Как могли бы выглядеть 15 членов королевской семьи, если бы не существовало королевского протокола

У каждого из нас порой появляется желание сменить имидж. Но для большинства членов королевской семьи такая простая вещь — непозволительная роскошь и несбыточная мечта. Следуя устоявшимся традициям и правилам, монархи стараются не клеить накладные ногти и не красить их в яркие цвета, сохранять свой цвет волос и следить за тем, чтобы прическа и макияж смотрелись аккуратно и максимально натурально, а помада не бросалась в глаза кричащими оттенками.

Мы в AdMe.ru представили, как выглядели бы члены британской королевской семьи, если бы позволили себе вольности и закрыли глаза на протокол. Например, мужчины решились бы на пересадку и окрашивание волос, а женщины отошли бы от привычных образов в пользу более ярких и эффектных.

1. Диана, принцесса Уэльская

2. Кэтрин, герцогиня Кембриджская

3. Гарри, герцог Сассекский

4. Принцесса Евгения

5. Меган, герцогиня Сассекская

6. Уильям, герцог Кембриджский

7. Елизавета II

8. Сара, герцогиня Йоркская

9. Эдвард, граф Уэссекский

10. Принцесса Беатриса

11. Принцесса Анна

12. Софи, графиня Уэссекская

13. Эндрю, герцог Йоркский

14. Принцесса Майкл Кентская

15. Камилла, герцогиня Корнуолльская