Как правильно сделать укол, если вы и шприц в руках не держали
Ситуация, когда срочно нужно сделать укол себе или кому-то другому, к сожалению, может хотя бы раз в жизни случиться с каждым.
Мы в AdMe.ru подготовили инструкцию на этот случай и предупреждаем, что такими вещами стоит заниматься самостоятельно только в случае крайней необходимости. Мы будем рассматривать только самый простой вид инъекций — внутримышечные инъекции.
Подготовка
- Убедитесь, что то, что вы делаете, действительно необходимо.
- Удостоверьтесь, что у вас нужное лекарство, выписанное врачом, и шприц необходимого объема.
- Тщательно вымойте руки, протрите их одноразовым полотенцем.
- Найдите подходящий предмет (тарелку или лоток), на котором вы разместите все, с чем будете работать, и продезинфицируйте его поверхность.
- Расположитесь в месте с хорошим освещением. Попросите вашего «пациента» прилечь: так его мышцы будут расслаблены.
- Наденьте стерильные перчатки, продезинфицируйте их спиртом.
- Приготовьте ватные тампоны, смоченные в спирте, или спиртовые медицинские салфетки.
Как делать инъекцию
- Если лекарство холодное, согрейте его в руках.
- Откройте упаковку со шприцем.
- Обработайте руки и ампулу антисептиком, откройте ее и наберите лекарство. Если у ампулы резиновая крышка, которую нужно проколоть, после набора лекарства замените иглу — она может затупиться.
- Если вы случайно дотронулись до иглы, ее также нужно заменить.
- Переверните шприц вверх иглой и выпустите каплю лекарства, чтобы вышел воздух.
- На ягодице того, кому вы будете делать укол, мысленно нарисуйте большой крест, разделяющий ее на 4 части. Колите в верхнюю наружную часть, так вы точно не попадете в нерв.
- Протрите антисептиком место, куда будете колоть лекарство, двигаясь от центра к периферии.
- Разместите иглу под углом 90° к коже (внимание: это относится только к внутримышечным инъекциям).
- Одним уверенным и быстрым движением воткните иглу в ягодицу. Примерно 1/3 иглы должна остаться снаружи.
- Вводите лекарство медленно, так «пациенту» будет комфортнее.
- Следите, чтобы шприц не дергался. Можно держать его одной рукой, а другой давить на поршень.
- Приложите спиртовую салфетку к коже рядом с местом укола. Одним движением вытащите иглу и прижмите ранку салфеткой.
- Закройте иглу колпачком, выбросьте использованные инструменты.
- Вымойте руки. Вы молодец, вы справились!
Если надо сделать инъекцию самому себе
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- В этом случае попасть в ягодицу будет сложнее, поэтому используйте наружную часть ляжки.
- Сядьте на стул и расслабьте ногу. Вам нужна средняя треть ляжки с наружной стороны.
- Подготовительные мероприятия и сам процесс аналогичны действиям при уколе в ягодицу. Кожа также протыкается перпендикулярно.
- Если вам сложно попасть в нужное место или вы очень худой, сформируйте рукой складку на ляжке и колите в нее. Проследите, чтобы в складке оказался только жир, а не мышцы.
- Никогда не используйте шприц или иглу повторно.
- Не бойтесь обработать что-то спиртом лишний раз — ведь лучше перестраховаться.
Еще раз напоминаем, что в случае, если вам нужен укол, лучше всего обратиться за помощью к врачу.
Фото на превью Artemida-psy/depositphotos