Как на самом деле снимают реалити-шоу о похудении и почему лучше не повторять то, что там показывают

27 1 27 8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Программы, посвященные похудению, стали популярными 15 лет назад и до сих пор набирают миллионы просмотров. Мы с интересом наблюдаем, как герои борются с лишними килограммами, и не знаем, что на самом деле происходит за кадром. Оказывается, у телевизионщиков есть секреты, благодаря которым шоу становятся такими захватывающими. И далеко не всегда их уловки безобидны.

AdMe.ru решил разобраться, что происходит за кулисами популярных реалити-шоу. А все для того, чтобы вам не захотелось повторять подвиги их участников.

Жесткие методы делают шоу привлекательным для зрителя, но опасным для участников

Основной секрет успеха любого шоу — эмоциональность. Участники плачут, а тренеры выговаривают подопечным: «Ты сойдешь с этой чертовой беговой дорожки только в том случае, если умрешь на ней!» Зрители получают интригу, а герои зарабатывают нервный срыв. Рецепт похудения в таких шоу довольно прост: жесткое ограничение калорий плюс нечеловеческие нагрузки на организм. Врачи считают, что резкая потеря веса ничем не лучше ожирения: она так же вредит здоровью. В результате неумеренных тренировок и голодания организм теряет важные микроэлементы, начинает сдавать сердце, а кости становятся хрупкими. Участие в шоу дает людям шанс не просто победить ожирение, но и заработать, а заодно прославиться. Но часто все усилия оказываются напрасными: спустя несколько лет после финала проекта вес возвращается.

Большая часть участников толстеет через несколько лет после программы — и вовсе не из-за обжорства

Ученые 6 лет наблюдали за участниками 1-го сезона The Biggest Loser и выяснили, что из 14 человек 13 вернулись к своему весу. В среднем каждый из них сбросил 58 кг, а потом набрал более 40 кг. Вообще-то некоторые специалисты считают и такие цифры успехом, ведь вес стал меньше, чем в начале шоу. Однако это слишком оптимистичный взгляд: все бывшие участники все равно вернулись к диагнозу «ожирение». Мы могли бы сказать, что ребята обленились, начали есть гамбургеры и запивать колой. Но это ведь неправда: герои продолжали заниматься спортом и соблюдали диету, а вес все увеличивался. Что пошло не так? Причина № 1: медленный метаболизм. В диетологии есть понятие «базовый уровень метаболизма» (RMR). Это количество энергии, которое требуется нашему организму для поддержания жизни в состоянии покоя. В начале программы RMR участников соответствовал их весу, а по мере похудения метаболизм замедлялся. Это нормально для людей, которые находятся в процессе похудения. Однако после окончания шоу метаболизм конкурсантов не только не вернулся к прежним показателям, но и замедлился еще больше.

Дэни Кэхилл — абсолютный чемпион The Biggest Loser. За каких-то 7 месяцев мужчина потерял 108 кг и стал настоящим красавчиком. Дэнни превратился в национальную знаменитость и начал работать мотивационным спикером в духе «Я смог похудеть — сможете и вы». Однако за 6 лет Кэхилл набрал почти полцентнера и сейчас весит 131 кг при росте 180 см. Для того чтобы удержать и этот вес, Дэнни приходится потреблять на 800 ккал меньше, чем обычным людям. А все из-за медленного метаболизма. Дэнни пришлось бросить карьеру спикера и снова вернуться к профессии землемера.

Причина № 2: гормоны. Экстремальные диеты и нагрузки заставляют наш организм вырабатывать гормоны голода. Чем сильнее участники шоу ограничивали себя в пище, тем выше поднимался уровень гормона лептин. Результат — неконтролируемое переедание. Кстати, у людей, которые худели с помощью операции (программа «Я вешу 300 кг», например), положение лучше: у них нормальный уровень гормонов и больше шансов сохранить вес.

Шон Альгайер, пастор из Северной Каролины, сбросил 70 кг, но за 6 лет набрал 75. Для того чтобы не так быстро набирать вес, ему приходится потреблять на 500 ккал меньше, чем человеку его роста, и постоянно тренироваться.

Причина № 3: неправильные методы похудения. Участникам реалити-шоу дают таблетки кофеина и мочегонные средства для быстрой потери веса. Врачи говорят, что безопаснее всего худеть на 0,5–1 кг в неделю, тогда как герои ТВ-шоу сбрасывали по 7 кг. Это приводило к аритмии и обморокам.

Участникам реалити-шоу дают таблетки кофеина и мочегонные средства для быстрой потери веса. Врачи говорят, что безопаснее всего худеть на 0,5–1 кг в неделю, тогда как герои ТВ-шоу сбрасывали по 7 кг. Это приводило к аритмии и обморокам. Причина № 4: родственники. В шоу «Я вешу 300 кг» участники избавляются от ожирения с помощью операции. Но некоторые из них все равно наедают килограммы благодаря супругам или родителям. Близкие часто поддерживают компульсивное переедание пациента из-за созависимого поведения. Эта проблема лежит в плоскости психиатрии и требует помощи врача.

Зрители все равно любят такие шоу. И вот почему

Все дело в хитрых трюках, которые шоураннеры используют, чтобы привлечь наше внимание. Участники, которые решат поделиться с журналистами своим опытом, должны заплатить продюсерам неустойку в размере $ 100 тыс.

В шоу The Biggest Loser и его аналогах герои демонстрируют свой вес каждую неделю, чтобы показать свои успехи или неудачи. Оказалось, между взвешиваниями проходит от 5 дней до 3 недель. И вдохновляющая потеря килограммов — это всего лишь трюк телевизионщиков.

Персонал проекта дает участникам вредные советы. Одна конкурсантка призналась, что ей рекомендовали есть пищевую соду, чтобы справиться с обезвоживанием. На самом деле такая «добавка» удерживала воду в организме, чтобы на контрольном взвешивании результаты оказались ниже.

Некоторые герои программ перед взвешиванием идут на крайние меры: они несколько дней не пьют воду, чтобы дать отличные показатели.

Участники шоу «Я вешу 300 кг» признавались, что им доплачивают за сцены похода в душ или бассейн.

Операция на желудке, которую предлагают героям программы «Я вешу 300 кг», не панацея. Это опасное вмешательство, которое может привести к инфекциям и проблемам с сердцем.

Как и в случае с упражнениями, результат операции непредсказуем, ведь ожирение — это больше, чем лишние килограммы. Иногда конкурсанты переедают из-за детских психологических травм (пережитое насилие), не могут отказаться от вредных привычек или просто ленятся и снова набирают вес.

Некоторые участницы проектов не хотят худеть, а просто желают прославиться. Чтобы хоть как-то заработать на жизнь, женщины с ожирением продают свои фото на профильных сайтах, а съемки в шоу увеличивают цену материалов.

Некоторые участники не просто сбросили вес, но и смогли удержать его, несмотря ни на что

Кристина Филлипс («Я вешу 300 кг»). Кристина с детства страдала от ожирения, а к 22 годам ее вес составлял 285 кг. Однако это не помешало девушке выйти замуж, правда, передвигаться самостоятельно она уже не могла — ее кормил и обслуживал муж. После операции по шунтированию желудка Филлипс потеряла 75 % своего веса и до сих пор держит себя в рамках. Правда, с мужем пришлось развестись — он отрицательно отнесся к изменениям.

Веста Романова («Взвешенные люди»). Девушка пришла на проект, имея вес 123 кг, который набрала после расставания с любимым. Весте удалось сбросить 40 кг во время шоу, потом похудение продолжилось. Сейчас героиня программы ведет личный блог и дает мастер-классы с советами по похудению.

Тимур Бикбулатов («Взвешенные люди»). Молодой человек благодаря шоу сбросил 50 кг и даже поменял профессию. Раньше Тимур был юристом, а теперь он помогает людям с лишним весом и составляет для них план тренировок.

Аманда Арлаускас (The Biggest Loser). Сбросила 41 кг (со 113 до 72 кг) и до сих пор не набрала лишних килограммов. Правда, сама девушка признается, что ей приходится нелегко: она вынуждена есть меньше, чем обычные люди, а тренироваться больше.

А вам приходилось видеть шоу, где показывают волшебные трансформации? Вы сразу поверили героям или поняли, что на ваших чувствах играют сценаристы телепередачи?