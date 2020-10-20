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Как появилась традиция дарить кольцо на помолвку, и как менялась мода на эти украшения

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В наше время классическое предложение руки и сердца редко обходится без кольца. Мужчина выбирает его для своей избранницы по своему вкусу и кошельку, но все же в западных странах до сих пор есть определенные стандарты. Помолвочное кольцо должно быть с камнем. Лучше — с бриллиантом.

Нам в AdMe.ru стало интересно узнать, как возникла эта красивая традиция и как с течением времени менялась мода на самые романтичные кольца.

Кто придумал дарить кольца на помолвку

© Depositphotos

Когда историки говорят о первых кольцах такого типа, то вспоминают Древний Египет, где кольцо было символом принадлежности женщины мужчине, или Древний Рим, где женщины носили золотые кольца на людях, а железные — дома.

Но все же основоположником традиции называют эрцгерцога Максимилиана Австрийского, который в XV веке подарил кольцо с бриллиантом своей невесте Марии Бургундской. Этот красивый жест породил новую моду среди европейской знати.

© Wikipedia

Традиционное ирландское золотое кольцо. Преподносили как знак дружбы или помолвки.

Кольца стали символом роскоши, и, конечно же, одним бриллиантом дело не обходились. Их усыпали драгоценными камнями, часто изготавливали в виде диковинных цветов.

Бриллиант — символ XX века

© East News

Процесс сортировки алмазов.

В конце XIX века дело получило новый поворот. Американская компания De Beers стала добывать большое количество алмазов. К началу XX века в компании поняли: камни нужно как-то рекламировать, иначе такое огромное количество просто не продать. Поэтому уже в 40-х годах звезды Голливуда стали лицами рекламы бриллиантов, а девиз компании стал таким: «Бриллианты — это навсегда». И именно кольца для помолвки выступили первой линией этой рекламной кампании.

Кольца продавали и знаменитые ювелиры, и обычные универмаги, а мужчины стали тратить большие деньги на то, о чем еще недавно и не подозревали.

Чарльз Тиффани и его мода

© Nicolas Economou / AFP / East News

Но один знаменитый ювелир пошел дальше и решил стать законодателем новой моды. Чарльз Тиффани вместе со специалистами по драгоценным камням, геммологами, разработал и создал проект, который должен был стать идеальным для помолвки.

Солитер — бриллиант, который удерживается в кольце шестью небольшими, еле заметными зубчиками. Благодаря изобретению такой посадки, в бриллиант стало проникать максимальное количество света, заставляя его живо искриться. Кольцо стало выглядеть лаконичным и одновременно роскошным.

Эта ювелирная инновация сделала The Tiffany Setting эталоном кольца для помолвки. Со временем вид украшения немного менялся, но в целом идея оставалась прежней — все внимание камню с идеальной огранкой.

© Tiffany.ru

Тренды помолвочных колец за последние 100 лет

Конечно, кроме классики, существовали и тренды.

В 20-е годы кольца отличались тонкой детализацией, филигранной работой, был в моде эдвардианский стиль — элегантные и очень изящные кольца.

В 40-е главным стилем стал ар-деко. Украшения надевали с целью заявить о себе, и конечно этот тренд не прошел мимо колец для помолвки. Бриллианты сочетались с цветными драгоценными камнями, были в моде резкие, острые линии, вместо большого центрального камня подбирались несколько небольших, а из них составлялись узоры.

Послевоенное время ограничивало доступность драгоценных металлов и камней, на короткое время стала популярна бижутерия, а потом мир вернулся к классическим стилям. Именно тогда «выстрелил» солитер от Tiffany и подобные ему лаконичные украшения.

© Depositphotos

В 1960–1980-е годы наступила эпоха, когда знаменитости становились иконами стиля, ими восхищались и копировали. Элизабет Тейлор, Джеки Кеннеди, Брижит Бардо, Софи Лорен — их предметы гардероба и драгоценности тщательно изучались и превращались в тренд.

Тейлор сделала популярными огромные камни. А все благодаря кольцу, которое подарил Элизабет ее пятый муж, актер Ричард Бертон.

Джеки Кеннеди ввела в моду сочетание изумрудов и бриллиантов.

© Wikipedia

Форма бриллианта «Огранка принцессы».

После 80-х годов, вплоть до 2000-х, на первые места по популярности выходят квадратная форма бриллианта Princess Cuts («Огранка принцессы») и цветные камни.

В 90-е звезды стали появляться на публике с кольцами, на которых сверкали крупные бриллианты, размер и необычные формы колец тоже стали определенным трендом. Например, кольцо Дженнифер Энистон сделано в виде спирали из мелких бриллиантов вокруг одного крупного. Брэд Питт подарил актрисе кольцо, и оказалось, что этот необычный дизайн он придумал сам.

Актеры давно расстались, но в 2020 году на одном из мероприятий журналисты заметили на пальце звезды кольцо, очень похожее на подаренное Питтом. Слухи подогревал факт, что бывшие влюбленные встретились и очень тепло общались. Поэтому в прессе стала появляться информация, что Дженнифер не только хранит кольцо, но и надевает его, выходя в свет. На фото видно, что это другое украшение, но мнение журналистов актеры не оспаривали, а Дженнифер лишь загадочно улыбалась.

© EVERETT COLLECTION / EAST NEWS, © MEGA/Mega Agency / East News

Одно из самых известных обручальных колец всех времен относится к 1980-м годам — прекрасное украшение с сапфиром и бриллиантом, подаренное принцессе Диане. Его цветочный дизайн и цветной центральный камень задали тренд на десятилетие и были отличительной чертой типичного обручального кольца почти для всех в то время.

© HUSSEIN SAMIR/SIPA/EAST NEWS, © AFP/EAST NEWS

В 2000-х годах цветные камни снова стали модными, и в 2010 году, после обручения принца Уильяма и Кейт Миддлтон, кольцо принцессы Дианы снова оказалось в центре внимания.

В 2018-м его стали сравнивать с кольцом Меган Маркл, говоря о том, что Кейт получила простое наследство, а Меган — кольцо с историей, в которую жених вложил душу. В кольце Меган 3 камня, один из которых Гарри привез из путешествия, а два других взял в коллекции принцессы Дианы. Три камня символизируют прошлое, настоящее и будущее. Дизайн придуман женихом.

Сегодня трудно выделить какой-то один тренд драгоценных камней среди такого разнообразия огранок и вариантов. А вот если говорить о драгоценных металлах, то в моде розовое золото.

А у вас было помолвочное кольцо?

Фото на превью EVERETT COLLECTION / EAST NEWS, MEGA/Mega Agency / East News
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