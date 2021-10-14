Как после расставания с супругом изменился стиль Анджелины Джоли и почему сейчас она выглядит еще элегантнее, чем раньше

Анджелина Джоли одевается, казалось бы, просто, но вместе с тем элегантно. Костюмы, которые она выбирает, будто вне времени: и через 10, и через 20 лет они, вероятнее всего, будут актуальными. И даже несмотря на то, что ее образы чаще всего создаются с помощью дорогих дизайнерских вещей, повторить их могла бы практически каждая женщина. Ведь достойная замена непременно найдется и в масс-маркете.

Еще до расставания с Брэдом Питтом Анджелину называли иконой стиля, но все же нам в AdMe.ru показалось, что в последнее время она стала одеваться по-другому. И во второй половине статьи мы подготовили для вас несколько наглядных сравнений.

«Роскошно» — так одним словом можно ответить на вопрос о том, как одевается Анджелина Джоли. Умело комбинируя классические вещи, она предстает перед нами настоящей иконой стиля. И дело даже не в том, что к ее услугам целый штат специалистов, которые безошибочно подбирают наряды для выхода на красную дорожку.

Когда актриса попадает в поле зрения папарацци на прогулке с детьми или по дороге из магазина, ее тоже сложно упрекнуть в каких-либо ошибках в выборе одежды. Возможно, дело в том, что с годами она выработала безупречное чувство стиля. Его отличительной чертой можно назвать любовь актрисы к черному цвету. Total black она предпочитает достаточно часто.

А когда она отказывается от черного, на смену ему приходят нейтральные оттенки бежевого и коричневый.

Яркие краски встречаются в образах актрисы реже. Это могут быть притягивающие взгляды акценты вроде сумки или даже просто красной помады и лака на ногтях.

Хотя мы помним, что насыщенные тона и интересный крой к лицу Анджелине. Во время промотура с фильмом «Малефисента: Владычица тьмы» актриса появилась на фотосессии в причудливом топе Givenchy, напоминающем бабочку. Скомбинировав его с прямыми черными брюками и туфлями-лодочками, она создала яркий и запоминающийся образ. Но он лишь исключение, подтверждающее правило: Джоли любит сдержанность и лаконичность.

На красных ковровых дорожках Анджелина Джоли в последнее время появляется в элегантных платьях белого цвета, черного или же спокойных пастельных тонов.

Строгие платья из плотных тканей знаменитость выбирает, чтобы создавать сдержанные образы для официальных мероприятий и выступлений с трибун международных организаций.

При этом самые разные комплекты с брюками тоже выглядят на ней отлично.

В чем же секрет ее стиля? Джоли подбирает похожие (просто сравните 2 образа выше) по крою, цветам и фактуре вещи, при этом все они вписываются в рамки признанной классики. Их легко комбинировать друг с другом, они всегда хорошо сочетаются. И главный плюс такого подхода — не нужно думать, что же надеть. Это как с серыми футболками Марка Цукерберга, которые он носит почти каждый день, чтобы разгрузить свой мозг и не тратить энергию на принятие дополнительных решений, пусть даже таких незначительных. Но, конечно же, знаменитая актриса не может день за днем ходить в серых футболках. Даже несмотря на то, что ей приходится сниматься в фильмах, заниматься общественной деятельностью и уделять время своим шестерым детям.

Кстати, с ними Анджелина очень близка. Они проводят много времени вместе, и дети часто сопровождают ее на красных ковровых дорожках. А со старшей дочерью актриса даже иногда меняется одеждой.

И на официальной встрече, и во время похода в супермаркет, и на прогулке с собакой Анджелине Джоли удается выглядеть сногсшибательно. Это достойно восхищения. А мы хотели показать вам, как за последнее время изменились наряды актрисы. Кажется, что они во многом похожи. Но все же разница есть, и кроется она в деталях.

Взгляните на эти черные платья с разрезом. Первые 2 актриса надевала на официальные мероприятия, когда еще была замужем за Брэдом Питтом. Третье она выбрала уже после расставания с супругом.

Длина в пол, открытые плечи, приглушенные оттенки — кажется, что все в этих нарядах похоже. Но за счет фасона выглядят они совершенно по-разному.

Оба платья отличаются довольно интересным покроем. То, что слева, открывает одно плечо, а правое привлекает внимание асимметричным подолом. Но изюминка этих нарядов в том, как они украшены. Благодаря меху на лифе правого платья образ становится по-настоящему дерзким.

Эти 2 комплекта с брюками получились совершенно разными. При этом сочетание брюк и удлиненного сзади топа выглядит просто шикарно.

И в заключение — 2 черных платья. Как думаете, какое идет актрисе больше?