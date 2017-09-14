Как правильно сделать укол, если вы и шприц в руках не держали

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Ситуация, когда срочно нужно сделать укол себе или кому-то другому, к сожалению, может хотя бы раз в жизни случиться с каждым.

Мы в AdMe.ru подготовили инструкцию на этот случай и предупреждаем, что такими вещами стоит заниматься самостоятельно только в случае крайней необходимости. Мы будем рассматривать только самый простой вид инъекций — внутримышечные инъекции.