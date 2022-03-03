Как на самом деле жилось фавориткам, которые легко отодвигали на задний план законных королев

Термин «официальная фаворитка» возник во Франции. Известно, что у монархов прошлого было немало любовных связей. Однако статусом официальной фаворитки король наделял лишь одну из своих возлюбленных. Со временем этот термин обрел популярность и за пределами Франции. Официальными фаворитками называли женщин, которые находились в открытых отношениях с королем или видным человеком государства, но не состояли с ними в законном браке.

Мы в AdMe.ru изучили материалы и узнали, что из себя представляла жизнь королевских избранниц.

В некоторых знатных семьях делали все возможное для того, чтобы дочери стали королевскими фаворитками

Хедвига Таубе и маркиза де Помпадур.

Не секрет, что избранницы короля обладали особыми привилегиями. Если чья-то дочь заинтересовывала монаршую особу, родственников это только радовало. Так было и с Хедвигой Таубе — фавориткой шведского короля Фредрика I. Отец девушки практически разорился и влез в большие долги. Узнав, что Хедвига приглянулась королю, он воспользовался выгодным положением и фактически продал дочь за крупную сумму. Это помогло главе семейства расквитаться с долгами и добиться повышения для своих сыновей и родственников. А будущую маркизу де Помпадур — фаворитку Людовика XV — в 9 лет мать отвела к гадалке. Та предсказала, что однажды девочка будет повелевать сердцем короля. С того момента лучшие частные преподаватели стали активно обучать ее танцам, рисованию, музыке и даже учили запоминать целые пьесы.

Фаворитками могли стать замужние дамы, и их супруги одобряли измены с королем

Короли влюблялись не только в одиноких девушек, но и в замужних дам. Разумеется, мужья не спешили перечить монархам, ведь король всегда оценит жест покорности и в долгу не останется. Некоторые в обмен на своих жен даже заключали финансовые соглашения с королями, а другие не задавали лишних вопросов и покорно уступали правителям. Так было и с мужем первой официальной фаворитки Франциска I — Франсуазой де Шатобриан. Когда король влюбился в Франсуазу, он тут же сделал ее мужа командиром роты. Граф де Шатобриан был благодарен и никак не препятствовал Франциску.

Иногда короли выбирали фавориток из одной семьи

Анна Болейн и Мария Болейн.

Сестер Анну и Марию Болейн объединяет не только общая родословная, но и повышенное внимание со стороны короля Англии Генриха VIII. Из истории мы знаем, что Анна станет законной королевой и второй супругой Генриха, но первой в объятиях короля оказалась ее старшая сестра Мария. Однако вскоре непостоянный Генрих устал от Марии и переключил внимание на младшую сестру. Гордая Анна долго упиралась и не хотела становиться еще одной фавориткой. В итоге Болейн заставила Генриха аннулировать первый брак и стала королевой Англии. Не только английский правитель выбирал фавориток среди женщин из одной семьи. Любвеобильный король Франции Людовик XV сделал фаворитками 3 сестер де Нель. Отношения короля с сестрами стали предметом сплетен и шуток. О них даже сочинили стихотворение, которое заканчивалось такими словами: «Выбирать всю семью — это неверность или постоянство?»

Фаворитки часто строили друг другу козни

Мэри Дэвис и Элинор Гвин.

Были короли, которые окружали себя внушительным количеством возлюбленных, поэтому между фаворитками разгоралось нешуточное противостояние. Женщины не брезговали ничем в попытке добиться единоличного внимания правителя. Так, у короля Англии Карла II насчитывалось не меньше 7 фавориток, среди которых были театральные актрисы Мэри Дэвис и Элинор Гвин. Обе женщины привлекли внимание короля примерно в одно время. Ходили слухи, что как-то раз Элинор Гвин подсыпала слабительное в пирожные Мэри Дэвис — именно в тот вечер, когда Карл II ждал ее у себя. Со временем Карл исключил Мэри из числа своих фавориток, и, возможно, на его решение повлияла сама Элинор.

Дамы тщательно следили за своей красотой, но это подрывало их здоровье

Со стороны кажется, что фаворитки — это красавицы, которые бездельничают и расхаживают в роскошных нарядах. Но в этом статусе женщинам приходилось нелегко, ведь они должны были всегда оставаться красивыми, чтобы не потерять благосклонность короля. Многие фаворитки в погоне за молодостью не щадили даже собственное здоровье. Диана де Пуатье в 35 лет стала фавориткой 15-летнего Генриха II. Она с детства занималась спортом, следила за своей фигурой и обладала прекрасными природными данными. Современники отмечали, что у Дианы была великолепная кожа, а в 60 лет она выглядела на все 30, потому что пила особый эликсир — раствор хлорида золота с диэтиловым эфиром. К сожалению, именно он подорвал здоровье Дианы де Пуатье.

Фаворитками становились не только писаные красавицы

Большая часть королевских избранниц славилась своей красотой. Но были монархи, которых привлекали другие качества, например развитый интеллект. Так, Король Англии Яков II влюбился в Арабеллу Черчилль, которую современники называли «высоким существом с бледным лицом», а старший брат подшучивал над пристрастием Якова к некрасивым женщинам. А избранница Генриха VIII Анна Болейн иногда описывается как женщина хоть и миловидная, но с землистым цветом лица.

Самые бойкие использовали свое особое положение в личных интересах

Во Франции фаворитка была полуофициальной должностью: таким дамам даже выделяли личные апартаменты во дворце и иногда даровали титулы и земли. Например, самая известная из фавориток Людовика XV маркиза де Помпадур не была человеком голубых кровей, но благодаря своей связи с королем Франции получила дворянский титул для себя и своих родственников.

Многие фаворитки участвовали в государственных делах

Но далеко не все фаворитки предпочитали оставаться в тени короля. Были среди них женщины, интересовавшиеся политикой. Некоторые фаворитки обладали таким авторитетом, что их даже называли «силой, стоящей позади трона». Уже упомянутая Диана де Пуатье — любовница и советница французского короля Генриха II — оставалась его спутницей всю жизнь и в течение 25 лет была самой влиятельной женщиной Франции. Она затмила собой официальную супругу короля — Екатерину Медичи. По просьбе Генриха Диана вела часть официальной переписки от его имени и занималась образованием его детей.

Фаворитки легко могли потерять все, если лишались симпатии короля

Жизнь фавориток при дворе была очень нестабильна. Если дама теряла расположение короля, ее могли вынудить покинуть двор и отправить в монастырь или аббатство, как поступили с маркизой де Монтеспан — официальной фавориткой Людовика XIV. А если бывшая избранница принимала активное участие в политических делах короля, то ее и вовсе могли посадить в тюрьму.

Иногда фаворитки становились законными женами

Магда Лупеску (справа).

Не все фаворитки заканчивали плачевно. Были случаи, когда они вступали в официальный брак с монархами. Например, Магда Лупеску была любовницей короля Румынии, а в итоге стала его супругой и принцессой Еленой Румынской.