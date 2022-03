Как на самом деле жилось фавориткам, которые легко отодвигали на задний план законных королев

В некоторых знатных семьях делали все возможное для того, чтобы дочери стали королевскими фаворитками

Фаворитками могли стать замужние дамы, и их супруги одобряли измены с королем

Иногда короли выбирали фавориток из одной семьи

Фаворитки часто строили друг другу козни

Дамы тщательно следили за своей красотой, но это подрывало их здоровье

Фаворитками становились не только писаные красавицы

Самые бойкие использовали свое особое положение в личных интересах

Многие фаворитки участвовали в государственных делах

Фаворитки легко могли потерять все, если лишались симпатии короля

Иногда фаворитки становились законными женами

Фото на превью The Other Boleyn Girl / Columbia Pictures and co-producers