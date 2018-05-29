7 советов родителям ребенка, которого травят в школе или интернете

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По статистике, до 10 % детей регулярно подвергаются травле и до 55 % — эпизодически. 70 % школьников видели буллинг со стороны, а 60 % сообщали, что одной из жертв были их знакомые. Сегодня эта проблема актуальна как никогда: в 2017 году специалистами ЮНИСЕФ была начата целая кампания против буллинга.

Мы в AdMe.ru постарались разобраться в этой проблеме и составили 7 советов родителям, призванных помочь ребенку справиться с травлей со стороны сверстников и не превратиться в изгоя.

1. Учите и учитесь доверять

Согласно исследованиям, лишь 20–30 % школьников, которые подверглись издевательствам, сообщают об этом взрослым. Первой причиной, по которой ребенок не делится проблемами в школе, может быть чувство вины. В подростковом возрасте самооценка детей крайне уязвима, поэтому зачастую именно себя они считают виновными в травле. Вторая причина — чувство собственной ненужности. Если родители однажды отмахнулись от проблем ребенка, посчитав их незначительными, то у него не будет причин делиться ими снова.

Что делать: Перестаньте хвалить ребенка за хорошие новости и критиковать за плохие. В противном случае с вами будут делиться лишь той информацией, за которой последует положительная реакция.

Не предпринимайте никаких действий за спиной у ребенка, не вмешивайтесь в его дела без его согласия. Его самый большой страх состоит в том, что с приходом родителей все станет только хуже.

2. Воспитывайте в ребенке уверенность в себе

Анджелина Джоли в детстве испытывала проблемы с одноклассниками, плохо училась и огрызалась на преподавателей. Рэпера Эминема в 9 лет так сильно избил школьный хулиган, что он оказался в больнице с сотрясением мозга и частичной потерей зрения. Леди Гага, Джессика Альба, Меган Фокс, Курт Кобейн и даже красавчик Зак Эфрон — все они страдали от травли и непонимания со стороны одноклассников. Тем не менее у каждого из них было любимое дело, которому они могли посвящать свободное время, забывая о проблемах. Тейлор Свифт вспоминает, что начала писать песни от одиночества, а Кристен Стюарт и вовсе в 13 лет бросила школу, чтобы посвятить себя съемкам.

Что делать: Научите ребенка правильно реагировать на критику, справедливую и несправедливую. Важно донести до него, что любая критика — это не личная обида, а лишь чье-то мнение о какой-либо отдельно взятой ситуации.

Помогите ребенку найти занятие, в котором он сможет проявить себя. Уверенные в себе дети реже становятся жертвами травли, а успех в любимом деле, пусть даже незначительный, поможет легче справиться с последствиями агрессии, если она уже случилась.

3. Расскажите о защите личной информации в сети

Соцсети и интернет сегодня являются зоной абсолютной свободы для большинства подростков, а статус и общение в сети для них не менее важны, чем реальные достижения. Специалист по интернет-безопасности из «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова рассказала, что кибербуллинг остается одной из главных угроз для детской безопасности в сети. Более 50 % детей и подростков хотя бы раз сталкивались с интернет-угрозами, и лишь 1 из 10 рассказывал об этом родителям.

Что делать: Вместо того чтобы требовать пароли к аккаунтам ребенка, лучше сами начните социальную активность в сети. Так вы сможете видеть его поведение в интернете, круг друзей и сферу интересов.

Объясните, какую информацию можно публиковать в интернете, а какую нет. Расскажите, как оставить жалобу на любое оскорбление и унизительную запись в сети: для этого достаточно нажать кнопку «Пожаловаться» или «Report» рядом с неугодным постом или комментарием.

4. Работайте не только с ребенком, но и с коллективом

Травлю нельзя назвать конфликтом двух лиц — зачинщика и жертвы: если в конфликте силы сторон сопоставимы, то в случае травли можно наблюдать значительный дисбаланс. На стороне зачинщика могут выступать немые участники травли, сторонние наблюдатели и даже преподаватели, которые в попытке завоевать авторитет в классе начинают акцентировать внимание на особенностях детей. Важно понимать, что травля — это не только издевательства и унижения, но и способ общения и установления иерархии в коллективе.

Что делать: Забудьте о таких советах, как «не обращай внимания» и «дай им сдачи». Ребенок может суметь разобраться с обидчиком, но ему не под силу изменить ситуацию в коллективе, где оскорбления и издевательства — общепринятый способ выражения эмоций.

Воздействуйте на преподавательский состав и подключайте к проблеме других родителей: никто не хочет, чтобы его ребенок подвергался издевательствам либо сам принимал участие в травле.

5. Научите реагировать на агрессию

Согласно результатам анонимных опросов, более 5 % старшеклассников пропускали занятия, потому что чувствовали себя в опасности в школе либо по дороге к ней. В результате травли у ребенка не только появляются прогулы и падает успеваемость. Он может начать задерживаться у друзей и надолго уходить из дома. Все это — попытки человеческой психики избежать травмирующего действия внешних факторов. Главная задача родителей — не только прекратить случаи буллинга, но и научить ребенка правильно реагировать на агрессию и контролировать собственные эмоции.

Что делать: Обсудите с ребенком все случаи травли и научите правильно реагировать на провокации. Расскажите, почему спокойствие и рассудительность лишают обидчиков главного — видимого результата их издевательств.

Запишите ребенка в спортивную секцию или школу единоборств. Не столько ради умения за себя постоять, сколько для борьбы со страхом открытого конфликта и боязнью физической боли.

6. Помогите ребенку сформировать общие интересы с его окружением

Жертвами буллинга обычно становятся застенчивые и неуверенные в себе дети: они одиноки, пугливы, склонны к депрессии и плохо находят общий язык со сверстниками. С возрастом окружение человека становится терпимее, но это вовсе не повод дожидаться окончания школы как решения проблемы. 20-летнее исследование показало, что у общительных детей, которые могли организовываться со сверстниками без помощи взрослых и самостоятельно решать свои проблемы, гораздо больше шансов получить высшее образование и найти работу к 25 годам, чем у тех, чьи социальные навыки менее развиты.

Что делать: Чаще приглашайте одноклассников ребенка в гости (особенно тех, кому он симпатизирует). Если у ребенка есть какое-то необычное хобби, помогите ему рассказать о нем сверстникам.

Поддерживайте отношения с родителями других детей. Зачастую именно дружба между взрослыми становится поводом для общения между детьми. Для этого достаточно предложить собраться после школы в кафе или сходить семьями в кино.

7. Смените обстановку

Бытует мнение, что перевод ребенка в другой класс или школу — это неудачная мера, потому что на новом месте ситуация повторится. Лучше научить ребенка правильно вести себя в конфликтных ситуациях, чтобы он закалял характер и мог дать отпор. Как мы уже выяснили, не все зависит от ребенка. Травля происходит в коллективах, где нет общности интересов, школьники не вовлечены в образовательный процесс, а социальная или имущественная разница между ними слишком велика. Поэтому, когда возникает альтернатива в виде хорошей школы, преподаватели которой охотно идут на контакт с родителями, смена обстановки может стать отличным выходом.

Что делать: Дать возможность ребенку участвовать в выборе школы. Как иначе сформировать доверие и уверенность в своих силах, если все решается за него?

Ответственно подойти к выбору нового места обучения. Необходимо пообщаться с родителями и учениками предполагаемого класса, в котором будет учиться ваш ребенок. Не оценивать с чужих слов, а составить собственное впечатление об обстановке в классе и школе.

Бонус: какие книги стоит рекомендовать ребенку?

Ханс Кристиан Андерсен, «Гадкий утенок» . Знаменитую сказку можно начинать читать детям с 3 лет. В процессе чтения важно акцентировать внимание не только на судьбе утенка, превратившегося в прекрасного лебедя, но и на поведении уток, которые его дразнили, но в конце так и остались необразованными и глупыми.

. Знаменитую сказку можно начинать читать детям с 3 лет. В процессе чтения важно акцентировать внимание не только на судьбе утенка, превратившегося в прекрасного лебедя, но и на поведении уток, которые его дразнили, но в конце так и остались необразованными и глупыми. Эгон Матисен, «Кот с голубыми глазами» . Простая и увлекательная история с авторскими рисунками расскажет юным читателям, что делать коту с голубыми глазами в компании желтоглазых, которые не хотят с ним общаться.

. Простая и увлекательная история с авторскими рисунками расскажет юным читателям, что делать коту с голубыми глазами в компании желтоглазых, которые не хотят с ним общаться. Фанни Бритт, «Джейн, лиса и я» — графический роман об одиночестве. Одиночество бывает как следствием, так и причиной травли. Когда у детей нет друзей, у них должна быть книга, которая выполнит функцию проговаривания переживаний.

— графический роман об одиночестве. Одиночество бывает как следствием, так и причиной травли. Когда у детей нет друзей, у них должна быть книга, которая выполнит функцию проговаривания переживаний. Айджа Майрок, «Почему я? История белой вороны» . Все школьные годы автор была жертвой травли и в 19 лет написала книгу о своем опыте. Это не столько художественное произведение, сколько сборник рекомендаций, помогающих преодолеть сложный отрезок пути.

. Все школьные годы автор была жертвой травли и в 19 лет написала книгу о своем опыте. Это не столько художественное произведение, сколько сборник рекомендаций, помогающих преодолеть сложный отрезок пути. Джоан Роулинг, серия книг о Гарри Поттере . Знаменитая история «мальчика, который выжил» не только погрузит читателя в сказочный мир, но и познакомит с проблемами обычных подростков — конкуренция, недоверие, обида, месть.

. Знаменитая история «мальчика, который выжил» не только погрузит читателя в сказочный мир, но и познакомит с проблемами обычных подростков — конкуренция, недоверие, обида, месть. Р. Дж. Паласио, «Чудо» . Важное произведение для формирования толерантности и умения принимать в свой круг «иных» детей. История о мальчике с врожденным генетическим заболеванием и о том, как мужество, чувство юмора, доброта и дружба способны сотворить настоящее чудо.

. Важное произведение для формирования толерантности и умения принимать в свой круг «иных» детей. История о мальчике с врожденным генетическим заболеванием и о том, как мужество, чувство юмора, доброта и дружба способны сотворить настоящее чудо. Уильям Голдинг, «Повелитель мух». Это произведение уже включено в школьную программу многих стран. Чтобы история не воспринималась как абстрактная философская притча, важно, рекомендуя эту книгу, акцентировать внимание на том, как формируются фиктивная норма, мышление толпы и тоталитарный строй.