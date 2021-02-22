Как может измениться ваша жизнь, если вы вступите в брак с принцем или принцессой

Гламурные свадьбы, сверкающие короны и особое почтение членам королевской семьи — вот почему некоторые люди мечтают связать свою жизнь с принцем или принцессой. Однако брак с особой из королевской семьи подразумевает следование определенным правилам. И это, безусловно, проверит на прочность любые отношения, особенно те, которые постоянно на виду у широкой публики.

Нам в AdMe.ru стало любопытно узнать ту сторону жизни членов королевских семей, которая обычно не попадает в глянцевые журналы. И мы нашли несколько неожиданных сюрпризов из жизни супругов венценосных особ, которые помогут вам взглянуть на сказочную жизнь под другим углом.

1. Вам придется забыть о титулах «принц» или «принцесса»

Брак с членом королевской семьи совершенно не означает, что вы будете королем, королевой или даже принцессой. Муж королевы Англии Елизаветы II принц Филипп не может получить королевский титул. Он не может получить и титул короля-консорта, потому что его попросту не существует. Так что он принц-консорт. Если принц Уильям станет королем, его жена, герцогиня Кейт, будет королевой-консортом. Когда принц Гарри пошел под венец с Меган Маркл, она тоже стала герцогиней. Ни у Меган, ни у Кейт нет королевской крови, так что называть их принцессами можно только в присутствии их супругов. И при этом правильно их титулы будут звучать так: Ее Королевское Высочество принцесса Уильям Уэльская и Ее Королевское Высочество принцесса Гарри Уэльская.

2. Возможно, вам придется выбирать между титулом и настоящей любовью

Британская монархия — одна из самых либеральных королевских семей. В некоторых странах, когда член королевской семьи вступает в брак с простолюдином, он автоматически отказывается от короны. Когда японская принцесса Мако выйдет замуж за своего любимого человека, с которым она познакомилась в колледже, то должна будет отказаться от короны, также она потеряет королевский статус и свое место в королевской семье. Японские законы вынуждают женщин отказываться от короны, если они вступают в брак с тем, кто не принадлежит к королевской семье. Удивительно, но на мужчин это правило не распространяется.

3. У ваших детей может не быть королевского статуса

До того как София Хелльквист вышла замуж за принца Карла Филиппа 13 июня 2015 года, она была моделью и звездой реалити-шоу на ТВ. Их дети, принц Александр и принц Габриэль, не имеют королевского титула. Свекор Софии, король, отменил их статус, выпустив особое постановление в октябре 2019 года. Как бы там ни было, София и Карл Филипп говорят, что теперь у их детей больше свободы выбора в будущем.

4. Новая жизнь в качестве члена королевской семьи раскроет ваше прошлое

Наверное, любой из нас делал в прошлом вещи, о которых не хотел бы вспоминать и которыми не гордится. Когда обычный человек вступает в брак с королевской особой, вся его прошлая жизнь оказывается в центре внимания. В студенческие годы Кейт Миддлтон, нынешняя герцогиня Кембриджская, для показа мод однажды надела сделанное из юбки просвечивающее платье и щеголяла в нем на подиуме. И люди до сих пор сходят с ума из-за этого события, которое, кстати, было воссоздано в фильме «Уильям и Кейт» с актрисой Камиллой Ладдингтон в главной роли.

5. Вы больше не сможете заниматься политикой

Возможно, вы были политически активны до свадьбы с членом королевской семьи. Об этом придется забыть, едва вы скажете «да» у алтаря. На самом деле, хотя королеве и разрешено голосовать, она должна сохранять нейтралитет, насколько это возможно. Если она предпочтет одного кандидата другому, она может нечестным путем повлиять на мнение народа.

6. Вам нужно будет научиться принимать пищу быстро

Обычные люди привыкли есть столько, сколько захотят, и тогда, когда захотят. Став членом британской королевской семьи, с этой привычкой придется завязать. В присутствии королевы трапеза начинается и заканчивается по ее желанию. Если королева кладет на стол ложку или вилку, все остальные должны сделать то же самое. Пожалуй, лучше будет немного перекусить перед обедом.

7. Вы сможете проявлять свое расположение только к близким друзьям и членам семьи

Есть правило, согласно которому к королевской особе не могут прикасаться простолюдины, но оно постоянно нарушается, особенно когда члены британской королевской семьи встречают звезд, политиков или других знаменитостей. Если вы станете членом королевской семьи и не захотите, чтобы вас трогали, вам придется с этим смириться, потому что королевские особы не должны проявлять беспокойства. Для некоторых монархий это правило не такое строгое, и каждый сам делает выбор. Например, королева Иордании Рания не избегает соприкосновений с простыми людьми, и это можно видеть у нее в инстаграме.

8. Вам придется попрощаться со своей карьерой

Ваши мечты о карьере перестанут что-либо значить, как только вы станете членом семьи монарха. Одной из самых знаменитых королевских жен, отказавшихся от своей карьеры, была актриса Грейс Келли, которая стала принцессой Монако. После свадьбы с принцем Ренье Келли больше не сыграла ни одной роли в кино. Кажется, быть принцессой — это и так работа на полную ставку.

9. Ваша свадьба будет возможна только после семейного голосования или специального разрешения

Когда обычные люди хотят заключить брак, они приходят в ЗАГС и подписывают нужные бумаги. В королевской семье все намного сложнее. В Великобритании королева должна дать письменное разрешение на вступление в брак первым шести наследникам в очереди на престол. Это делается для того, чтобы защитить семью от браков, которые могут «поставить под угрозу статус королевского дома». Когда нынешняя королева Норвегии Соня встречалась с кронпринцем Норвегии Харальдом, ему пришлось сказать своему отцу, королю Улафу V, что он никогда не женится ни на ком, кроме нее. Это могло поставить трон под угрозу, поскольку Харальд был единственным наследником. Разрешение на брак было дано только после того, как король Улаф посоветовался с правительством.

10. Вас больше не смогут называть кратким именем

Несмотря на то что все привыкли называть Кейт Миддлтон по имени, по закону о ней можно говорить только «герцогиня Кембриджская» или «мэм». Более того, еще уместнее называть ее «Ее Королевское Высочество принцесса Уильям Уэльская». Если вы не в восторге от вашего официального имени после свадьбы с членом королевской семьи, то оно станет еще одним поводом для стресса.

11. Моллюски останутся в море, подальше от вашей тарелки

Члены королевской семьи стараются избегать моллюсков в меню. Они опасаются возможной аллергической реакции или пищевого отравления, которые могут отвлечь их от выполнения своих важных обязанностей. И хотя это правило действует далеко не первый день, принц Чарльз время от времени его нарушает.

12. Принимая подарки, вы должны будете следовать строгим правилам

Если вы хотите стать членом любой королевской семьи, вы должны быть милосердны и следовать правилам хорошего тона. Когда вам что-то дарят, вы должны задуматься о мотивах дарителя и не хочет ли он от вас чего-нибудь взамен. Если есть хотя бы малейшая вероятность, что от вас ждут ответного жеста, вам не следует принимать подарок. Но также члены королевской семьи должны оценивать риски оскорбить дарителя отказом. Кроме того, членам британской королевской семьи не разрешается принимать подарки, которые стоят больше £ 150.

13. Вы больше не сможете играть в «Монополию»

Члены королевской семьи, особенно британской, не принимают участие в играх наподобие «Монополии». В 2008 году принцу Эндрю, герцогу Йоркскому, пришлось отказаться от игры, подаренной ему во время встречи, потому что она приобрела слишком «порочный» смысл.

14. Вам придется стоять и сидеть по протоколу

Члены королевской семьи придерживаются очень строгого порядка относительно того, кто и где должен сидеть, стоять, идти. В основном они опираются на иерархию. В британской королевской семье правильный порядок такой: королева Елизавета II и принц Филипп, Чарльз и Камилла, Уильям и Кейт и наконец Гарри и Меган. Только так и никак иначе.

15. Вы должны будете улыбаться на публике, даже если чувствуете себя ужасно

Публичность будет сопровождать вас всегда не только во время выполнения своих королевских обязанностей, но и когда дело касается вашего здоровья. Когда принцесса Диана упала в обморок на выставке в Канаде, ее супруг Чарльз рассердился и дал ей понять, что падать в обморок на глазах у публики неприлично. Быть принцессой — значит всегда иметь в виду общественное мнение и вести себя исходя из этого.

16. Вашим родителям могут не позволить присутствовать на свадьбе

Королева Нидерландов Максима вышла замуж за Виллема-Александра (в то время принца Оранского) в 2002 году. Родителей Максимы не было на свадьбе. Ее отцу сказали, что он не может присутствовать из-за того, что был членом совета министров во время процесса национальной реорганизации в Аргентине. А ее мать отказалась прийти без мужа.