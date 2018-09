Как на самом деле снимают 12 самых популярных реалити-шоу. Да простит нас «Битва экстрасенсов»

Все знают, что реалити-шоу — это не совсем реальность. Они состоят из заранее прописанного сценария, специально приглашенных участников, провоцирующих конфликты условий и — как вишенка на торте — грамотного монтажа. Все это превращает обычную жизнь конкурсантов в настоящий сериал, от которого не могут оторваться миллионы зрителей.

AdMe.ru решил проверить, что именно было подставным в 12 популярнейших реалити-шоу. Признаемся, результат удивил: 3 программы неожиданно оказались правдивыми.

Тачка на прокачку

«Тачка на прокачку» — самое крутое реалити-шоу нулевых, где ребята переделывали старые машины в фантастические автомобили с телевизорами в салоне и огромными колонками в багажнике. Но в 2015 году издание Huffington Post взяло интервью у бывших участников проекта, и тут выяснилось, что далеко не все было так радужно, как на ТВ. Машины оставались в ангарах передачи около полугода, а не пару недель, как показывали нам.

а не пару недель, как показывали нам. Прокачивали лишь для вида : во-первых, только внешне, не затрагивая внутренние детали, во-вторых, большинство крутых примочек снималось с машины сразу после окончания съемок (в основном из-за правил безопасности, так как ставить монитор на дверную ручку, чтобы смотреть фильм, когда открываешь дверь, — сами понимаете).

: во-первых, только внешне, не затрагивая внутренние детали, во-вторых, большинство крутых примочек снималось с машины сразу после окончания съемок (в основном из-за правил безопасности, так как ставить монитор на дверную ручку, чтобы смотреть фильм, когда открываешь дверь, — сами понимаете). Насквозь проржавевшая машина, отваливающиеся детали — многие из этих проблем были придуманы продюсерами в самом начале для пущего вау-эффекта в конце.

в самом начале для пущего вау-эффекта в конце. Истории, конечно, тоже были порой прокачаны.

«Я знаю, что я довольно толстый, но тогда они зашли слишком далеко. По сюжету, в салоне моей машины всюду были разбросаны конфеты — якобы на случай, если я проголодаюсь. Но у меня в машине никогда не было конфет, это было придумано специально для шоу. В итоге мне в багажник установили автомат с сахарной ватой. Думаю, им нравилась эта идея и они просто использовали толстого парня, чтобы воплотить ее в жизнь». Сет Мартино

Финал зачастую переснимали с фразой: «Ну мы же старались. Давай, покажи нам больше эмоций».

Единственное, что все участники отметили с искренней теплотой, — это ведущий Xzibit. Как вспоминает один из участников: «Он всегда был расслабленным, веселым и легким на подъем».

Холостяк / The Bachelor

Самое рейтинговое реалити на сегодняшнем телевидении похоже на постановочную сказку. Впрочем, так и есть, сейчас попытаемся объяснить. Во-первых, отбор: часть девушек приглашается ради рейтингов, например известные модели или блогерши. Еще часть — это нестандартные типажи: необычная национальность, профессия, экстравагантный образ, сложная судьба и т. д.

«Я не прошла кастинг „Холостяка“, потому что мне сказали, что я, во-первых, недостаточно хороша, а главное, моя биография не так интересна». Анонимная участница на Reddit

Съемки идут 24 часа в сутки, поэтому многое остается за пределами эфира. Материал компилируется так, как выгодно для более конфликтного или драматичного сюжета.

«Во время моего интервью после вылета продюсер спросила меня: „Ты скучаешь по своей семье?“ Дело в том, что я потеряла свою семью. Я расплакалась. После этого меня спросили, что я чувствую к „холостяку“, а на монтаже подставили мой плач к этому вопросу. Вышло так, будто я плачу оттого, что герой не выбрал меня». Jamie Otis, участница американского "Холостяка"

«Сестра моей подруги прошла довольно далеко в одном из сезонов. Она рассказала, что продюсеры практически полностью подстраивают шоу, и она пошла на передачу лишь ради бесплатных путешествий». Bsatts, Reddit

Последний герой / Survivor

Согласитесь, «Последний герой» кажется наиболее реальным и органичным на фоне других шоу. Так и есть. Но тоже есть свои нюансы: Как рассказали участники, продюсеры часто беседовали с ними перед голосованием, обсуждая и предлагая гипотетические варианты развития сценария : «А что, если сегодня уйдет такой игрок? А если сказать так?» Эти вопросы порождали мысли в головах конкурсантов и порой заставляли принять другое решение. Это манипуляция, но, с другой стороны, и не прямое вмешательство.

: «А что, если сегодня уйдет такой игрок? А если сказать так?» Эти вопросы порождали мысли в головах конкурсантов и порой заставляли принять другое решение. Это манипуляция, но, с другой стороны, и не прямое вмешательство. Съемочная команда помогала игрокам, но все ограничивается сообщениями о том, что оператор одолжил зажигалку (зато потом в передаче показали, что огонь добыли благодаря очкам и солнечным лучам) или журналист поделился ириской. Это максимум.

Что же касается теорий об отеле, в котором на самом деле живут участники, а перед камерами притворяются аборигенами, отель действительно был. Но лишь для съемочной команды и обычно на соседнем острове. На месте действия с командами находились лишь 5 человек: 2 оператора, 2 журналиста и врач. Вывод: судя по рассказам всех бывших участников и организаторов, шоу было реальным и сложным, так как производители придерживались очень строгих протоколов. Подтверждением этого может быть факт сильного похудения многих героев.

Голос / The Voice

Шоу «Голос» — это тот самый случай, когда ни интриги, ни рейтинговые знаменитости программе не нужны. Но все же есть свои особенности, давайте почитаем интервью с организаторами и участниками.

«Просто хорошо поющие люди — это не тот критерий, который сделает шоу рейтинговым. Не секрет, что „Голос“ — это версия голландского проекта The Voice. Изначально они же и отметили, что это проект про эмоции. Поэтому в участники обязательно отбираются люди неординарные и интересные: один - поющий сантехник, второй обладает невероятным нестандартным тембром, третий - сумасшедший помощник депутата, четвертый - рокер с дредами, пятый занимается исключительно академическим вокалом…" Евгений Орлов, музыкальный редактор российского проекта

«Мой друг не прошел слепое прослушивание на „Голосе“. Он хотел спеть определенную песню, но у канала NBC не было на нее прав, поэтому они попросили исполнить его другую песню, которая, честно скажем, совсем не подходила его вокальным данным. Судьи объявили ему, что песня слишком амбициозна. Неудивительно, что шоу очень успешное, ведь NBC может таким образом подстроить все так, как им захочется». heatsensitive, Reddit

И немного о наставниках. Если вы всегда поражались, как такие востребованные звезды могут столько времени посвящать шоу, вот вам ответ:

«Мы занимались с нашими наставниками всего несколько раз, а остальную часть времени мы были предоставлены сами себе, ну и педагогам по вокалу с продюсерами, конечно». Ddendyl Hoyt

Модный приговор

Одна из участниц шоу (милая девушка на фотографии выше) рассказала о своем «Модном приговоре». Представляем вам выжимку из описания: «Я решилась на участие из своей любви к приключениям и, что уж там скрывать, любви к халяве (выигравший комплект остается у героя передачи). Одежды у меня много, никаких проблем, в том числе и с мужским вниманием, у меня никогда не было. Но организаторы попросили придумать какую-нибудь легенду. Я связалась с папой, и мы решили, что он будет обвинять меня в инфантильном гардеробе. Меня попросили привезти не менее 50 вещей в студию, из них самая плохая треть в итоге была вывешена на разбор в эфире. Перед съемками меня около 7–8 часов одевали стилисты: образ мне подбирали в масс-маркете вроде Zara, H&M и т. д., мое мнение не спрашивали, на удобство и качество внимания не обращали. Более того, купленные вещи под меня ушивали. Когда я спросила: „А что, если выиграет не выбор стилистов, вы что, ушитое будете в магазины возвращать?“ — мне ответили, что выиграет выбор стилистов. Вещи для собственного образа я выбирала на складе телепрограммы. Вот они оказались действительно изумительными: и качество, и выбор, и бренды. Шик! Сами съемки прошли в приятной атмосфере, ведущие и гости были очень милы. Мы поддерживали заранее обговоренную легенду, по поводу выбора стилистов и визажистов я высказывала все, что хотела (правда, многое потом вырезали). Победил выбор стилистов, и я с ушитыми синтетическими вещами поехала домой».

Топ-модель по-американски

Самое необычное в этой программе — это его ведущая Тайра Бэнкс. Поговорим, чего она добилась своим шоу, о котором раньше грезила каждая девочка выше 175 см ростом.

«Моя сестра участвовала в 12-м сезоне. Тайра унизила ее на первой передаче, но после съемок подошла и произнесла речь с извинением и объяснениями вроде „Это шоу-бизнес, понимаешь“. Сестра также сказала, что весь персонал ненавидит Тайру из-за подобных эмоциональных вспышек». lady_jaye

«Дело в том, что никто не хочет воспринимать нас как серьезных моделей. Я уверена, что шоу превратило процесс становления топ-моделью в какой-то фарс, производя по 3 сезона в год и придумывая испытания вроде позирования на американских горках». Кэриди Инглиш, победительница 7-го сезона

И это действительно так: шоу одной из самых известных топ-моделей мира не смогло создать следующую топ-модель Америки. Из 24 сезонов к славе пробились лишь 3 участницы: Кэриди Инглиш, которая стала спикером Национального фонда псориаза; Йайа ДаКоста, которая сыграла Уитни Хьюстон в одноименном сериале, и Анали Типтон, которая также стала голливудской актрисой. Ни одной громкой модельной карьеры. Сама Тайра прокомментировала это так: «В своем шоу я создавала не просто моделей, а еще и личностей. Поэтому, когда я сидела там во всем этом образе и жестко комментировала фотографии девочек, эта критика и их отпор как раз и ставили их личность». Ну окей. Просто все ждали профессиональных топ-моделей.

Кто хочет стать миллионером / Who Wants to Be a Millionaire?

«Знаю, что в „Кто хочет стать миллионером?“ деньги получают, это правда: сумма выигрыша минус налог. Будь все туфтой, шоу не просуществовало бы так долго. Когда участник подходит к какой-то крупной сумме, редакторы звонят руководителю и консультируются, валить игрока или дать ему шанс заработать все». Лиза Мальцева, телерадиожурналист

«Чтобы попасть на шоу, вам нужно пройти тест. У нас были завсегдатаи — люди, которые сдавали этот тест раз по 30, но никогда не проходили. Однажды на игру пробовался друг моего отца. Он был умным человеком, но тест не прошел, и рассорился из-за этого с моим отцом. Здесь постоянно приходится наблюдать, что большинство людей не способны принять факт своей неудачи. У нас часто бывают гости. К примеру, баскетболист Чарльз Баркли и режиссер Спайк Ли нечаянно разгромили гримерку. А Тайра Бэнкс была просто стервой». TheNotorious HAM, работал ассистентом на игре

Снимите это немедленно / What Not to Wear

Это одна из самых первых передач «модной помощи», где старую одежду героинь выбрасывали, а на новую давали карту с впечатляющей суммой. Вот что об этом пишут бывшие участники программы:

«Они действительно отняли все мои вещи и передали их в Красный Крест. Единственное, я смогла упросить оставить пару моих вещей — они принадлежали еще моей бабушке». Erock346, Reddit

«Деньги на карте действительно ПОЛНОСТЬЮ ваши. Единственное, вы должны уплатить налог от этой суммы. Но, по идее, можно купить один лишь пояс. Вас не могут заставить потратить всю сумму. А мне вообще повезло, так как один из продюсеров сразу предупредил меня, чтобы я не тратила все деньги, а отложила нужную сумму на налоги. И наконец, главная трата, которую никто не видит в эфире. Она заключается в том, что довольно большая часть ваших денег идет портному, через которого проходит вся купленная одежда, чтобы она была тютелька в тютельку к эфиру. Вы платите за эту услугу как раз из своих денег на покупки». Joannati, участница американского проекта

Адская кухня

Смысл этого реалити-шоу простой: 2 команды поваров соревнуются друг с другом под надзором скандально известного шеф-повара Гордона Рамзи в напряженной атмосфере его криков и жестких колкостей. Участвуют там обыкновенные люди, но из-за давления и «фокусов» съемочной группы вроде спланированной подмены ингредиентов от шоу просто невозможно оторваться. И судя по словам одного из операторов, все это взаправду.

«Шоу разработано так, что нам не нужно придумывать искусственные постановки. К тому же вряд ли кто из участников смог бы убедительно отыграть сценарий, ведь они не актеры, а повара. Трюк довольно прост: просто отправьте ребят отдохнуть, подбросьте угля в печь и наслаждайтесь фейерверком». John Douglas, оператор

К слову, во время 2-го сезона один из продюсеров заметил, что в начале конкурса курили только 4 участника. К концу сезона их число увеличилось до 10. Не это ли доказательство реальной атмосферы?

Семейство Кардашьян

Реалити-шоу, которое сделало семью Кардашьян-Дженнер самой знаменитой в мире, непременно имеет особые секреты успеха. Журналистка Мэрайя Смит в своем разборе одной из серий как раз-таки и раскрывает принципы сборки этого шоу. Давайте рассмотрим подробнее. В 11-м сезоне в серии «Великая Крис» есть 3 сюжетные линии: Планирование дня рождения Крис Дженнер.

День рождения Ким.

Передозировка бывшего мужа Хлои — Ламара Одома. Эти истории выстраиваются так, чтобы все шло по лучшим законам драматургии, то есть с завязкой, развитием и кульминацией, но необязательно в реальном временном порядке. События, объединенные в одну серию, по логике должны происходить примерно в одно время, в этой же серии показывают (сейчас есть риск запутаться), как парень Крис дарит ей машину на уже наступивший день рождения. Но эта сцена была снята в августе, тогда как день рождения Крис в ноябре. Получается, что августовская сцена совсем не про день рождения и была включена в эту серию, просто потому что она усиливала сюжетную линию. Выходит, жизнь жизнью, а некоторые эпизоды могут быть специально написаны / вставлены сценаристами для впечатляющего развития сюжетных линий серии.

Битва экстрасенсов / Britain’s Psychic Challenge

Некогда все началось с английского шоу Britain’s Psychic Challenge и распространилось по всему миру. Но за границей экстрасенсы не прижились, зато в бывших странах Советского Союза шоу завоевало неимоверные рейтинги. Несмотря на секретность всего проекта, за 18 сезонов в прессу нет-нет да и просачиваются некоторые подробности. Например, что некоторые медиумы до шоу снимались в сериалах.

Джулия Ванг на «Битве». Она же в эпизоде сериала «Бальзаковский возраст или все мужики сво...».

А вот так она стала выглядеть по окончании съемок.

Как комментируют шоу участники съемочного процесса:

«В офисе агентства „Битвы экстрасенсов“ я оказался через HeadHunter. Им нужен был продюсер сюжетов — человек, который должен найти тему, выйти на контакт с реальными людьми и по ним написать сценарий на очередной сюжет. Для первой темы я, вооружившись бутылкой Hennessy и коробкой дорогих конфет, отправился к заместителю руководителя пресс-службы ГУВД (не буду говорить, какого) с целью достать архивные нераскрытые дела. Все должно было быть как по маслу: ГУВД — раскрытое дело (я в этом сомневался, но поверили в искренность моих намерений), мне — отличный репортаж. Так я вышел на дело 1997 года о пропаже 4 девочек в Раменском районе Москвы. А теперь представьте: на дворе 2010-й. Вы — родитель. Вам звонят и говорят, что мы можем помочь найти ваших девочек. Звонят людям, которые спустя 13 лет уже смирились, что все кончено и что нужно попытаться все забыть и жить дальше. И тут голос из прошлого. Я сделал одну передачу и ушел. У меня не хватило ни нервов, ни совести. Добавлю, что смешные персонажи, у которых кошки по ночам посуду бьют, попугай клетку открывает и закрывает сам, а в отсутствие хозяев творит бесчинства, тоже настоящие, просто большинство из них хотят оказаться в „ящике“. На себя посмотреть, соседям доказать истинность сказок. А может быть, и правда верят. А насчет экстрасенсов: на самом деле они там есть, в этом проекте. Они разбавлены идиотами и самодурами с бубнами. Наряжают их просто так и заставляют клоунами выглядеть — подчас весь антураж прописан изначально. Мистика все ж таки». Mishell Gauer

«В 2015 году я решила пойти на финал „Битвы экстрасенсов“ в Стахеевском особняке. Результаты испытаний объявили лишь в 2 ночи, поэтому до 4 утра люди еще были на площадке и ждали своих кумиров. Когда знаменитости уехали, все начали расходиться, в том числе охранники, и один из них спросил у меня дорогу до метро. Мы разошлись, но неожиданно по дороге в сторону дома мы вновь встретились. Мне было жутко интересно задать ему пару вопросов, и у нас завязалась беседа. Он рассказал, что все идет не по сценарию, люди с проблемами реальные, экстрасенсы тоже угадывают, но не так точно, как нам показывают. Из съемки испытаний оставляют только попадания в цель, а фейлы вырезают. И правда, что берут фриков и парочку нормальных. Еще он подтвердил, что Пахом пришел пиариться, это было всем известно в съемочной группе, а, например, Мэрилин иногда и правда удивляет». Елизавета Степанова

«Я учился на журфаке. Однажды к нам на факультет пришел телевизионный продюсер, рассказывал, как делать шоу. Спустя неделю я увидел этого продюсера в роли медиума на телеканале ТНТ в передаче „Битва экстрасенсов“». Алексей Дворник, журналист

«Я решил пойти на кастинг „Битвы экстрасенсов“. Никакими сверхъестественными силами не обладаю, просто очень хотелось посмотреть, как все происходит изнутри. (Всю историю о кастинге читайте здесь.) Через неделю мне позвонили, разговор начался с фразы „Вы не подумайте, мы не от компании ТНТ“, пригласили поговорить. Там они поделились информацией, что тесно сотрудничают с кастинг-группой ТНТ, но не являются их представителями. Ими были просмотрены все видео с кастинга, и я им очень понравился, поинтересовались, интересно ли мне будет пройти дальше. И за „скромные“ 10 000 рублей предложили попасть сразу на этап с отгадыванием человека в машине, а также в эту стоимость входит собственная страничка на каком-то эзотерическом сайте, отзывы „реальных“ людей и интересная история, как я приобрел „дар“. Я отказался». Vivatmsk

Для чего некоторым людям нужно пиариться в этом шоу, спросите вы? Наверное, потому что потом вы сможете зарабатывать большие деньги (например, на специальном сайте или в медиум-турне) вне зависимости от того, есть у вас дар или нет, главное, вы известный и к вам пойдут люди. Если вам интересны доказательства подставных съемок, можно заглянуть на канал Михаила Лидина, где он подробно разбирает все косяки съемочной группы и самих экстрасенсов.