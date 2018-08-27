Как одна женщина не побоялась настоять на своем и предотвратила трагедию национального масштаба

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Эта история больше похожа на сценарий фильма, но тем не менее является чистой правдой. Пожалуй, ее следует учить наизусть при поступлении на государственную службу и любую ответственную должность в принципе. Она рассказывает о женщине-ученом, которая сумела противостоять давлению фармкорпорации и спасти от инвалидности тысячи детей, и напоминает о том, как далеко могут распространяться последствия наших решений.

Мы в AdMe.ru считаем, что у некоторых историй нет срока давности, и об уроках, которые преподает история, нужно напоминать, чтобы не повторять тех же ошибок.

О жизни Фрэнсис до «талидомидного скандала»

Фрэнсис О. Келси с самого детства мечтала стать ученым (что было непросто для женщины в то время), и в 21 год она уже получила ученую степень по фармакологии. И тут звезды сложились счастливым образом: известный исследователь Геиллинг из Университета Чикаго при рассмотрении резюме соискателей предположил, что Фрэнсис — это имя мужчины, и взял Келси к себе в команду. Ирония судьбы такова, что здесь Келси удалось найти причину массового отравления людей неисследованным перед выводом на рынок раствором антибиотика. Через 30 лет, поступив на работу в FDA, ей придется частично повторить этот опыт, но уже не как ученому, а в качестве чиновника — не пустить на рынок США талидомид.

О талидомиде

Впервые талидомид был синтезирован в середине XX века в ходе исследований компании Chemie Grünenthal по производству антибиотиков. За несколько лет работы были сделаны выводы, ставшие впоследствии роковыми.

Даже при передозировке талидомид не убивал подопытных животных. Из этого был сделан вывод о безвредности препарата, и производитель выслал бесплатные образцы докторам из ФРГ и Швейцарии для лечения пациентов.

Препарат оказывал заметное седативное (успокаивающее) действие.

Безвредное эффективное успокоительное, которое, как выяснилось, еще и помогало от бессонницы и утренней тошноты, — это ли не мечта? Под разными названиями (более 37 наименований!) талидомид поступил в продажу в 46 странах Европы, Скандинавии, Азии, Африки, Южной Америки. Годом позже началась масштабная рекламная кампания «лучшего и безопасного средства для беременных и кормящих мам» — и это несмотря на то, что исследований по влиянию на плод не проводилось ни производителем, ни дистрибьюторами. Робкие сообщения о побочных действиях (например, невритах) отрицались и замалчивались.

Что случилось в 1960-м

«Диставал (талидомид) — не барбитурат, успокоительное и снотворное. Безопасное успокоение и здоровый сон».

В сентябре 1960 года талидомид добрался до США. Компания Richardson-Merrell принесла его его на рассмотрение FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) под названием Kevadon. Одобрение казалось лишь формальностью. Однако новый сотрудник Фрэнсис О. Келси неожиданно для всех отклонила заявку. Что же ее смутило? Исследования безопасности препарата дали странные результаты: было отмечено абсолютное отсутствие токсичности. Но что, если организм подопытных животных просто не смог усвоить препарат? Такую версию никто не проверял. Напротив, когда первый эксперимент показал, что животные почти не успокаивались при приеме талидомида, ученые перекроили условия испытаний так, чтобы они дали нужный результат, — настолько сильным было стремление поскорее выпустить препарат на рынок. Фрэнсис сочла такие доказательства безопасности недостаточными.

Richardson-Merrell была в курсе риска развития невритов (эти сообщения начали поступать еще год назад), однако не упомянула об этом в рапорте для FDA. В феврале 1961 года таких сообщений стало больше.

Никто не проводил испытаний по влиянию препарата на развиващийся плод, а ведь на тот момент уже было известно о проницаемости плацентарного барьера. Фрэнсис вывела теорию о том, что талидомид вызывал паралич периферийных нервов, и предположила, что повреждения для эмбриона могли быть еще больше.

«Гни свою линию»

Фрэнсис запросила более подробную информацию, и в результате начался конфликт. Она получала ответы от производителя в США, компании William S. Merrell Company, ждала положенные 60 дней и делала новые запросы. На нее давили, пытались действовать через руководство, упрекали в некомпетентности и жаловались на бюрократию. Келси настаивала, что доказательства безопасности были неубедительными, и требовала от Merrell провести свое исследование. «Richardson-Merrell были просто на пределе, — отмечала Келси. — Они были очень разочарованы, потому что Рождество — это сезон успокоительных и снотворных. Они продолжали мне звонить и наносить визиты, говоря: „Мы хотим увидеть это лекарство на рынке до Рождества, потому что это время наших лучших продаж“». Она продержалась до конца 1961 года, пока наконец ученые из Германии и Австралии не выявили связь между приемом талидомида и многочисленными случаями уродств у детей, рожденных после его приема во время беременности. Только под давлением прессы после публикаций компания Chemie Grünenthal начала отзыв препарата с рынка, уведомив также и своих американских партнеров.

Чего стоило решение самой Келси

Для того чтобы оценить, как сложно было этой женщине принять подобное решение, нужно осознать несколько фактов. На тот момент талидомид уже несколько лет как продавался более чем в 40 странах. Велась агрессивная маркетинговая кампания. Казалось, что подпись на разрешение для продажи в США всего лишь формальность.

Единственным требованием американских законов была безопасность препарата. К тому же было уже проведено пробное применение: компания Richardson-Merrell успела распространить более 2,5 млн таблеток через терапевтов, и большинство врачей сочли его эффективным и полезным, что было подтверждено их отчетами. На складах уже лежали тонны готового к продаже «Кевадона».

На тот момент Келси работала в FDA около месяца, и это было одним из первых ее заданий. Мы можем только догадываться о том, скольких сил ей стоило противостоять многочисленным обвинениям в некомпетентности. Давление на Келси было колоссальным.

Что было после?

8 августа 1962 года президент Джон Кеннеди вручил Фрэнсис О. Келси премию за выдающуюся гражданскую службу — высшую невоенную награду США. Она стала второй женщиной в истории, удостоенной такой награды.

Талидомидовая трагедия заставила многие страны пересмотреть политику лицензирования многих лекарств и ужесточить ее. Например, были добавлены требования о предоставлении доказательств эффективности лицензируемого препарата, а также введен тщательный контроль как за получающими препарат пациентами, так и за выписывающими его врачами.

Всего, по приблизительным подсчетам, за 6 лет пребывания препарата на рынке родилось до 12 000 детей с отклонениями из-за приема их матерями «безобидного успокоительного». Около 40 % из этих малышей не дожили и до 1 года. Чтобы понять, как тяжело пришлось в жизни выжившим, достаточно взглянуть на фото самых известных пострадавших — звезду немецкой документалистики Нико фон Глазова и бас-баритона из Германии Томаса Квастхоффа.

Компания Chemie Grünenthal и ее партнеры в разных странах получили множество исков от пострадавших. Первые обвинения стали поступать еще в 1961 году, но разбирательство затянулось на десятилетия. В большинстве случаев результатами стали выплаты компенсаций семьям пострадавших и создание специальных фондов помощи.

Фрэнсис О. Келси всю свою долгую жизнь не останавливала работу по основной специальности. Уволилась она в возрасте 90 лет и вернулась в родную Канаду. Кроме главной награды в 1962 году, она получила и множество других (вплоть до названной в ее честь премии для сотрудников FDA), а кроме этого, ее именем был назван астероид. Келси скончалась в августе 2015 года в возрасте 101 года, меньше чем через 24 часа после получения из рук лейтенант-губернатора Онтарио звания почетного члена Ордена Канады.

А талидомид, как ни странно, снова вернулся «в строй» в конце 1990-х, когда была доказана его эффективность при серьезнейших заболеваниях — проказе и некоторых злокачественных опухолях, нечувствительных к химиотерапии. Естественно, теперь его назначают под строжайшим контролем и только в том случае, когда беременность исключена. И это еще раз доказало, что у любой медали две стороны.

А были ли в вашей жизни решения, которые сложно было принять из-за давления окружающих?