12,5 л было потрачено на самих манекенщиц, а остальные были подарены советским чиновникам.

Показы мод проходили в Доме культуры «Крылья Советов». Вход на мероприятия был исключительно по приглашениям, которые достались представителям внешней торговли, работникам легкой и текстильной промышленности.

Также был организован отдельный закрытый показ во французском посольстве для так называемых представителей советской элиты, а именно высокопоставленных партийных чиновников, их жен и родственников.

Зрителям были представлены комплекты одежды из коллекции «Трапеция». Некоторые из них имели форму традиционного русского сарафана, поэтому были названы популярными русскими именами — «Надежда», «Татьяна».

На протяжении недели у моделей было по 2–3 показа ежедневно. За весь период они представили 120 образов, а само фешен-шоу увидело более 11 тыс. человек.

Популярный советский еженедельник «Огонек» тогда писал: «Зрители отмечают: „Почему платья из плотной шерсти так сильно открыты? Это почти сарафан. Для таких северян, как мы, это не особо практично. А летом в таком платье будет слишком жарко даже вечером. Платья немного короткие. Это не будет смотреться красиво на невысоких или полноватых женщинах. Вышивка ручной работы на тюле без сомнения очень красива, но кто может позволить себе такое дорогое платье?“»

Но больше всего советских граждан изумило то, что французские модницы вышли на улицы столицы. Манекенщицы гуляли в ГУМе, по Красной площади и даже московскому рынку, где радостно позировали с прохожими.

На протяжении всей прогулки девушек сопровождал фотограф, которому удалось запечатлеть неподдельную реакцию советских граждан на внешний вид иностранных модниц.

Нельзя сказать, что советские женщины впервые увидели подобные наряды. К тому времени на экраны уже вышли такие фильмы, как «Карнавальная ночь», «Анна на шее», «Девушка без адреса», где актрисы появились перед зрителями в красивых платьях. Однако это было кино, которое воспринимали как красивую картинку, но не повседневную реальность. Здесь же высокие и стройные иностранки с макияжем и в элегантных нарядах прогуливались по привычным для жителей Москвы местам, и это, конечно же, не могло остаться незамеченным. Жителям столицы было любопытно понаблюдать, из-за чего вокруг столько шума, фотографов и людей.

Интересно то, что многие кадры с прогулки моделей по городу были срежиссированы: девушек заранее проинструктировали, как себя вести и как реагировать на прохожих. Фотограф хотел передать на снимках масштабность этого события для СССР и разницу в культуре между двумя народами.

Бонус: указания, которым должны были следовать французские манекенщицы на территории СССР

Возьмите с собой сигареты, помаду, косметику.

Примите к сведению, что вы не сможете купить виски.

Пожалуйста, не фотографируйте. Если вы берете фотоаппарат, не снимайте детей, дома, мосты, военные постройки.

Никогда не отказывайтесь от первой сигареты, которую вам предлагают. Это одно из правил вежливости.

Не удивляйтесь, если к вам обратятся на улице с вопросами: откуда вы, были ли вы в СССР до этого, чем вы занимаетесь, каково ваше впечатление от Москвы. Это проявление дружественности со стороны московского населения. В особенности не смущайтесь, если прохожие улыбаются или удивляются, видя вас, из-за разницы в поведении и одежде.

Чаевые для такси — 10 %. В остальных случаях оставлять чаевые не принято. Брать их почти всегда отказываются.

Во время приемов принимайте алкоголь умеренно, но не отказывайтесь, поскольку не принимать участия в тостах — одно из грубейших оскорблений. Тем людям, которые вам понравятся и которые окажут вам наилучший прием, дарите значки. Их вам раздадут заранее.

Относительно моделей: перед интервью просим вас ознакомиться со специальной инструкцией и перечнем вопросов.

Возьмите с собой несколько детективных романов для себя и для подарков служащим посольства.

Женщины ни в коем случае не должны носить брюки. В последнее время в связи с этим было замечено негативное отношение к звездам кино со стороны населения.

А вас бы впечатлил такой показ на улицах вашего города?