Как остановить тахикардию меньше чем за 1 минуту

Многим из нас знакомо чувство, когда сердце в груди начинает биться сильнее обычного.

AdMe.ru предлагает два простых, но действенных метода, которые помогут справиться с учащенным сердцебиением. Читайте и будьте здоровы.

При резком снижении температуры тела сердцебиение человека замедляется. Таким образом нервная система адаптирует организм к новым условиям. Быстрее всего сердце «отреагирует» на охлаждение лица, ведь оно находится ближе остальных частей тела.

Поэтому при тахикардии рекомендуется сделать следующее:

  • Налейте в глубокую емкость холодной воды. Чем холоднее, тем лучше, поэтому если есть лед — добавляйте.
  • Задержите дыхание, если нужно — зажмите пальцами нос и резко погрузите лицо в холодную воду на несколько секунд.
  • Если нет подходящей емкости — наберите в ладони воду и окуните в них лицо. Также можно помассировать кожу на лице кубиками льда, уделяя особое внимание зоне в области висков.

Источник: NCBI

При помощи этой процедуры мы оказываем воздействие на блуждающий нерв, который контролирует частоту сердечных сокращений.

Выполняется маневр следующим образом:

  • Сделайте глубокий вдох и напрягите мышцы живота.
  • Зажмите нос большим и указательным пальцами, закройте рот и глаза.
  • Попытайтесь с закрытым носом и ртом сделать выдох, продолжая при этом напрягать мышцы пресса.

Источник: NCBI

Никакой из вышеперечисленных методов нельзя использовать тогда, когда тахикардия сопровождается сильной болью в груди или острым чувством нехватки воздуха. В таких случаях единственным выходом из ситуации является вызов скорой помощи.

И еще. Учащенное сердцебиение на фоне какой-нибудь нагрузки, например сильного волнения или упражнений для пресса, — это нормальная реакция организма. Если же тахикардия возникает без очевидных внешних причин, то есть сама по себе, — это может быть признаком серьезного заболевания, поэтому нужно обратиться к врачу.

Иллюстратор Yekaterina Ragozina специально для AdMe.ru
По материалам WebMD

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Кажется, не на то я потратил свою юность

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