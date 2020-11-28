Как на самом деле жили прекрасные дамы из романов о короле Артуре и почему они искали любовь на стороне

Есть такая фраза: «В Средние века женщины постоянно балансировали где-то посередине между сточной канавой и пьедесталом». С одной стороны, дам, даже самых знатных, не всегда считали полноценными людьми, с другой, поклонялись им и воспевали в балладах. Многие уверены, что у той, кто в «Темные века» родился девочкой, была жизнь комнатного растения, однако это совсем не так. Женщины охотились, воевали, писали стихи и даже медицинские трактаты.

Мы в AdMe.ru не можем пройти мимо рушащихся мифов, поэтому решили изучить, как на самом деле жилось хозяйкам замков и рыцарских сердец.

Как выглядели прекрасные дамы

В Средневековье красавицами считались девушки стройные, белокурые, с вьющимися волосами. Серые глаза ценились превыше всего. В моде был удлиненный овал лица, и, чтобы соответствовать стандартам, дамы убирали со лба все волосы, включая брови. Процедура была неприятной. На волосы у корней накладывалась едкая смесь из аурипигмента и негашеной извести. После того как кожа очищалась, на лоб наносили составы, призванные препятствовать росту волос: кровь летучих мышей или лягушек, сок цикуты или золу, предварительно вымоченную в уксусе.

В одежде знатные дамы предпочитали голубой цвет — символ чистоты и непорочности. Английские леди выходили замуж в синих платьях, и этот обычай нашел отражение в свадебной традиции, согласно которой невеста должна захватить на свадьбу вещь этого цвета. Причем одеяние хозяйки замка было очень ярким, потому что импортные красители стоили невероятно дорого и делом чести для каждого богача было показать, что у него вполне хватает денег на дорогие материалы. Блеклые ткани считались уделом бедняков, которые пользовались растительными красителями, а не минеральными.

Символика цвета вообще имела очень большое значение в Средневековье. Красный мог означать доблесть и богатство, а зеленый — легкость в любви, поскольку в результате занятий «свободной любовью» на одежде девушки оставались пятна от травы. Таким образом, знаменитая песня «Greensleeves» («Зеленые рукава»), которую, по легенде, король Генрих VIII посвятил Анне Болейн, ставшей его 2-й женой, могла быть не признанием в любви, а оскорблением, потому что зеленые рукава могли являться атрибутом одежды куртизанок.

Настоящая леди: топ-менеджер, медсестра, охотница

Одной из главных обязанностей знатной дамы было следить за домашним хозяйством и работой десятков человек. Кроме того, предполагалось, что хозяйка замка будет сведуща в составлении по крайней мере базовых лекарств, что леди сумеет оказать первую помощь и организует жизнь в своем хозяйстве так, чтобы люди вокруг нее были максимально здоровы. В начале XV века вышел один из главных бестселлеров того времени — «Книга о граде женском» Кристины Пизанской. Там описывалась идеальная дама. По мнению автора, леди должна быть «умна и храбра, как мужчина», «сведуща в военном деле, чтобы командовать своими людьми и защищать свои земли в случае нападения», ведь ее супруг часто отсутствовал в замке, участвуя в завоевательных походах. Кроме того, от жены феодала требовалось хорошо разбираться в земледелии, уметь прясть и ткать. А вот вышивали лишь некоторые дамы. При этом многие знатные женщины были настоящими дипломатами и искали пути примирения, если у их супругов возникал конфликт с другими землевладельцами или если вассалы высказывали недовольство господином. А еще леди должна была оплачивать работу слуг, делать подарки от лица своего мужа, помогать подданным — то есть фактически распоряжаться финансами.

Кристина Пизанская читает лекцию группе мужчин.

Развлекались знатные дамы так же, как и мужчины. Женщины высшего общества проводили много времени за шахматами и другими настольными играми. На свежем воздухе играли в мяч, а летом часто устраивали пикники, ловили рыбу, стреляли из луков по зайцам, выслеживали оленей и кабанов, любили соколиную охоту. Увлечение охотой означало, что дамы держали собак, и не крошечных шпицев и левреток, а внушительных грейхаундов, бладхаундов и мастифов. Чтобы управляться с такими собаками в лесу, необходимо было уметь трубить в рог, а это особое искусство: звук рога давал псам определенные команды.

Образование и воспитание

Средневековая дама должна была уметь читать и анализировать на латыни классиков: Овидия, Горация, Эзопа, Виргилия. В идеале — писать к их произведениям комментарии, владеть искусством риторики и логики, обладать способностью складывать стихи. И это все в придачу к владению грамматикой. Известный парижский клирик Фульбер нанял в качестве учителя для своей племянницы Элоизы одного из главных интеллектуалов того времени Пьера Абеляра. А принцесса Мэри, дочь английского короля Генриха VII, в возрасте четырех лет уже самостоятельно приветствовала французских послов и играла для них на клавесине.

Материнство

При этом главной задачей леди было рождение детей. Женщины читали заговоры, чтобы забеременеть, и старались по приметам определить пол ребенка. Если у будущей матери отеки под глазами и она ходит быстро — значит, у нее будет девочка, а если отеков нет и походка медленная — мальчик. Если ходит, опираясь на пятки, — будет мальчик, если на пальцы — будет девочка. В Англии главным пособием для беременных была книга Leechbook, в которой содержались в том числе довольно здравые советы. Например, будущим мамам не рекомендовали налегать на сладости, соленья, жирную еду и спиртное, а также им нельзя было ездить верхом. Были и довольно дикие утверждения, например, чем тяжелее женщина рожает, тем больше этим наслаждается. После родов женщинам тогда полагалось хорошо отдохнуть, ведь они считались «слабыми, больными и без телесных сил». Дамы появлялись на публике только после церемонии очищения, которая проходила через месяц после рождения ребенка. Этот ритуал представлял собой прием в честь молодой матери. Многие авторитетные медики советовали леди самим кормить ребенка грудью. Но некоторые авторы считали, что первые 14 дней это дело стоит поручить кормилице, ведь в это время в молоке роженицы якобы еще мало питательных веществ. А чтобы молоко не пропало, его надо давать высасывать волчице. В более поздних комментариях градус суровости снижался: допускалось, что речь могла идти о щенках. Чаще всего знатные дамы все же вообще не кормили грудью своих детей. И не потому, что им было трудно или лень, а для того, чтобы в максимально короткие сроки вернуть себе способность к деторождению.

Культ Прекрасной дамы

В Средние века супружество по любви, особенно среди знати, было большой редкостью. Более того, аристократы стремились сократить количество браков, чтобы не делить крупные земельные наделы между детьми. Поэтому часто женился только старший сын, а остальные оставались безземельными холостяками. Эти юноши поступали на службу к крупному феодалу, чтобы заработать на жизнь, а чтобы компенсировать недостаток высоких чувств, сражались за внимание его жены. Они возводили леди в статус Прекрасной дамы, во всем ей подчинялись, слагали в ее честь баллады и сражались во имя нее на турнирах. Такие отношения назывались куртуазной любовью. Именно они были воспеты в рыцарских романах XI–XV веков, которые легли в основу современных представлений о Средневековье. Содержание романов и баллад, посвященных даме сердца, было очень чувственным, если не сказать фривольным, однако феодалы обычно смотрели на куртуазные отношения жены сквозь пальцы. Дело в том, что супружеская измена находилась под строжайшим запретом, поэтому придворная любовь была, как правило, платонической. Знатной леди она давала возможность испытать чувства, которых не было в законном браке, а пылким влюбленным — продвинуться по службе благодаря покровительству дамы. Знать так увлеклась игрой, что начала составлять правила. Согласно трактату Андрея Капеллана, куртуазная любовь должна быть тайной; в ней не должно быть насилия; брак не является причиной для отказа; ревность — это обязательный спутник истинных чувств; настоящий влюбленный бледен, он мало ест и спит. Существовали даже суды любви, на которых знатные дамы давали оценку поведению влюбленных и вносили решения, которые должны были исполняться. Например, на одном из судов посчитали неправой даму, отказавшую ухаживавшему за ней рыцарю потому, что она вышла замуж и любит супруга. По мнению Марии Шампанской, выносившей решение, любви в браке быть не могло.

Постепенно куртуазные отношения перестали быть просто игрой и стали нормой, но уже для женихов и невест. Более того, они проникли в разные слои общества и определили модель отношений мужчины и женщины в Западной Европе, которая существует и сегодня.