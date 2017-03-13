Как подобрать правильную расческу для своего типа волос

Длинные и короткие, прямые и волнистые — наши волосы нуждаются в каждодневном уходе. Мы покупаем бальзамы, маски и кондиционеры, даже не задумываясь о том, что здоровье и красота шевелюры часто зависят от такого банального предмета, как расческа.

Основываясь на рекомендациях экспертов, AdMe.ru составил инфографику, которая поможет выбрать правильную расческу для каждого типа волос.

Фото на превью depositphotos
По материалам stylecaster, allthingshair

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