Как правильно сделать укол, если вы и шприц в руках не держали

Ситуация, когда срочно нужно сделать укол себе или кому-то другому, к сожалению, может хотя бы раз в жизни случиться с каждым.

Мы в AdMe.ru подготовили инструкцию на этот случай и предупреждаем, что такими вещами стоит заниматься самостоятельно только в случае крайней необходимости. Мы будем рассматривать только самый простой вид инъекций — внутримышечные инъекции.

Подготовка

  • Убедитесь, что то, что вы делаете, действительно необходимо.
  • Удостоверьтесь, что у вас нужное лекарство, выписанное врачом, и шприц необходимого объема.
  • Тщательно вымойте руки, протрите их одноразовым полотенцем.
  • Найдите подходящий предмет (тарелку или лоток), на котором вы разместите все, с чем будете работать, и продезинфицируйте его поверхность.
  • Расположитесь в месте с хорошим освещением. Попросите вашего «пациента» прилечь: так его мышцы будут расслаблены.
  • Наденьте стерильные перчатки, продезинфицируйте их спиртом.
  • Приготовьте ватные тампоны, смоченные в спирте, или спиртовые медицинские салфетки.

Как делать инъекцию

  • Если лекарство холодное, согрейте его в руках.
  • Откройте упаковку со шприцем.
  • Обработайте руки и ампулу антисептиком, откройте ее и наберите лекарство. Если у ампулы резиновая крышка, которую нужно проколоть, после набора лекарства замените иглу — она может затупиться.
  • Если вы случайно дотронулись до иглы, ее также нужно заменить.
  • Переверните шприц вверх иглой и выпустите каплю лекарства, чтобы вышел воздух.
  • На ягодице того, кому вы будете делать укол, мысленно нарисуйте большой крест, разделяющий ее на 4 части. Колите в верхнюю наружную часть, так вы точно не попадете в нерв.

  • Протрите антисептиком место, куда будете колоть лекарство, двигаясь от центра к периферии.
  • Разместите иглу под углом 90° к коже (внимание: это относится только к внутримышечным инъекциям).
  • Одним уверенным и быстрым движением воткните иглу в ягодицу. Примерно 1/3 иглы должна остаться снаружи.
  • Вводите лекарство медленно, так «пациенту» будет комфортнее.
  • Следите, чтобы шприц не дергался. Можно держать его одной рукой, а другой давить на поршень.
  • Приложите спиртовую салфетку к коже рядом с местом укола. Одним движением вытащите иглу и прижмите ранку салфеткой.
  • Закройте иглу колпачком, выбросьте использованные инструменты.
  • Вымойте руки. Вы молодец, вы справились!

Если надо сделать инъекцию самому себе

  • В этом случае попасть в ягодицу будет сложнее, поэтому используйте наружную часть ляжки.
  • Сядьте на стул и расслабьте ногу. Вам нужна средняя треть ляжки с наружной стороны.
  • Подготовительные мероприятия и сам процесс аналогичны действиям при уколе в ягодицу. Кожа также протыкается перпендикулярно.
  • Если вам сложно попасть в нужное место или вы очень худой, сформируйте рукой складку на ляжке и колите в нее. Проследите, чтобы в складке оказался только жир, а не мышцы.

  • Никогда не используйте шприц или иглу повторно.
  • Не бойтесь обработать что-то спиртом лишний раз — ведь лучше перестраховаться.

Еще раз напоминаем, что в случае, если вам нужен укол, лучше всего обратиться за помощью к врачу.

Фото на превью Artemida-psy/depositphotos

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  • 14 сентября 2017
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