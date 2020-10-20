Как появилась традиция дарить кольцо на помолвку, и как менялась мода на эти украшения

В наше время классическое предложение руки и сердца редко обходится без кольца. Мужчина выбирает его для своей избранницы по своему вкусу и кошельку, но все же в западных странах до сих пор есть определенные стандарты. Помолвочное кольцо должно быть с камнем. Лучше — с бриллиантом.

Нам в AdMe.ru стало интересно узнать, как возникла эта красивая традиция и как с течением времени менялась мода на самые романтичные кольца.

Кто придумал дарить кольца на помолвку

Когда историки говорят о первых кольцах такого типа, то вспоминают Древний Египет, где кольцо было символом принадлежности женщины мужчине, или Древний Рим, где женщины носили золотые кольца на людях, а железные — дома. Но все же основоположником традиции называют эрцгерцога Максимилиана Австрийского, который в XV веке подарил кольцо с бриллиантом своей невесте Марии Бургундской. Этот красивый жест породил новую моду среди европейской знати.

Традиционное ирландское золотое кольцо. Преподносили как знак дружбы или помолвки.

Кольца стали символом роскоши, и, конечно же, одним бриллиантом дело не обходились. Их усыпали драгоценными камнями, часто изготавливали в виде диковинных цветов.

Бриллиант — символ XX века

Процесс сортировки алмазов.

В конце XIX века дело получило новый поворот. Американская компания De Beers стала добывать большое количество алмазов. К началу XX века в компании поняли: камни нужно как-то рекламировать, иначе такое огромное количество просто не продать. Поэтому уже в 40-х годах звезды Голливуда стали лицами рекламы бриллиантов, а девиз компании стал таким: «Бриллианты — это навсегда». И именно кольца для помолвки выступили первой линией этой рекламной кампании. Кольца продавали и знаменитые ювелиры, и обычные универмаги, а мужчины стали тратить большие деньги на то, о чем еще недавно и не подозревали.

Чарльз Тиффани и его мода

Но один знаменитый ювелир пошел дальше и решил стать законодателем новой моды. Чарльз Тиффани вместе со специалистами по драгоценным камням, геммологами, разработал и создал проект, который должен был стать идеальным для помолвки. Солитер — бриллиант, который удерживается в кольце шестью небольшими, еле заметными зубчиками. Благодаря изобретению такой посадки, в бриллиант стало проникать максимальное количество света, заставляя его живо искриться. Кольцо стало выглядеть лаконичным и одновременно роскошным. Эта ювелирная инновация сделала The Tiffany Setting эталоном кольца для помолвки. Со временем вид украшения немного менялся, но в целом идея оставалась прежней — все внимание камню с идеальной огранкой.

Тренды помолвочных колец за последние 100 лет

Конечно, кроме классики, существовали и тренды. В 20-е годы кольца отличались тонкой детализацией, филигранной работой, был в моде эдвардианский стиль — элегантные и очень изящные кольца. В 40-е главным стилем стал ар-деко. Украшения надевали с целью заявить о себе, и конечно этот тренд не прошел мимо колец для помолвки. Бриллианты сочетались с цветными драгоценными камнями, были в моде резкие, острые линии, вместо большого центрального камня подбирались несколько небольших, а из них составлялись узоры.

Послевоенное время ограничивало доступность драгоценных металлов и камней, на короткое время стала популярна бижутерия, а потом мир вернулся к классическим стилям. Именно тогда «выстрелил» солитер от Tiffany и подобные ему лаконичные украшения.

В 1960–1980-е годы наступила эпоха, когда знаменитости становились иконами стиля, ими восхищались и копировали. Элизабет Тейлор, Джеки Кеннеди, Брижит Бардо, Софи Лорен — их предметы гардероба и драгоценности тщательно изучались и превращались в тренд.

Тейлор сделала популярными огромные камни. А все благодаря кольцу, которое подарил Элизабет ее пятый муж, актер Ричард Бертон. Джеки Кеннеди ввела в моду сочетание изумрудов и бриллиантов.

Форма бриллианта «Огранка принцессы».

После 80-х годов, вплоть до 2000-х, на первые места по популярности выходят квадратная форма бриллианта Princess Cuts («Огранка принцессы») и цветные камни. В 90-е звезды стали появляться на публике с кольцами, на которых сверкали крупные бриллианты, размер и необычные формы колец тоже стали определенным трендом. Например, кольцо Дженнифер Энистон сделано в виде спирали из мелких бриллиантов вокруг одного крупного. Брэд Питт подарил актрисе кольцо, и оказалось, что этот необычный дизайн он придумал сам.

Актеры давно расстались, но в 2020 году на одном из мероприятий журналисты заметили на пальце звезды кольцо, очень похожее на подаренное Питтом. Слухи подогревал факт, что бывшие влюбленные встретились и очень тепло общались. Поэтому в прессе стала появляться информация, что Дженнифер не только хранит кольцо, но и надевает его, выходя в свет. На фото видно, что это другое украшение, но мнение журналистов актеры не оспаривали, а Дженнифер лишь загадочно улыбалась.

Одно из самых известных обручальных колец всех времен относится к 1980-м годам — прекрасное украшение с сапфиром и бриллиантом, подаренное принцессе Диане. Его цветочный дизайн и цветной центральный камень задали тренд на десятилетие и были отличительной чертой типичного обручального кольца почти для всех в то время.

В 2000-х годах цветные камни снова стали модными, и в 2010 году, после обручения принца Уильяма и Кейт Миддлтон, кольцо принцессы Дианы снова оказалось в центре внимания. В 2018-м его стали сравнивать с кольцом Меган Маркл, говоря о том, что Кейт получила простое наследство, а Меган — кольцо с историей, в которую жених вложил душу. В кольце Меган 3 камня, один из которых Гарри привез из путешествия, а два других взял в коллекции принцессы Дианы. Три камня символизируют прошлое, настоящее и будущее. Дизайн придуман женихом.

Сегодня трудно выделить какой-то один тренд драгоценных камней среди такого разнообразия огранок и вариантов. А вот если говорить о драгоценных металлах, то в моде розовое золото.