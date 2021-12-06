Как менялся стиль 17 звездных красоток, за которыми только успевай следить

Мир моды беспощаден. Тренды сменяют друг друга с поразительной скоростью. Еще вчера нам предлагали носить одни наряды и прически, а сегодня уже другие. И заметить это можно по знаменитостям, которые предстают перед публикой то в одном образе, то в другом.