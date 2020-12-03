Как на самом деле выглядят красивые женщины в представлении жителей 14 разных стран

Когда мы слышим словосочетание «красивая женщина», мозг мысленно рисует картинку, соответствующую нашим представлениям о красоте. Образ собирается по кусочкам, как пазл: предпочтительный цвет волос, глаз, кожи, наиболее удачные параметры фигуры и так далее.

Стандарты красоты различаются в зависимости от территории проживания и вкусов местных жителей. И нет такой черты лица или особенности тела, которую бы однозначно сочли привлекательной во всем мире. Мы в AdMe.ru решили узнать, что считается красивым, а что — нет в представлении людей из 14 разных стран.

Южная Корея

Красавицами в Корее считаются обладательницы овального лица и узкого подбородка. А чтобы получить желанную V-образную форму, девушки нередко делают пластику скул. Брови здесь не выщипывают, а от лишних волосков избавляются с помощью бритвы, придавая бровям форму единицы. Раньше были популярны большие и круглые глаза, двойное веко. Но сейчас стандарты красоты меняются. И хотя пластические операции все еще популярны, многие не хотят терять индивидуальность.

Китай

Один из главных трендов здесь — лицо в форме семечки. Такого эффекта красавицы достигают с помощью прически: достаточно распустить волосы и прикрыть ими щеки. Двойное веко находчивые китаянки делают при помощи макияжа или наклеек, которые продаются в косметических магазинах. Еще одна привлекательная черта по мнению китайцев — мешочки под глазами. Считается, что они делают лицо более молодым и милым. Фигура должна быть стройной, в чем-то даже худощавой. А чтобы проверить, достаточно ли тонкая у девушки талия, нужно приложить к ее животу лист А4. Если бочков за ним не видно, значит, с объемами все в порядке.

Канада

Подкачанное тело, здоровый цвет кожи и интеллект — вот что считается привлекательным у канадцев. Чтобы произвести впечатление, одних занятий в спортзале мало. Нужно участвовать в марафонах, кататься на лыжах, покорять горы. В общем, испытывать себя на прочность и становиться от этого еще сильнее. Еще один показатель красоты — здоровая кожа. Ее цвет говорит о том, какой образ жизни ведет человек, сколько он спит и как много времени проводит на свежем воздухе. В тренде естественность, образованность, спортивность.

Испания

Ровный загар, пышные формы, симметричные черты лица с выразительными глазами и полными губами — это то, что приводит в восторг испанцев. Цвет волос и глаз не имеет большого значения, а вот наиболее предпочтительный тип фигуры — «песочные часы». Чтобы достичь идеала, испанки часто прибегают к пластической хирургии. Причем пойти на операцию могут даже женщины старше 60 лет.

Мексика

Идеалы красоты в Мексике воплощают актрисы популярных теленовелл. Привлекательными считаются женщины со светлой или чуть загорелой кожей, европейскими чертами лица: маленький аккуратный носик, средние по размеру глаза. Цвет глаз и волос значения не имеет. Фигура должна быть женственной, но не слишком полной.

Бразилия

Стандарт красоты в Бразилии предполагает соблазнительные формы и изгибы. Предпочтение отдается брюнеткам с красивым загаром и белозубой улыбкой.

Нигерия

Иметь успех в Нигерии будут дамы с фигурой, как у Ким Кардашьян. И хотя на страницах журналов все же появляются худенькие женщины, ни одна из них не считается по-настоящему красивой. Зубы должны быть белыми, кожа — чистой, а волосы — ухоженными и желательно натуральными. Также большое значение имеет макияж.

Австралия

Красота по-австралийски — это высокий рост, длинные ноги, загорелая кожа и длинные волнистые волосы, обычно светлые. Плюсом будут длинные ресницы, пухлые губы, выраженные скулы, точеная фигура. Несмотря на довольно четкие стандарты, австралийцы понимают, что красота субъективна и большинство местных жителей не соответствуют общепринятым идеалам.

Нидерланды

Истинных красавиц, считают нидерландцы, можно встретить где угодно: в кафе, в магазине, в спортзале и просто на улице. Привлекательным здесь считается тип «девушка, живущая по соседству». Она не слишком изысканна и не слишком ярко накрашена. Высокая, подтянутая, сильная, стройная. У нее светлые, как правило, голубые глаза и обязательно загорелая кожа.

Малайзия

В Малайзии считаются красивыми женщины с европейскими чертами внешности. Рост — выше среднего, от 1,67 м. Дополнят образ красавицы длинные темные волосы и светлая кожа. Несмотря на то, что главный показатель красоты — это привлекательное лицо, на фигуру тоже обращают внимание. Она должна быть женственной и подтянутой.

Швеция

Шведская красавица выделяется из толпы: у нее белая кожа, голубые глаза, густые светлые волосы. Стройная, но не слишком худая, с идеально ровными зубами, высокими скулами и красивой улыбкой. Сами шведы считают, что у них нет жестких стандартов красоты, ведь большинство местных жительниц и так соответствуют вышеперечисленным стандартам. А подчеркнуть то, что даровано природой, можно с помощью легкого макияжа и стильной одежды.

Турция

Несмотря на то, что турчанки преимущественно темноволосые, наиболее привлекательными здесь считаются блондинки. В погоне за идеалом местные девушки меняют природный темно-каштановый цвет волос на более модный пшеничный, русый или рыжий. Форма лица предпочтительна круглая, цвет глаз — светлый. Фигура должна быть подтянутой, пышной и стройной одновременно. Как это возможно? Загадка, которую турецким девушкам удалось разгадать.

Аргентина

Красота по-аргентински — это светлые или каштановые волосы, карие или зеленые глаза, стройное тело. Считается привлекательным, когда у девушки большие пухлые губы, маленький нос, ровная загорелая кожа.

Норвегия

В Норвегии больше внимания уделяют телу, нежели лицу. Местные жители стараются больше двигаться, чтобы выглядеть подтянутыми. У женщин ценятся плотные, сильные бедра и ноги — результат многих часов, проведенных на горнолыжном склоне. Из-за частого времяпрепровождения на открытом воздухе норвежки могут выглядеть более взрослыми, чем они есть на самом деле. Однако они совершенно не комплексуют по этому поводу, ведь женщина может быть прекрасна в любом возрасте. Поэтому даже 65-летние дамы здесь следят за собой и отращивают волосы.

А какие женщины считаются красивыми в вашей стране?