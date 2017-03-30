Как остановить тахикардию меньше чем за 1 минуту

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AdMe.ru предлагает два простых, но действенных метода, которые помогут справиться с учащенным сердцебиением. Читайте и будьте здоровы.

При резком снижении температуры тела сердцебиение человека замедляется. Таким образом нервная система адаптирует организм к новым условиям. Быстрее всего сердце «отреагирует» на охлаждение лица, ведь оно находится ближе остальных частей тела.

При помощи этой процедуры мы оказываем воздействие на блуждающий нерв, который контролирует частоту сердечных сокращений.

Никакой из вышеперечисленных методов нельзя использовать тогда, когда тахикардия сопровождается сильной болью в груди или острым чувством нехватки воздуха. В таких случаях единственным выходом из ситуации является вызов скорой помощи.

И еще. Учащенное сердцебиение на фоне какой-нибудь нагрузки, например сильного волнения или упражнений для пресса, — это нормальная реакция организма. Если же тахикардия возникает без очевидных внешних причин, то есть сама по себе, — это может быть признаком серьезного заболевания, поэтому нужно обратиться к врачу.