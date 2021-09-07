Как менялся стиль 18 знаменитостей с начала карьеры и до сегодняшнего дня

Не все готовы вот так просто сменить имидж: из блондинки стать брюнеткой, сделать экстремально короткую стрижку и поменять гардероб. А для знаменитостей это дело привычное. Причем не всегда такие поступки связаны с новой ролью в кино или клипе. Иногда перемены во внешности происходят в начале нового витка карьеры, а иногда в моменты, когда просто хочется добавить свежести в привычный облик.