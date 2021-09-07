Как менялся стиль 18 знаменитостей с начала карьеры и до сегодняшнего дня
Не все готовы вот так просто сменить имидж: из блондинки стать брюнеткой, сделать экстремально короткую стрижку и поменять гардероб. А для знаменитостей это дело привычное. Причем не всегда такие поступки связаны с новой ролью в кино или клипе. Иногда перемены во внешности происходят в начале нового витка карьеры, а иногда в моменты, когда просто хочется добавить свежести в привычный облик.
Мы в AdMe.ru вспомнили знаменитостей, чьи образы на протяжении карьеры претерпевали множество изменений. Одни из них остались узнаваемы, а другие словно стали совершенно иными людьми.
Наталия Орейро
Шарлиз Терон
Кристен Уиг
Шер
Энн Хэтэуэй
Бритни Спирс
Рене Зеллвегер
Алиша Киз
Эмилия Кларк
Деми Мур
Марион Котийяр
Скарлетт Йоханссон
Кэтрин Хайгл
Фелисити Джонс
Дрю Бэрримор
Кэри Маллиган
Леди Гага
Мадонна
А каких знаменитостей вы вспоминаете, когда речь заходит о кардинальной смене имиджа?
Фото на превью ASSOCIATED PRESS / East News, East News, madonna / Instagram
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