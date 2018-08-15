Как на заре карьеры выглядели певицы, которые радикально сменили имидж
Время неумолимо бежит вперед. Меняемся мы, меняются и наши кумиры. И надо признать, что большинство из них с годами становятся только лучше. Многие певицы в нашей подборке с возрастом стали привлекательнее, кардинально изменили имидж, обрели звездный лоск, благодаря собственному трудолюбию и работе стилистов. А кого-то изменили годы. И порой нам даже трудно поверить, что на фотографиях справа и слева один и тот же человек.
AdMe.ru решил вспомнить, какими были знаменитые певицы в начале своей карьеры, и посмотреть, какие они сейчас. И с удовольствием делится с вами своими ностальгическими чувствами.
Дженнифер Лопес, 1994 и 2018
Шакира, 2001 и 2017
Валерия, 90-е годы и 2018
Елка, 2011 и 2017
Гвен Стефани, 1999 и 2018
Кайли Миноуг, 80-е годы и 2014
Мадонна, 1984 и 2017
Бритни Спирс, 90-е годы и 2018
Полина Гагарина, 2008 и 2017
Кристина Агилера, 1999 и 2015
Диана Арбенина, 90-е годы и 2018
Земфира, 90-е годы и 2017
Кэти Перри, 2008 и 2018
Лайза Миннелли, 1972 и 2014
Рианна, 2005 и 2018
Мэрайя Кэри, 1991 и 2018
Леди Гага, 2006 и 2018
Алла Пугачева, 1978 и 2018
Селин Дион, 1988 и 2016
Шер, 1966 и 2018
Чьи изменения больше всего поразили вас? Делитесь в комментариях.
Фото на превью Lomohov Anatoly/ East News, 1tv / vecherniy-urgant