Как появились правила этикета, которых мы сегодня придерживаемся не задумываясь

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Существуют правила этикета да и просто привычные ритуалы, которые стали частью нашей повседневной реальности, как, например, умывание по утрам и вечерам. Мы просто привыкли при встрече пожимать друг другу руки или чокаться бокалами, после того как произнесем тост. И мы не задумываемся, почему поступаем так, а не иначе.

Сегодня AdMe.ru расскажет об истории ставших обыденными правил поведения в обществе, которым мы все стараемся следовать. Возможно, некоторые вещи вас удивят.

1. При встрече нужно обменяться рукопожатием

Этот приветственный ритуал старше, чем можно представить. В Новом музее Акрополя в Афинах есть статуя «Рукопожатие Геры и Афины», и датирована она V веком до н. э. И хотя точное время, когда возник ритуал, установить не представляется возможным, историки сходятся во мнении, что этот жест призван показать добрые намерения людей. Во-первых, чтобы обменяться рукопожатием, нужно подойти к человеку достаточно близко. Во-вторых, при этом принято использовать правую руку, и благодаря этому собеседник может убедиться, что в ней нет оружия.

2. В помещении нужно снять головной убор

Раньше мужчины гораздо чаще носили шляпы, и это правило было более актуальным, чем сейчас. Но все же традиция снимать головной убор в помещении сохраняется, и ее сегодня объясняют достаточно прозаично: так загрязнения, капли дождя или снежинки не будут разноситься по комнате. Есть и объяснение, связанное с историей. В былые времена этот жест показывал, что в руках у джентльмена нет оружия. Еще бы, ведь он держит шляпу.

3. За обедом нельзя класть локти на стол

В древние времена столы представляли собой доски, расположенные на пнях или бревнах. Это вряд ли можно назвать прочной конструкцией, и, если еще кто-то попытается положить локти на такой стол, вероятнее всего, еда окажется на земле. Существует и еще одно объяснение. На средневековых пиршествах часто присутствовало так много народу, что расположиться с комфортом просто не было возможности. Если кто-то из гостей пытался положить локти на стол, он занимал больше места, и это вызывало недовольство его соседей.

4. Произнеся тост, нужно чокнуться бокалами

Сегодня мы делаем это не задумываясь, и у происхождения данной традиции есть два объяснения. Согласно первой теории, когда люди чокались бокалами, они пытались сделать так, чтобы соприкосновение их было как можно более сильным. В этом случае хотя бы несколько капель из одного стакана попадало в другой, и наоборот. Назначение у такого ритуала чисто практическое: показать собеседнику, что яда ни в одном из бокалов нет. Другая теория связана с мистическими верованиями. В Средневековье люди считали, что в алкоголе живут злые духи и их можно отпугнуть, если чокнуться кубками. Звон металла и стекла наделялся мистической силой, как и колокольный.

5. Для женщины нужно отодвигать стул

В давние времена это было действительно очень важно. Дамы носили пышные платья, и устроиться за столом для них было сложной задачей. Поэтому на помощь им приходили кавалеры. Сегодня, когда наряды стали проще и очень многие женщины носят брюки, этот обычай с практической точки зрения кажется устаревшим. Но все же мужчины до сих пор отодвигают для своих спутниц стул, и это приятно.

6. Зевая, стоит прикрыть рот рукой

В наше время это кажется совершенно естественным каждому воспитанному человеку, но мы вряд ли задумываемся, зачем так делаем. Оказывается, причина в верованиях наших далеких предков. Они считали, что через открытый рот душа может покинуть тело человека, а этого, конечно же, никому не хотелось. Позже, во времена эпидемий чумы, люди думали, что можно заразиться, если зевать, не прикрывая рот. При этом болезнь якобы попадала в тело. И еще позднее зевание стали считать проявлением скуки, а показывать ее собеседнику было неприлично.

7. Чихнувшему человеку нужно сказать «Будь здоров»

В англоязычных странах пожелание здоровья звучит как God bless you («Да благословит вас Бог»). Считается, что истоки этого выражения нужно искать в далеком прошлом. В 590 году н. э. в Европе разразилась эпидемия чумы. Папа римский Григорий I приказал благословлять каждого, кто чихает, так как это было одним из первых признаков страшной болезни. Позднее выражение трансформировалось в пожелание здоровья.

8. Нельзя показывать пальцем

С детства мы знаем, что так делать некрасиво. Но, оказывается, у этого правила есть связанное с мистикой объяснение. Наши далекие предки считали, что, указывая на кого-то пальцем, можно привлечь дурной глаз, причем совершенно случайно. Ведь такой жест обращает на человека внимание присутствующих, и кто знает, какие люди находятся вокруг.

9. Нельзя плевать на землю

Оговоримся сразу: для представителей некоторых культур ничего зазорного в этом нет. Например, в Китае считается, что не стоит терпеть дискомфорт, если во рту собралось слишком много слюны или появился неприятный привкус. Лучше избавиться от всего, что мешает чувствовать себя нормально. Для европейцев и американцев же плевки на землю — это что-то, что никак нельзя назвать культурным поведением. Наши предки, столкнувшиеся со страшными эпидемиями чумы, считали, что это один из способов передачи болезни от человека к человеку.

10. В ресторане или кафе нужно оставить чаевые

Чаще всего в отношении этой традиции нас волнует то, какой суммы денег будет достаточно, а не то, почему мы это делаем. Оказывается, не только чтобы не прослыть скрягами. Обычай оставлять чаевые появился в средневековой Европе. Было принято давать обслуживающему персоналу в трактирах и на постоялых дворах чуть больше денег, чтобы получить еду побыстрее и не волноваться о ее качестве. Эта традиция сохранилась, только в несколько измененном формате: теперь мы оставляем чаевые не до трапезы, а после нее.

Что скажете? История какого правила поведения удивила вас больше всего?