Как появилась и менялась Барби — самая популярная кукла в мире, которая недавно отметила свое 60-летие

Полное имя стройной блондинки Барби, куклы, к которой неравнодушны все девочки мира, — Барбара Миллисент Робертс. В 2020 году ей исполняется 61 год, а она все так же молода, прекрасна, осваивает новые тренды и любима детьми и взрослыми.

Нам в AdMe.ru очень интересна история создания культовой куклы и то, как она менялась под влиянием моды, мировых событий и настроения покупателей.

Как появилась самая знаменитая кукла в мире

Самая первая в мире Барби стоила $ 3, была похожа на героиню немецких комиксов и имела очень яркий макияж. Мамой Барби стала Рут Хэндлер, супруга основателя фирмы Mattel. Она рассказывала, что идея создания именно такой, взрослой с виду куклы пришла к ней во время наблюдения за дочкой и ее подругами. Девочки не хотели играть в пупсиков, они предпочитали бумажных кукол, которые выглядели как девушки-модели. У таких леди было множество бумажных нарядов, которые можно было менять и рисовать самим. С самого начала Барби была модницей, хотя к идее Рут в компании сначала отнеслись скептически. Она защищала свое изобретение, говоря, что, играя с такими куклами, дети проживают ситуации из жизни, и этот опыт пригодится им, когда они станут взрослыми. Назвали куклу в честь дочки Рут — Барбары. Первая кукла была представлена на Американской международной ярмарке игрушек в 1959 году и выпущена в двух вариантах: как брюнетка и как блондинка. Обе модели продавались в черно-белых купальных костюмах.

Барби 60-х и 70-х — пример для подростков

Вскоре стало понятно, что внешность Барби нужно немного изменить. В таком виде, со специфическими чертами лица, ярким макияжем, она не слишком нравилась подросткам. А они должны были ассоциировать ее с собой. Поэтому черты лица куклы смягчились. С помощью игры дети должны были задумываться над тем, кем они хотят стать. Поэтому Барби осваивала новые профессии. Кем она только не была: певицей, балериной, медсестрой, стюардессой, космонавтом и даже кандидатом в президенты. И она не должна была оставаться одинокой, поэтому стало появляться окружение: бойфренд Кен, подруга Мидж, сестра Скиппер. Со временем семья и дружеский круг все росли, поэтому был придуман дом для Барби, где все могли жить или приходить друг к другу в гости. Смелым шагом для 60-х было то, что у Барби появилась подруга Кристи, она была чернокожей. И уже много позже появились Барби или ее подруги — латиноамериканки, азиатки и представительницы других народов.

В 70-е внешность Барби еще немного изменилась, а все благодаря американскому сериалу, который был очень популярен. Он назывался «Семейка Брейди», его герои были белозубыми и загорелыми. И Барби тоже стала такой: у нее появилась улыбка, она начала загорать на пляжах Калифорнии и кататься на серфе. Такая модель называлась «Барби Малибу» и буквально побила рекорды продаж. В 1975 году компания решилась на эксперимент. Но покупатели были настолько шокированы новшеством, что продажи быстро свернули. В свет была выпущена куколка Скиппер (сестренка Барби), у которой с помощью вращения руки можно было регулировать размер груди. Цель этой куклы была в том, чтобы показать, как взрослеет девочка.

Яркие 80-е: время коллекций

К началу 80-х годов к Барби все привыкли, и компании нужно было чем-то удивлять покупателей. Поэтому Mattel стала выпускать коллекции кукол, а наряды для них шили известные дизайнеры. Яркие платья от-кутюр невероятно шли Барби, а поклонники могли увидеть платья Ива Сен-Лорана, Жан-Поля Готье, Пьера Кардена, Нины Риччи, Пако Рабана и других именитых модельеров.

Интересно, что средства от продаж таких кукол (а они были недешевыми) шли на благотворительность. Появились и звездные копии, то есть куклы в образе знаменитостей: Вивьен Ли, Шер, Элизабет Тейлор и многие другие. Но в 80-х кукла не только блистала нарядами. Тренд этого времени — женщина, которая ориентирована на карьеру. И Барби тоже стала строгой карьеристкой в деловом костюме и очках. Когда появился канал MTV, кукла не осталась в стороне. Она тут же сделала себе модную цветную прическу и создала поп-группу.

90-е и скандал

Многие заметили, что Барби 90-х собрала все яркие краски этого времени. Кукол одевали в мини-юбки, обтягивающие топы, джинсовки, яркие кроссовки и лосины. Компания решилась на еще один эксперимент. В 90-е на рынок выпустили говорящую Барби. Покупатели были возмущены, потому что поняли, что из Барби делают глупенькую блондинку. «Математика очень трудная, фу!» Кукла говорила эту и еще 270 запрограммированных фраз. Но на этом конфузы не закончились. У Барби появилась подружка Бекки, которая сидела в инвалидном кресле. Кукла была сделана для того, чтобы поддержать детей с ограниченными возможностями. И эта часть общества обратила на нее внимание. Но также покупатели увидели то, что кресло не помещалось в лифт и не ездило по лестницам в уютном домике Барби, а длинные волосы Бекки постоянно застревали в колесах. Общественность негодовала, и Бекки быстро исчезла из жизни Барби.

2000-е и время Барби-принцессы

В нулевых наша Барбара превратилась в настоящую принцессу. Ее главными нарядами становятся пышные блестящие платья пастельных оттенков, отсылающие к образу Золушки, а также вечерние шелковые образы, декорированные воздушными перьями и меховыми накидками. Лицом Барби часто становятся поп-звезды. Заключительным аккордом в образе куклы стали уменьшенные копии туфель Christian Louboutin и ювелирные украшения Tiffany & Co. Но все не может быть слишком ванильно. Поэтому, чтобы не было скучно, Барби рассталась с Кеном. Этот шаг связывали с разрывом кумира молодежи Бритни Спирс со своим женихом Джастином Тимберлейком.

Наше время: победа бодипозитива и освещение проблем

Последнее десятилетие на то, как выглядит Барби, влияют события, которые переживает общество, мнения и настроения, которые кажутся людям важными. После многочисленных обвинений в том, что компания навязывает девочкам-подросткам нереалистичные стандарты красоты, в Mattel решились на революционный шаг. Под влиянием тренда на бодипозитив в 2016 году компания создает Барби, которая обладает пышными формами. Помимо кукол plus-size, в линейке появились низкие и высокие куклы, а также те, которые обладают объемными бедрами или пышной грудью. Куклы были представлены 4 типами телосложения, 7 оттенками кожи, 22 цветами глаз и 24 прическами.

При этом любовь Барби к моде и нарядам никуда не исчезла. Она выбирает наряды от Ralph Lauren, Dior, Escada, Carolina Herrera, Oscar de la Renta, Givenchy и Burberry. Идет в ногу со временем и всегда готова к модным экспериментам. И она выбирает любые профессии: судья, преподаватель йоги, пилот. Хотя после того, как Барби баллотировалась в президенты, ни одна новая профессия уже не способна удивить покупателей. Разве что видеоблогер, ведь Барби уже несколько лет записывает видео для подписчиков.

А вот технологический эксперимент компании провалился. Выпуск Барби с искусственным интеллектом снова сопровождался недовольством. Принцип работы такой куклы заключался в том, что чем больше хозяйка разговаривала с ней, тем разнообразнее и интереснее та отвечала. Барби с искусственным интеллектом продавалась плохо. Просто люди боялись, что через такую игрушку преступники могут получить доступ к чипу памяти, камере, микрофону и другим Wi-Fi-устройствам поблизости Барби. Компания исключала такую возможность, но продажи все равно сильно упали. Возможно, Mattel пока не решится на крутые инновации, но вот жизненные ситуации по-прежнему продолжит обыгрывать. А ведь именно они больше всего интересны детям. Например, Барби, которая идет в поход, разжигает костер с реалистичным огнем и потрескивающими звуками, садится на стульчик и готовит на огне сосиски и зефир на палочке. И такие примеры никогда не иссякнут.