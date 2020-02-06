Как правильно употреблять современные слова и выражения, которые еще не закрепились в словарях

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Наш мир развивается с бешеной скоростью, с каждым годом становится все сложнее быть в тренде. Конечно, все это отражается на нашей речи: появляются новые, чаще всего заимствованные слова, изменяются или уходят в прошлое привычные выражения. Если в школе по русскому языку у вас были одни пятерки или вы окончили филологический факультет, то все равно придется постоянно дополнять свои знания.

Мы в AdMe.ru проанализировали, в каких словах ошибаются чаще всего, и постарались затронуть самые популярные темы.

Как грамотно сделать заказ в кафе

Если вы хотите культурно провести время и обаять всех своим безупречным русским языком, то вот вам несколько рекомендаций. Разберемся с «кофе» . Строгой литературной нормой считается употребление этого слова в мужском роде. Но если вы вдруг сказали «одно кофе», то не торопитесь собирать осуждающие взгляды: эта форма допустима в разговорной речи.

. Строгой литературной нормой считается употребление этого слова в мужском роде. Но если вы вдруг сказали «одно кофе», то не торопитесь собирать осуждающие взгляды: эта форма допустима в разговорной речи. Ароматный напиток с пышной пенкой пришел к нам из Италии и на родине называется cappuccino. В этом слове сразу два удвоения. Поэтому вполне естественно, что часто можно встретить формы «каппучино», «капуччино» и даже «каппуччино». Однако в русском языке лишь один правильный вариант — «капучино». Кстати, это слово можно употреблять как в мужском, так и в среднем роде.

С другими видами кофейных напитков тоже не все просто. Так, в слове «лАтте» важно не напутать с ударением, а в случае с «эспрессо» — не вставить лишнюю букву «к». В некоторых кофейнях слово «раф» в меню написано прописными буквами, но это не аббревиатура, а сокращение от имени Рафаэль. Название холодного кофе « глясе» пишется с одной «с», а вот в слове «моккачино» нужна дополнительная «к».

важно не напутать с ударением, а в случае с — не вставить лишнюю букву «к». В некоторых кофейнях слово в меню написано прописными буквами, но это не аббревиатура, а сокращение от имени Рафаэль. Название холодного кофе « пишется с одной «с», а вот в слове нужна дополнительная «к». Макарун или макарон? Оказывается, верно и то и другое. Макароном называют миндальное печенье-безе из двух половинок, соединенных кремом. А макарун — плотное миндально-кокосовое печенье. А вот слово «макароны» употребляется только во множественном числе, поэтому здесь путаницы быть не может.

Название десерта, «тирамисУ», произносится с ударением на последнем слоге. Чтобы запомнить, нужно иметь в виду, что это слово по происхождению итальянское и состоит из 3 слов: tira, mi, su. То есть «су» — отдельное слово.

произносится с ударением на последнем слоге. Чтобы запомнить, нужно иметь в виду, что это слово по происхождению итальянское и состоит из 3 слов: tira, mi, su. То есть «су» — отдельное слово. «Смусси» или «смуси»? Ни то, ни другое. Хотя эти варианты довольно часто встречаются в меню или на этикетках готовых продуктов. А еще «смузи» — слово мужского рода, потому что это коктейль.

«Бариста» мужского рода, несмотря на окончание. К тому же слово не изменяется, поэтому правильно говорить «интервью с бариста».

мужского рода, несмотря на окончание. К тому же слово не изменяется, поэтому правильно говорить «интервью с бариста». Если вы решите заказать белое кинОа с чесночным тофу, то имейте в виду, что «киноа» среднего рода, а «тофу» — мужского.

с чесночным тофу, то имейте в виду, что «киноа» среднего рода, а — мужского. «Цукини» пишется с одной «к», хотя слово произошло от итальянского zucchine. А «руккола» — с двумя «к», хотя по-итальянски будет rucola. Такие дела.

В меню одной из челябинских кофеен есть 2 ошибки. Найдете?

Как грамотно переписываться онлайн, когда подводит Т9

Помните ли вы времена, когда слово «интернет» писали исключительно с большой буквы и в кавычках? Сейчас слово настолько вошло в обиход, что больше не нуждается в таких формальностях. Хотя «Рунет» почему-то до сих пор принято писать с заглавной буквы. Названия соцсетей тоже грамматически прижились в русском языке. Но не все. Слова «инстаграм», «телеграм», «фейсбук» — это существительные мужского рода, и они склоняются, так же как и слова «стул», «паспорт», «кипарис» и другие. То есть правильно будет спросить: «Ты есть в инстаграме?»

— это существительные мужского рода, и они склоняются, так же как и слова «стул», «паспорт», «кипарис» и другие. То есть правильно будет спросить: «Ты есть в инстаграме?» Все намного сложнее с YouTube или WhatsApp . Эти слова еще не успели интегрироваться в речь, поэтому все изгаляются, как могут: «ютуб» или «ютьюб», «вацап» или «уотсап» и др . Печатные СМИ пока соблюдают нейтралитет и пишут слова латиницей, иногда заключая их в кавычки: «Новый ролик на YouTube набрал 100 тыс. лайков за полчаса».

или . Эти слова еще не успели интегрироваться в речь, поэтому все изгаляются, как могут: . Печатные СМИ пока соблюдают нейтралитет и пишут слова латиницей, иногда заключая их в кавычки: «Новый ролик на YouTube набрал 100 тыс. лайков за полчаса». Однако если вы употребляете слово «фейсбук» как название сайта, то его нужно заключать в кавычки. Так же как и порталы «Яндекс», «Рамблер» и другие. Например: «Основатель социальной сети „ВКонтакте“ Павел Дуров объявил о продаже своей доли в компании».

Павел Дуров объявил о продаже своей доли в компании». Знатоки английского произносят «эмоджи» через «дж» и обычно воротят нос от более корректного написания — «эмодзи». Дело в том, что слово пришло к нам из японского языка, где «дзи» — знак. Аналогично этому произношение слов «дзюдо», «дзен», «ниндзя» и пр.

В слове «дирЕкт» ударение падает на букву «е». Кстати, писать его с большой буквы нет никакой необходимости, это нарицательное существительное.

ударение падает на букву «е». Кстати, писать его с большой буквы нет никакой необходимости, это нарицательное существительное. Почему «блогер» , если по-английски blogger? Потому что для английского языка характерно удвоение корневого согласного перед суффиксом, а в русском языке такого правила нет. Поэтому следует писать «блогер» и «блогинг», «сканер», «спамер», «рэпер» и пр.

, если по-английски blogger? Потому что для английского языка характерно удвоение корневого согласного перед суффиксом, а в русском языке такого правила нет. Поэтому следует писать и пр. В русском языке при заимствовании слова потеря согласной буквы — частая практика. Например, слова «офлайн» и «офсайд» часто ошибочно употребляют с двумя «ф». Потому что в английском языке они употребляются с удвоенной согласной — с отрицательной частицей off.

и часто ошибочно употребляют с двумя «ф». Потому что в английском языке они употребляются с удвоенной согласной — с отрицательной частицей off. В сокращенном варианте слова «комментарии», «кОмменты», ударение ставится на первый слог. Также часто ударение путают в слове «логИн» .

ударение ставится на первый слог. Также часто ударение путают в слове . Еще возникают трудности с написанием «э» и «е» в заимствованных словах. Здесь часто вопрос решает транскрипция. Например, «имейл» через букву «е», транскрипция: [meɪl], «рэп» через букву «э», транскрипция: [ræp]. Но это работает не всегда. Так, в слове «эсэмэска» везде «э», потому что изначально слово SMS — это аббревиатура. К тому же иностранные слова, которые уже прочно интегрировались в язык, обычно теряют «э» в написании. Так стало со словом «хэштег», сейчас правильным считается написание «хештег».

Слова, которые пригодятся модницам

«Шопинг» пишется с одной буквой «п», и большие «сумки-шоперы» , похожие на авоськи для покупок, тоже. Кстати, есть такая профессия — шопер. Чаще всего это стилист, который помогает купить подходящую одежду. Поэтому в торговом центре вы можете увидеть шопера с шопером на шопинге.

пишется с одной буквой «п», и большие , похожие на авоськи для покупок, тоже. Кстати, есть такая профессия — шопер. Чаще всего это стилист, который помогает купить подходящую одежду. Поэтому в торговом центре вы можете увидеть шопера с шопером на шопинге. Окрашивания волос с плавным переходом цвета называется омбре. Некоторые парикмахеры могут предложить сделать вам амбре. Будьте внимательны, потому что у этого слова совсем другое значение. Амбре может распространяться от скунса или протухшей рыбы, так как это зловонный запах. Еще так раньше называли духи из эссенции амбры, поэтому амбровые ароматы, напротив, весьма приятны.

Если вы удлинили свои волосы, ногти или ресницы, то они будут наращёнными , но никак не нарощенными. По правилу о чередовании гласных в корнях, в слове «наращённый» должна быть буква «а». А ударение ставится на суффикс «-ённ-».

, но никак не нарощенными. По правилу о чередовании гласных в корнях, в слове «наращённый» должна быть буква «а». А ударение ставится на суффикс «-ённ-». Если вы сделали себе зигзагообразные ломаные локоны, то есть гофрирОванные волосы, то не ошибитесь с ударением.

волосы, то не ошибитесь с ударением. В магазинах косметики появилось много новых средств, названиям которых нет аналогов в русском языке, поэтому кое-какие из них вызывают вопросы в произношении. Например, shimmer некоторые консультанты в «Л’Этуаль» произносят с протяжным «с», вот так: «с-с-симмер». Слово новое и еще не успело прижиться в русском языке, однако в печатных СМИ пока зафиксирован один вариант: «шиммер». Кстати, еще бывают шиммеры для напитков или для ванны.

«За проезд оплачиваем!» — помните сердитого кондуктора, который кричал на весь вагон? Уши сворачивались в трубочку то ли от ора, то ли от грубой ошибки в произношении. «Оплатить» — переходный глагол и не требует предлога перед идущим за ним существительным. Поэтому если вы слышите от кассира фразу «по карте будете оплачивать?», то отвечайте правильно: «Нет, картой».

Бонус: то чувство, когда не понял ни слова

А вы сделали для себя какое-нибудь лингвистическое открытие?