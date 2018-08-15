Как на заре карьеры выглядели певицы, которые радикально сменили имидж

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Время неумолимо бежит вперед. Меняемся мы, меняются и наши кумиры. И надо признать, что большинство из них с годами становятся только лучше. Многие певицы в нашей подборке с возрастом стали привлекательнее, кардинально изменили имидж, обрели звездный лоск, благодаря собственному трудолюбию и работе стилистов. А кого-то изменили годы. И порой нам даже трудно поверить, что на фотографиях справа и слева один и тот же человек.