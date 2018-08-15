Как на заре карьеры выглядели певицы, которые радикально сменили имидж

Время неумолимо бежит вперед. Меняемся мы, меняются и наши кумиры. И надо признать, что большинство из них с годами становятся только лучше. Многие певицы в нашей подборке с возрастом стали привлекательнее, кардинально изменили имидж, обрели звездный лоск, благодаря собственному трудолюбию и работе стилистов. А кого-то изменили годы. И порой нам даже трудно поверить, что на фотографиях справа и слева один и тот же человек.

AdMe.ru решил вспомнить, какими были знаменитые певицы в начале своей карьеры, и посмотреть, какие они сейчас. И с удовольствием делится с вами своими ностальгическими чувствами.

Дженнифер Лопес, 1994 и 2018

Шакира, 2001 и 2017

Валерия, 90-е годы и 2018

Елка, 2011 и 2017

Гвен Стефани, 1999 и 2018

Кайли Миноуг, 80-е годы и 2014

Мадонна, 1984 и 2017

Бритни Спирс, 90-е годы и 2018

Полина Гагарина, 2008 и 2017

Кристина Агилера, 1999 и 2015

Диана Арбенина, 90-е годы и 2018

Земфира, 90-е годы и 2017

Кэти Перри, 2008 и 2018

Лайза Миннелли, 1972 и 2014

Рианна, 2005 и 2018

Мэрайя Кэри, 1991 и 2018

Леди Гага, 2006 и 2018

Алла Пугачева, 1978 и 2018

Селин Дион, 1988 и 2016

Шер, 1966 и 2018

Чьи изменения больше всего поразили вас? Делитесь в комментариях.

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