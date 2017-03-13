Как подобрать правильную расческу для своего типа волос

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Длинные и короткие, прямые и волнистые — наши волосы нуждаются в каждодневном уходе. Мы покупаем бальзамы, маски и кондиционеры, даже не задумываясь о том, что здоровье и красота шевелюры часто зависят от такого банального предмета, как расческа.

Основываясь на рекомендациях экспертов, AdMe.ru составил инфографику, которая поможет выбрать правильную расческу для каждого типа волос.