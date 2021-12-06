Как менялся стиль 17 звездных красоток, за которыми только успевай следить
Мир моды беспощаден. Тренды сменяют друг друга с поразительной скоростью. Еще вчера нам предлагали носить одни наряды и прически, а сегодня уже другие. И заметить это можно по знаменитостям, которые предстают перед публикой то в одном образе, то в другом.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить, как выглядели именитые красавицы на протяжении своего творческого пути. Кажется, им всем удалось отточить свой стиль.
Дженнифер Лопес
Ирина Шейк
Марго Робби
Натали Портман
Кортни Кокс
Зоуи Дешанель
Мэрайя Кэри
Кейт Уинслет
Анджелина Джоли
Хайди Клум
Кира Найтли
Эми Адамс
Гвинет Пэлтроу
Сандра Буллок
Бейонсе
Сара Джессика Паркер
Кейт Бекинсейл
Как думаете, кому из звезд изменения пошли только на пользу?
Фото на превью East News, MCMULLAN CO / SIPA / East News, jlo / Instagram
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