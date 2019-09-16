Как обыкновенное платье от Zara стало вирусным и почему его специально начали носить все модницы мира

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Каждый сезон в мире моды появляются культовые вещи. В этом году произвело фурор белое платье-волан из вискозы в мелкий горошек от испанского фешен-гиганта Zara.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, почему у платья появилась целая армия поклонников и свой аккаунт в инстаграме.

В чем феномен этого платья в горошек?

Горошек можно по праву считать классическим принтом. В этом году он вернулся в простом и элегантном платье из коллекции Zara. Лора Антония Джордан, директор модных новостей журнала Grazia, назвала платье в горошек «демократичной модой в действии». Она объяснила, что дамы устали от ярких цветов, агрессивности и подчеркнутой сексуальности — пришло время романтики в сочетании с комфортом и практичностью. Легкое платье свободного кроя подошло большинству женщин, а универсальность и доступность сделали его суперхитом. Доверие модель завоевала потому, что мы увидели понравившуюся вещь не на членах королевских семей, кинозвездах или модных блогерах, а на обычных женщинах. Но оглушительный успех пришел благодаря поддержке соцсетей. Элизабет Патон, обозреватель The New York Times, отметила, что социальные сети изменили правила моды: надевая вирусное платье в горошек, ты остаешься на пике уличной моды, но при этом отождествляешь себя с другими поклонниками этого тренда. Выделяешься, но остаешься частью толпы. Сделать образ «в горошек» оригинальным модницам со всего мира помогли куртки-косухи, пиджаки, стильная обувь и яркие аксессуары.

После одного модного инцидента, у платья появился свой аккаунт в инстаграме

Несмотря на то что аккаунту нет и полугода, на него подписано почти 25 тыс. человек и аудитория продолжает расти. Создатель фанстраницы платья — стилист Фэй Оукенфулл (Faye Oakenfold). В интервью она рассказала, что платье привлекло ее внимание, когда в нем на съемочную площадку пришли одновременно художественный руководитель и визажист. Фэй запечатлела и выложила этот неловкий момент в «сториз», и ей начали приходить фотоотклики со всего мира. Первое фото было сделано в Нью-Йорке, к нему присоединились Париж и Лондон, мода «в горошек» покатилась по миру.

Обладательниц модного платья встречали на улицах и в метро, магазинах, аптеках, ресторанах, университетах. То, что могло стать модным кошмаром, стало трендом, который объединил женщин со всего мира. В сети стали появляться многочисленные фото, family look в горошек, маникюр по мотивам, мемы с «участием» платья. Модные издания начали проводить благотворительные «вечеринки в горошек». Многие неоднозначно отнеслись к успеху платья. Например, журналистка Софи Бенсон выразила свои опасения по поводу того, что за девушками в модном платье началась настоящая фотоохота.

Судя по аккаунту в инстаграме, приключений у обладательниц платья в горошек достаточно.

Это не перый случай, когда предмет одежды становится настолько популярным, что у него появляется свой аккаунт. Поклонники есть у леопардовой юбки и черно-белого пальто.

Сами представители бренда успех платья не комментируют, однако, как только партия была распродана, артикул на сайте довольно быстро обновили.

Стоит ли покупать это платье?

Конечно да! Или нет. Зависит от того, насколько вы не прочь слиться с толпой фолловеров платья. На сайте Zara «гороховый» хит стоит $ 39,99. Если вы не стесняетесь носить одежду ноунейм и не хотите переплачивать за бренд, то есть альтернатива: из Китая оно прилетит к вам за $ 16.

В конце лета бренд Zara представил новую версию платья в горох: теперь вирусное платье есть еще и в черно-белом варианте. Пока модель доступна в каталогах Zara в Австралии, Новой Зеландии, ЮАР, а также странах Латинской Америки, но скоро его можно будет купить и в других регионах.

Как вы считаете, оправдан ли оглушительный успех платья в горошек?