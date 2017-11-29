12 вещей, по которым можно определить, богатый это дом или нет
Есть вещи, которые экономный человек никогда не купит в свой дом, даже если у него на это будут деньги. Такие вещи обычно характеризуют словосочетанием «непозволительная роскошь». Представители среднего класса мечтают об этих вещах, а очень состоятельные люди покупают, не раздумывая.
AdMe.ru собрал самые яркие атрибуты богатых домов, которые не встретишь в жилище бедняка.
12. Винный шкаф
На первый взгляд приобретение подобной вещи кажется чистой воды расточительством. С другой стороны, если вы владеете обширной коллекцией дорогих вин с многолетней выдержкой, то расточительством было бы хранить их в ненадлежащих условиях.
11. Подставка для зонтиков и тростей
Даже привычные аксессуары в дома состоятельных людей подбираются с той же тщательностью, что и произведения искусства. Да и стоимость их зачастую не меньше.
10. Роскошный аквариум
Любоваться плавающими в аквариуме рыбками нравится всем. Но вот содержать дома собственный мини-океанариум позволить себе могут немногие.
9. Домашний бар
Еще одна причуда богачей — держать дома большой запас алкогольных напитков и массу приспособлений для приготовления коктейлей.
8. Бильярдный стол
Американский пул и русский бильярд — частые предметы обстановки в домах зажиточных людей.
7. Гардероб
Целая комната, в которой «обитают» лишь предметы гардероба — такое могут себе позволить только очень богатые люди.
6. Большие и красивые наборы посуды
В жилищах богачей обязательно найдется сервиз с большим количеством посуды и приборов. Ведь они всегда готовы к приему на много персон.
5. Кухонный остров
Сама по себе эта затея не такая уж затратная, но позволить себе воплотить ее в жизнь могут только счастливые обладатели кухни внушительных размеров.
4. Домашняя библиотека
Современный человек все реже обращается к чтению бумажных книг. Но богачи по-прежнему любят держать дома огромные библиотеки. Редкие издания, целые собрания сочинений любимых авторов — такие коллекции давно уже стали дорогим удовольствием.
3. Эффектный текстиль
В богатых домах все ко всему подходит. И даже подушки и шторы здесь из одной ткани.
2. Мрамор в ванной
Такая роскошь, как мраморная раковина, по карману только неприлично богатым людям.
1. Льдогенератор в дверце холодильника
И уж точно возиться с формочками для льда богачам не приходится.
Фото на превью Instagram / @designtxt, Instagram / @tolullah