Как могли бы выглядеть 10 известных людей, если бы не вмешались в естественные процессы

В наши дни необязательно быть богатым или достичь определенного возраста, чтобы решиться на введение ботокса, филлеров, пластическую операцию и другие виды эстетических процедур. Все больше и больше людей, независимо от своего возраста и пола, прибегают к помощи инвазивной косметологии и пластической хирургии, чтобы выглядеть и чувствовать себя лучше. И знаменитости не исключение.

Вот почему мы в AdMe.ru решили выяснить, как могли бы выглядеть звезды, если бы обошлись без этих вмешательств.

1. Долли Партон

«Я могу выглядеть искусственной, но я настоящая в том, что действительно важно», — открыто призналась в интервью кантри-исполнительница. «Если что-то висит мешком или растягивается, я это подберу, сделаю липосакцию или отрежу» — еще одна известная фраза Партон, которая иллюстрирует ее позицию в отношении косметических процедур.

2. Гвинет Пэлтроу

Актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу откровенно рассказала о косметических процедурах, через которые она прошла, поскольку также является лицом бренда инъекционных препаратов против морщин, которые сама использует, чтобы «выглядеть менее сердитой».

3. Крис Дженнер

«Мамаджер» из клана Кардашьян-Дженнер без колебаний признается, что на протяжении многих лет подвергалась различным косметическим процедурам. Увеличение груди, лазер, введение ботокса и филлеров — лишь некоторые из них.

4. Саймон Коуэлл

Музыкальный импресарио, создатель и судья на шоу талантов, Саймон стал одной из первых медиаперсон мужского пола, которые признались в использовании ботокса. Он также делал подтяжку лица. «Сейчас для меня важно иметь чистую кожу. Если у вас чистая кожа, вы лучше выглядите. Но с некоторыми из этих процедур нужно быть очень осторожными», — предупредил он.

5. Кайли Дженнер

Кайли Дженнер начала испытывать неуверенность после одного из своих первых поцелуев, когда ее бойфренд сказал, что у нее очень маленькие губы. «Мне казалось, что я не создана для поцелуев», — призналась она в интервью. С этого момента Кайли была буквально одержима тем, чтобы губы выглядели полнее. Как только появилась возможность, она их увеличила — тогда и появился ее фирменный образ, который теперь знаком всему миру.

6. Тайра Бэнкс

«Исправляйте это или демонстрируйте всем — я думаю, женщинам должно быть доступно и то и другое», — однажды сказала супермодель и телеведущая о пластических операциях и косметологических процедурах. Самое важное для Тайры, которая также призналась, что делала пластику носа в начале своей карьеры, — это перестать судить друг друга за выбор в отношении своего тела.

7. Микки Рурк

Актер, который был настоящим сердцеедом в 80-е, — один из немногих, кто публично заявил, что делал пластические операции. «В основном я делал их, чтобы исправить последствия занятий боксом, но я обратился не к тому парню, чтобы восстановить свое лицо», — сказал он в интервью. В 2017 году он даже запостил в Instagram фото сразу после пластики носа.

8. Кейли Куоко

Кейли — еще одна молодая актриса, которая не скрывает и не сожалеет о своих эстетических операциях. В интервью она рассказала, что сделала пластику носа, увеличила грудь и заполнила складку на шее. «Насколько мы любим свой внутренний мир, настолько же, к сожалению, хотим хорошо выглядеть», — сказала актриса.

9. Мадонна

«Конечно же, я не имею ничего против пластической хирургии. Тем не менее я категорически против обсуждать это», — сказала однажды королева поп-музыки, тем самым дав понять, что нормально относится к косметическим процедурам, но оставляет за собой право не говорить об этом. Она еще раз подтвердила свою позицию в 2019 году, написав в Instagram: «Отчаянно не ищу ничьего одобрения... и пользуюсь правом на свободу действий в отношении собственного тела, как и любой другой!»

10. Сильвестр Сталлоне

В интервью в 1992 году, когда Сильвестру Сталлоне было 45 лет, он признался, что сделал подтяжку левой стороны лица. Но у этого вмешательства, помимо эстетической, также была медицинская цель исправить родовую травму — парез левой стороны лица, который влиял на подвижность губ, языка и щек, а следовательно, и на речь. Но с годами лицо Сталлоне продолжало меняться, и это говорит о том, что он еще не раз прибегал к услугам хирургов.