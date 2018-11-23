10 роковых женщин, которых в кино сыграли настоящие красотки. Но в жизни не все было так идеально

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Главными героинями фильмов часто становятся femme fatale — роковые женщины, которые своей красотой пленяют мужчин, и те ради возлюбленных меняют мир. Но в реальности не всегда все так просто. Вряд ли только лишь внешние данные помогали женщинам, о которых сегодня говорит весь мир, завоевывать мужские сердца и попутно вписывать свои имена в историю.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, как на самом деле выглядели роковые красотки, о которых сегодня снимают фильмы и пишут книги. И, признаться, некоторые прекрасные дамы нас очень удивили.

Матильда Кшесинская

Матильда была примой-балериной Мариинского театра, но сегодня ее имя звучит не только благодаря этому. Люди и спустя столетие обсуждают ее роман с цесаревичем Николаем Александровичем, будущим последним российским императором. Об этих отношениях был снят скандальный фильм «Матильда», главную роль в котором исполнила польская актриса Михалина Ольшанская.

Бонни Паркер

Во времена Великой депрессии в США действовали грабители, чьи имена вошли в мировую историю, — Бонни и Клайд. Считается, что эти двое познакомились в доме общей подруги. Бонни Паркер была простой официанткой, и такая жизнь тяготила ее. Клайд Бэрроу показался ей именно тем парнем, с которым однозначно не будет скучно. При жизни Бонни Паркер демонизировали: в газетах ее называли не только грабительницей, но и убийцей полицейских, хотя ни в одном из случаев ее непосредственное участие так и не было доказано. В 1967 году на экраны вышла лента «Бонни и Клайд», которая впоследствии была удостоена 2 «Оскаров». Известную американскую преступницу сыграла Фэй Данауэй.

Лина Кавальери

Лина Кавальери — итальянская оперная певица, которая начинала карьеру с выступлений в ресторанах, а завершила ее на самых известных мировых сценах. Она была одной из первых фотомоделей, и открытки с ее фото продавались во всех европейских городах. В Лину Кавальери был влюблен русский дворянин Александр Барятинский, но император не разрешил ему жениться на певице. Кавальери несколько раз после этого выходила замуж, но ни одни из этих отношений не были для нее счастливыми. Образ оперной дивы в кино воплотила Джина Лоллобриджида в фильме «Самая красивая женщина мира».

Прасковья Жемчугова

Прасковья была крепостной крестьянкой знаменитого дворянского рода Шереметевых. Еще в детстве у нее обнаружились способности к музыке, которые помогала развивать Марфа Долгорукая, взявшая малышку на воспитание. Сын графа Шереметева Николай до беспамятства влюбился в Прасковью, когда ей было 16 лет. Молодые люди поженились, и эта новость попросту шокировала высшее общество. К сожалению, Прасковья умерла через 3 недели после родов. Историю любви крепостной актрисы и графа рассказывает фильм «Графиня Шереметева», главную роль в котором сыграла Дарья Юрская.

Барбара Радзивилл

Барбара Радзивилл — королева польская и великая княгиня литовская. Ее мужем был Сигизмунд II Август, который безумно любил свою супругу. А вот свекровь, Бона Сфорца, невестку невзлюбила. Говорят, что именно она и отравила Барбару спустя год после того, как та стала королевой. Сигизмунд II после кончины жены был безутешен и навсегда рассорился с матерью. С именем Барбары Радзивилл связана и одна легенда: говорят, ее дух до сих пор бродит по Несвижскому замку, где Сигизмунд некогда провел спиритический сеанс, чтобы хотя бы на время опять увидеть любимую жену. Барбара осталась в замке, но взяла с супруга слово, что умирать он тоже приедет в Несвиж, и тогда они смогут воссоединиться. К сожалению, Сигизмунд нашел свою кончину в Кнышине, и теперь духи влюбленных навеки разделены. В 1982 году историю польской королевы увековечили в фильме «Эпитафия для Барбары Радзивилл». Главную роль сыграла Анна Дымна.

Анна Болейн

Анна стала второй супругой английского короля Генриха VIII. Генрих уже был женат, когда впервые увидел при дворе юную Анну, но так сильно в нее влюбился, что добился получения развода, хотя в те времена это было крайне нелегко. Анна и Генрих обвенчались, и после этого молодая королева показала себя не с лучшей стороны. Она закатывала скандалы Генриху, транжирила деньги из казны и давала богатые балы. Король тоже не был паинькой и быстро нашел новую фаворитку — Джейн Сеймур. Анну Болейн же он приговорил к казни за супружескую измену. Грустную историю английской королевы можно увидеть в фильме «Еще одна из рода Болейн». Анну сыграла Натали Портман.

Уоллис Симпсон

В 1936 году британский король Эдуард VIII отрекся от престола, и все для того, чтобы жениться на дважды разведенной актрисе из США Уоллис Симпсон. Когда они познакомились, Эдуарду было 36 лет, а Уоллис — на год меньше. Она была тогда замужней дамой, и все же принц признался ей в любви уже при второй встрече. Роман развивался стремительно, и влюбленные не стеснялись появляться на улицах вместе. После смерти своего отца Эдуард был провозглашен королем, но коронован он так и не был. Родственники предложили ему выбор: любовь или престол, и он выбрал первое. Уоллис и Эдуард жили вместе до самой его кончины от рака в 1972 году. Фильм о любви американской актрисы и британского монарха сняла Мадонна. В киноленте «МЫ. Верим в любовь» роль Уоллис Симпсон исполнила Эбби Корниш.

Мата Хари

Маргарета Гертруда Зелле, или Мата Хари, была танцовщицей, куртизанкой и... шпионкой. Имея за плечами неудачный брак, она переехала в Париж. Там Мата Хари стала исполнять откровенные восточные танцы и вскоре стала настоящей звездой. Это позволило ей найти богатого покровителя, а зетем еще одного и еще. Многие мужчины хотели проводить время в обществе Маты Хари, и она выбирала самых богатых и влиятельных. В годы Первой мировой войны танцовщицу, которая продолжала вести богемный образ жизни и перемещаться между несколькими европейскими странами, завербовала немецкая разведка. Спустя некоторое время она сама предложила свои услуги информатора французам. Во Франции ее достаточно быстро рассекретили и предъявили обвинение, а спустя полгода казнили. О Мате Хари снят одноименный сериал, главную роль в котором исполнила Ваина Джоканте.

Королева Виктория

Во времена правления королевы Виктории Великобритания переживала расцвет, но подданные любили ее не только поэтому. Виктория постепенно снижала влияние монархии на жизнь простого населения и подавала пример простой жизни, лишенной всяческих изысков, как истинная пуританка. Королева нежно любила своего супруга Альберта, и он отвечал ей взаимностью. У супругов родилось 9 детей, которые в дальнейшем заключили брачные союзы с представителями королевских династий по всей Европе. Именно поэтому Викторию называют «Бабушкой Европы». О юности британской королевы снят фильм «Молодая Виктория», главную роль в котором исполнила Эмили Блант.

Айседора Дункан

Айседора Дункан была известной танцовщицей, женой и музой Сергея Есенина. Она гастролировала по США и Европе, но своим призванием все же видела преподавание. В Советский Союз она попала в 1921 году, когда ей предложили открыть танцевальную школу и помочь с финансированием. Тогда же Дункан познакомилась с Есениным, который вскоре стал ее мужем. Этот союз просуществовал недолго, и в 1923 году поэт подал на развод, устав от жизни с известной танцовщицей, привыкшей быть звездой в любом обществе. Об Айседоре Дункан снято несколько фильмов, а совсем недавно на экраны вышла лента «Танцовщица», главную роль в которой исполнила Лили-Роуз Депп.