Как на самом деле выглядели 11 людей с непростой судьбой, которых сыграли наши актеры

Сыграть реального человека — огромная ответственность для актера. Важно правильно раскрыть образ и сохранить все важные особенности героя. Многое оказывается поставленным на карту: середины нет, есть или успех, или провал.

Мы в AdMe.ru вспомнили работы российских актеров, которые постарались воссоздать прототип на 100 %, и посмотрели, как выглядели их герои в кино и в жизни.

Павел Прилучный сыграл летчика Михаила Девятаева в фильме «Девятаев»

Для участия в съемках актер похудел на 12–16 килограмм. А для того чтобы лучше вжиться в образ, лично встречался с сыном Девятаева Александром.

Андрей Смирнов исполнил роль Ивана Бунина в картине «Дневник его жены»

Андрей Смирнов всегда был увлечен творчеством Бунина. В его исполнении писатель получился живым и естественным человеком, противоречивым и неспокойным творцом. Актерская работа Смирнова была по достоинству оценена — фильм удостоился наград в номинации «Лучшая мужская роль».

Ярослав Жалнин перевоплотился в Юрия Гагарина в фильме «Гагарин. Первый в космосе»

В одном из интервью актер Ярослав Жалнин рассказал, как готовился к роли космонавта: он читал книги, смотрел кинохронику, слушал аудиозаписи, проводил много времени в самолете, в центрифуге и в барокамере. Хотя прокат фильма «Гагарин. Первый в космосе» не имел большого успеха, картина получила в основном положительные отзывы зрителей.

Сергей Стрельников сыграл Василия Чапаева в ленте «Страсти по Чапаю»

Исполнитель главной роли Сергей Стрельников стремился уйти от анекдотичного изображения Чапаева. Василия Ивановича принято считать рубахой-парнем, однако этим его личность не ограничивалась. Стрельников показал Чапаева человеком сложным и глубоким, наполненным жизнью и желанием любить.

Александра Фокина сложно отличить от легендарного вратаря Льва Яшина в фильме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Роль Льва Яшина для актера Александра Фокина стала дебютом в кино. Чтобы герой выглядел достоверно на поле, Фокин не только изучил пластику и жесты Яшина, но и привел себя в хорошую физическую форму. Тренировал Фокина внук Льва Яшина Василий Фролов.

Ирина Горбачева примерила образ Софьи Андреевны Толстой в фильме «История одного назначения»

Режиссер фильма Авдотья Смирнова видела в роли Софьи Андреевны именно Ирину Горбачеву. Смирновой хотелось придать супруге Льва Николаевича мудрости и живости, именно их смогла привнести в образ Горбачева.

Евгений Миронов исполнил роль Федора Достоевского в фильме «Достоевский»

Картина охватывает длительный период жизни Достоевского — с 29 лет и почти до самого финала жизни. И Евгений Миронов сыграл Федора Михайловича во всех возрастах. Готовясь к съемкам, актер обратился к воспоминаниям современников Достоевского и узнал, что у писателя был высокий голос «с трещинкой». Он обладал чарующим эффектом: когда Достоевский выступал, отвлечься на что-то было просто невозможно.

Константин Хабенский сыграл Александра Колчака в ленте «Адмирал»

В одном из интервью Константин Хабенский признался, что в этой картине он сыграл не Александра Колчака, а попытался создать собирательный образ русского офицера. Получившийся персонаж — один из его самых любимых.

Александр Петров воплотил образ футболиста Эдуарда Стрельцова в ленте «Стрельцов»

Режиссер картины Илья Учитель охарактеризовал образ, созданный Александром Петровым, так: «Да, у Стрельцова были изъяны. Но это такой футбольный Есенин. И это — главный козырь героя, которого играет Саша».

Юра Борисов показал, как выглядел молодой Михаил Калашников в фильме «Калашников»

Во время съемок исполнитель главной роли Юра Борисов, как и прототип его героя, старался быть простым и упрямым — таким, каким был сам Калашников. Актер хотел показать прежде всего человека. Работу Борисова высоко оценили эксперты премии «Золотой орел»: актер получил награду за лучшую мужскую роль.

Чулпан Хаматову легко спутать с Елизаветой Глинкой в ленте «Доктор Лиза»

Фильм «Доктор Лиза» рассказывает об одном дне из жизни правозащитницы, врача и благотворительницы Елизаветы Глинки. У исполнительницы главной роли Чулпан Хаматовой получилось создать психологический портрет человека, который пытается помочь всем.