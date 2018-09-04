Как проходит первый учебный день в разных странах (Мы втайне завидуем немецким школьникам)

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Во многих странах — Великобритании, Норвегии, Финляндии, Франции и других — празднуется лишь выпускной, а первый учебный день проходит без торжеств. Дети просто идут на занятия. Сегодня мы хотим рассказать, как проходит первый школьный день в 7 странах, где начало занятий считается важным событием. Дочитайте до конца — и вы узнаете, как возникла израильская традиция мазать школьную доску медом.

Редакция AdMe.ru поздравляет с началом учебного года всех первоклассников, старшеклассников и их родителей. Удачи вам и терпения.

1. Германия

Даты летних каникул и начала учебного года отличаются в разных регионах Германии. Каникулы длятся примерно 6 недель. Обучение может начаться как в конце июля, так и в сентябре. Благодаря традиции, зародившейся в Германии еще в начале XIX века, большинство детей идут в школу с радостью. В первый день учебного года они получают так называемые шультюте — огромные разноцветные конусы, наполненные конфетами, крендельками и другими сладостями, а также канцелярскими принадлежностями и небольшими игрушками. Все принесенные родителями конусы с подарками устанавливают в специальную подставку-дерево, а дети, не распаковывая, выбирают себе любой понравившийся.

Также во многих немецких школах перед началом учебы проводится церковная служба. Помимо детей на ней присутствуют родители, родственники и крестные. На торжественной церемонии детей благословляют в долгий учебный путь. После этих мероприятий для младших школьников проводят экскурсию, на которой они знакомятся со школой. Непосредственно к учебным занятиям дети приступают только на следующий день.

2. Болгария

В Болгарии учебный год начинается 15 сентября и заканчивается в мае-июне. Дети идут в школу в 7 лет (по просьбе родителей можно идти с 6). Праздник начинается с поднятия школьного флага и звонка. Иногда известные люди произносят короткую речь и слова молитвы. После традиционной песенно-танцевальной части в небо запускают голубей или отпускают воздушные шары. Это символизирует желание добиться высот в учебной деятельности. Завершается праздник в здании школы, где детей ждет угощение.

3. Япония

Во многих странах начало занятий приходится на конец лета — начало осени. Это своеобразный переход от веселого и беззаботного времени к более серьезному школьному периоду. У японцев, наоборот, учебный год начинается 1 апреля, когда наступает весна и природа пробуждается. Дети вступают в школу с ощущением обновления, наслаждаясь цветением сакуры. Первый день в учебном заведении — это праздник для японцев. Семьи и друзья поздравляют школьников и делают им подарки. Родители и ученики обязательно надевают нарядную одежду, фотографируются у ворот или у входной двери школы (чаще всего под сакурой). После чего вместе с родителями отправляются на церемонию вступления — нюгакушики. В числе мероприятий есть и парад новых учеников под аплодисменты старших школьников. После этого ученики 5-го или 6-го класса проводят для новоприбывших детей экскурсию по школе, украшенной приветственными надписями и цветами сакуры.

4. Чехия

В Чехии в школу дети идут с 6 лет. Занятия начинаются в первый будний день сентября, а уроки длятся лишь 1 час. Причем на первом занятии присутствуют и родители. После урока родители вместе с детьми отправляются в кондитерские лакомиться мороженым и другими сладостями.

5. Россия

Сейчас в России День знаний отмечается 1 сентября, однако эта дата установилась не сразу. Во времена Петра I занятия в школе могли начинаться как в августе, так и сентябре-октябре. До 1935 года не было точной даты начала учебы. Однако в законах было прописано, что все дети в возрасте от 8 до 10 лет должны быть приняты осенью в школу. С 1984 года первый учебный день стал праздником. В школе проводились торжественные линейки, за ними — урок мира, а потом шли все остальные занятия по расписанию. Сейчас первый учебный день также начинается с линейки. На ней, по традиции, старшеклассник делает круг с первоклассницей на плече, которая оглашает школьный двор звоном колокольчика.

6. Израиль

В Израиле большое значение придается тому, чтобы дети чувствовали себя частью одной большой школьной команды. И празднования, приуроченные к первому учебному дню, предназначены именно для этой цели. В школу дети идут 1 сентября. Их встречают танцами и звучанием двойных барабанов — бонгов. Детям дает свое благословение раввин, они поют песню и обнимают друг друга.

Также в Израиле есть любопытная традиция, связанная с началом обучения. Немного меда размазывают по школьной доске или бумаге с еврейским алфавитом. Дети слизывают сладость с поверхности, и это символизирует, что познание Торы сладко как мед. Этот обычай до сих пор существует в некоторых православных общинах Израиля. Во многих школьных заведениях мед заменили на конфеты или печенье с алфавитом, но суть обычая осталась прежней.

7. Индия

В Индии обучение в школе длится с апреля по март или с июня по май в зависимости от региона и погодных условий. Дети идут в школу с 6 лет. Для относительно обеспеченных первоклассников начало учебного года является торжественным событием. С новыми ранцами и в красивой одежде они отправляются на красочную церемонию с трудновыговариваемым (и трудночитаемым) названием правесанолсавам. При этом, несмотря на запрет использования детского труда, многие девочки и мальчики вынуждены работать, чтобы обеспечить себе пропитание. Иногда им для этого приходится жертвовать даже начальным образованием.

Какие мероприятия, проводимые в первый учебный день, кажутся вам устаревшими или ненужными? Чьи традиции празднования показались интересными? Выскажите свое мнение в комментариях.