Как называют Деда Мороза в разных странах мира

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В каждой стране мира с нетерпением ждут наступления Нового года. Дети пишут письма Деду Морозу, а взрослые давно играют его роль, хотя сами все равно в тайне продолжают верить в новогоднее чудо.

AdMe.ru собрал для вас самые известные имена Деда Мороза, чтобы, будучи в любой точке земного шара, вы смогли обратиться к дедушке на его родном языке с самым заветным желанием. Тогда оно обязательно исполнится в 2017 году.