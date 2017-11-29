12 вещей, по которым можно определить, богатый это дом или нет

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Есть вещи, которые экономный человек никогда не купит в свой дом, даже если у него на это будут деньги. Такие вещи обычно характеризуют словосочетанием «непозволительная роскошь». Представители среднего класса мечтают об этих вещах, а очень состоятельные люди покупают, не раздумывая. AdMe.ru собрал самые яркие атрибуты богатых домов, которые не встретишь в жилище бедняка.

12. Винный шкаф

На первый взгляд приобретение подобной вещи кажется чистой воды расточительством. С другой стороны, если вы владеете обширной коллекцией дорогих вин с многолетней выдержкой, то расточительством было бы хранить их в ненадлежащих условиях.

11. Подставка для зонтиков и тростей

Даже привычные аксессуары в дома состоятельных людей подбираются с той же тщательностью, что и произведения искусства. Да и стоимость их зачастую не меньше.

10. Роскошный аквариум

Любоваться плавающими в аквариуме рыбками нравится всем. Но вот содержать дома собственный мини-океанариум позволить себе могут немногие.

9. Домашний бар

Еще одна причуда богачей — держать дома большой запас алкогольных напитков и массу приспособлений для приготовления коктейлей.

8. Бильярдный стол

Американский пул и русский бильярд — частые предметы обстановки в домах зажиточных людей.

7. Гардероб

Целая комната, в которой «обитают» лишь предметы гардероба — такое могут себе позволить только очень богатые люди.

6. Большие и красивые наборы посуды

В жилищах богачей обязательно найдется сервиз с большим количеством посуды и приборов. Ведь они всегда готовы к приему на много персон.

5. Кухонный остров

Сама по себе эта затея не такая уж затратная, но позволить себе воплотить ее в жизнь могут только счастливые обладатели кухни внушительных размеров.

4. Домашняя библиотека

Современный человек все реже обращается к чтению бумажных книг. Но богачи по-прежнему любят держать дома огромные библиотеки. Редкие издания, целые собрания сочинений любимых авторов — такие коллекции давно уже стали дорогим удовольствием.

3. Эффектный текстиль

В богатых домах все ко всему подходит. И даже подушки и шторы здесь из одной ткани.

2. Мрамор в ванной

Такая роскошь, как мраморная раковина, по карману только неприлично богатым людям.

1. Льдогенератор в дверце холодильника