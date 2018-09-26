Как понять, что риелтор хочет обмануть вас или просто не разбирается в своей работе

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Если вы когда-либо пытались снять квартиру, то знаете, что большая часть объявлений дана риелторскими агентствами. Если вы самостоятельно выставляли квартиру на продажу, наверняка первые звонки тоже поступали от агентств. Специалисты берут на себя всю беготню и рутину, но среди них вам могут попасться мошенники или же непрофессионалы, с которыми решение вашего квартирного вопроса затянется, а результат будет неудовлетворительным.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, как отличить хорошего риелтора от плохого, а также узнали, с помощью каких уловок злоумышленники пытаются обмануть своих клиентов.

Распространенные схемы мошенничества

Некоторые частные риелторы и даже агентства приманивают клиентов фиктивными объявлениями. Цена за квартиру, которую вы планируете взять в аренду или купить, обычно в разы ниже среднерыночной. Но когда вы позвоните, риелтор сообщит, что это предложение уже не действует, но есть и другие варианты, цены на которые уже будут выше. Совет: Чтобы не тратить силы и время на звонки по фиктивным объявлениям, изучите цены в вашем городе и с подозрением относитесь к слишком низким. Недобросовестные риелторы часто работают по такой схеме: вы приходите в офис, где несколько агентов сразу начинают работать с вами — один рассказывает об услугах и узнает, что вы ищете, другой сразу звонит якобы собственнику и договаривается о вашей с ним встрече. За определенную плату вам предлагают купить «базу» — список квартир с номерами хозяев, с которыми вы сами должны договариваться. В итоге вы платите немалые деньги, а получаете фальшивку — квартиры не сдаются, номера ненастоящие. Совет: Получить компенсацию с агентства обычно не удается — согласно договору вам были предоставлены информационные услуги и вы их получили, а то, что информация вам не подошла, не их проблемы. Будьте внимательны: никогда не платите риелторам вперед. Обратите внимание на офис. Такие компании часто переезжают с места на место, рабочее помещение кажется пустым, на первом этаже обычно нет таблички с их названием в большом перечне всех фирм в здании. Сотрудники часто применяют манипулятивные техники: быстро говорят, торопят вас с принятием решения. Еще одна уловка мошенников направлена на то, чтобы вытрясти из вас побольше денег. Некоторые агенты уверяют, что нашли жилье вашей мечты и что вы очень понравились собственнику. Но спрос на квартиру сейчас очень велик — каждый день объект осматривают минимум 10 человек. Чтобы отсеять неплатежеспособных, хозяин с риелтором берут плату за просмотр. Обычно сумма небольшая — в пределах 1 000 рублей, поэтому рассеянные клиенты, ослепленные радостью выгодной сделки, могут заплатить. Совет: Еще раз повторим: ни за какие услуги вы не должны платить риелтору вперед.

Следующую схему проворачивают «черные риелторы» с теми, кто хочет купить квартиру. В районе с однотипными панельными домами или хрущевками вам показывают квартиру с хорошим ремонтом. После подписания всех документов оказывается, что вы купили квартиру в соседнем доме, причем состояние у нее плачевное. Просто агент поменял таблички с номерами домов и показал вам не ту квартиру. Совет: Самостоятельно проверяйте номер дома на электронных картах. С недавнего времени появился новый способ мошенничества. Вам показывают идеальную квартиру, которая стоит чуть больше, чем вы планировали потратить. Риелтор обещает уладить дело и предлагает вам взять кредит, но не в банке, а в организации микрозаймов. Конечно же, под гигантские проценты. Часто риелторы в этих случаях играют на срочности, торопят вас, чтобы вы не упустили «выгодное» предложение. Совет: Если вы все-таки решили взять кредит, обращайтесь в поверенные банки, не берите микрозаем. Продавец и риелтор могут предложить вам указать в договоре другую, более низкую цену, якобы чтобы продавец заплатил меньшую сумму налога. Разницу вы отдадите ему просто так, даже без расписки. Но затем продавец через суд докажет, что сделка была недействительной, вам вернут деньги, но лишь ту часть, что была прописана в документах. Совет: Не соглашайтесь указывать в договоре купли-продажи неправильную цену, а также проверяйте необходимые документы: справку о вменяемости, отсутствие прописанных лиц в квартире. Фраза «Квартира не проходит по ипотеке» должна вас насторожить, даже если вы планировали купить ее сразу. Недобросовестные риелторы будут пытаться скрыть от вас важную информацию. Перепланировка в квартире может быть незаконной, фундамент — ненадежным, а сам дом может относиться к ветхому жилью и готовиться к сносу. Особенно насторожиться стоит при покупке вторичного жилья и деревянных домов. Совет: Даже если вы не планируете брать ипотеку, узнайте у банка, возможна ли она.

Признаки хорошего риелтора

Без проблем выходит с вами на контакт. У риелторов обычно ненормированный график работы. Не стоит ждать, что он будет с вами на связи 24 часа в сутки, но все-таки хороший агент не должен игнорировать ваши звонки, вопросы и просьбы. Хороший риелтор будет соблюдать деловой этикет: предупреждать о том, что в данный момент занят, перезванивать вам, увидев пропущенный вызов. Сопровождает вас на осмотре объекта. Неважно, покупаете вы или продаете. Если риелтор обещал приехать, но не приехал, то, скорее всего, он и не собирался этого делать, в надежде что вы утрясете все вопросы сами. В таком случае агент просто не выполняет свою работу. Рассказывает, как он оценивает недвижимость. Недобросовестный риелтор может искусственно занизить цену за ваше жилье, например чтобы быстрее найти покупателей и получить комиссионные. Неопытные агенты могут просто не иметь достаточно навыков для грамотной оценки. Не стесняйтесь спрашивать, на чем основано его мнение. Хороший специалист доступным языком объяснит вам это. Будьте внимательны, выслушивая аргументы, они должны быть обоснованными, с опорой на сравнительный анализ рынка и стоимость 1 кв. м.

Дает рекомендации, которые сделают вашу квартиру более привлекательной. Опытный специалист знает, за что цепляется глаз потенциальных покупателей. Он может посоветовать вам просто сделать генеральную уборку, а может предложить перестановку, которая поможет по достоинству оценить пространство. Слышит вас. Это значит, что агент понимает ваши нужды и учитывает ваши пожелания. Если вы покупаете квартиру и риелтор несколько раз предлагал вам неподходящие варианты, скорее всего, ваши интересы он просто не учитывает. Не использует психологическое давление. К сожалению, хитрых манипуляторов распознать бывает сложно. Но, зная о распространенных техниках давления, можно уберечь себя от невыгодной сделки. Чаще всего недобросовестные агенты играют на срочности и страхе потери. Не ведитесь на манипуляции, если вы слышите подобные фразы: «Покупателей слишком много, поэтому продавец согласен выбрать вас, если вы подпишете бумаги завтра», «Вы больше нигде не найдете такую квартиру за такую цену», «Продавать надо сейчас, пусть и по низкой цене». Отсутствие четких ответов на вопросы и недостаток информации также указывают на то, что риелтор что-то скрывает. Не принимает решения за вас. Если риелтор договорился о встрече с покупателем / продавцом, не спросив вас, — это признак непрофессионализма. Кстати, если агент не спрашивает вашего мнения, это тоже может быть тонкой манипуляцией. Например, риелтор может согласиться снизить цену за вас, объясняя это тем, что иначе вы квартиру не продадите. Использует несколько каналов рекламы. Если вы продаете квартиру, потенциальные покупатели должны об этом знать. Хороший риелтор разместит рекламу на нескольких платформах с объявлениями, в тематических группах, на сайтах агентства, может дать объявления в газеты или расклеить их по району, если это необходимо. Сразу озвучивает цену своих услуг. О зарплате риелтора — фиксированной сумме или процентах от продажи — нужно договориться сразу. Агент не должен требовать плату вперед, а также просить деньги за дополнительные услуги: транспортные расходы, распечатку документов и др. Все это уже входит в стоимость услуг риелтора.

О чем спрашивать риелтора

Перед тем как подписывать договор с риелтором, проведите с ним небольшое интервью, чтобы узнать о его профессионализме и опыте. Обратите внимание на стиль общения, грамотность высказываний, степень уверенности в себе. Как давно вы работаете риелтором?

Это ваша временная работа или постоянная?

Есть ли у вас доказательства ваших достижений?

Сколько объектов вы продали в прошлом году?

Сколько сделок вы ведете сейчас?

Какие способы рекламы вы используете?

Есть ли у вас собственный сайт или блог?

Какие соцсети вы используете для работы?

Как вы определяете стоимость объектов?

Есть ли у вас рекомендации от прошлых клиентов?