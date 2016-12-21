Как называют Деда Мороза в разных странах мира

В каждой стране мира с нетерпением ждут наступления Нового года. Дети пишут письма Деду Морозу, а взрослые давно играют его роль, хотя сами все равно в тайне продолжают верить в новогоднее чудо.

AdMe.ru собрал для вас самые известные имена Деда Мороза, чтобы, будучи в любой точке земного шара, вы смогли обратиться к дедушке на его родном языке с самым заветным желанием. Тогда оно обязательно исполнится в 2017 году.

Фото на превью belarus.by , sputniknews
По материалам perevods.com , factmonster.com

87 На склад!
47 Комментарии

Святые печеньки!

Мне нужно больше интересных статей!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!