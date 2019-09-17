Как менялось представление об идеальных женах и почему сегодня это понятие безнадежно устарело

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В современном мире словосочетание «идеальная жена» звучит довольно старомодно и немного сексистски. Ведь получается, что мы все как будто должны соответствовать чьим-то стандартам. Однако нынешняя идея брака как союза двух любящих людей с равными правами и возможностями возникла сравнительно недавно. На протяжении нескольких веков роль жены была четко обозначена, а если женщина не соответствовала предложенным критериям, то брак с ней не мог считаться удачным.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, как менялось представление об идеальных женах и что сегодня общество вкладывает в это понятие.

Средние века — XIX век: жена для рождения детей, работы и красоты

Раньше понятие идеальной жены сильно зависело от сословия. Например, для того чтобы выбрать лучшую жену для главы государства, в старину устраивали смотр невест. Этот обычай зародился еще в Византии в VIII веке, а позднее был принят на Руси. Смотр был чем-то похож на современные конкурсы красоты: по всему государству отправляли гонцов, чтобы те привозили в царский дворец самых красивых девушек. Одним из параметров для отбора был даже размер обуви — совсем как в сказке про Золушку. Также будущая царица должна была быть статной, высокого роста, здоровой и желательно, чтобы у нее в роду было много детей — так была больше вероятность того, что у нее самой не возникнет проблем с зачатием. Предварительный отбор проводили приближенные государя, а лучших девушек уже представляли лично царю.

В дворянских семьях были приняты династические браки, чтобы продолжить знатный род. Поэтому большое внимание уделялось происхождению невесты и ее способности выносить и родить здорового ребенка. Так что худоба не приветствовалась.

Для крестьян было важно, чтобы девушка была работящая и могла легко справиться с хозяйством. Поэтому в жены старались выбирать дородных женщин, с развитыми мышцами и здоровым цветом лица. Такая жена могла и заниматься бытом, и рожать детей.

Девочек начинали готовить к замужеству с детства, поэтому большинство из них проводили свою юность за прядением и шитьем. Дело в том, что для хорошей невесты было важно иметь достойное приданое, иначе ее не возьмут замуж.

Наконец, большое значение придавалось нравственности супруги, так как раньше церковь имела большое влияние и предписывала сохранять целомудрие до брака. В целом на протяжении нескольких веков мужья распоряжались женами как своей собственностью, поэтому понятие «идеальная жена» сводилось к тем функциям, которые обозначал для нее муж.

Конец XIX — середина XX века: покорная супруга и хранительница домашнего очага

Эта тенденция продлилась до середины XIX века. Не секрет, что в те времена женщины не были избалованы особыми правами, так что все, что дозволялось делать женам, — это вести хозяйство и заботиться о детях. Идеальная супруга не должна была думать ни о чем другом, кроме как о семье. Об этом пишет историк и писатель Тереза О’Нил в книге «Руководство по сексу, манерам и премудростям замужества для викторианской леди». Если у женщины обнаруживались какие-то таланты, то она должны была либо скрывать их, либо забыть о замужестве, так как жена не должна была затмевать мужа. В женах ценились такие качества, как хозяйственность, любовь к детям, доброта, скромность и верность. Именно они гарантировали успешное выполнение роли достойной супруги и матери.

В жены, как правило, выбирали девушек помоложе: во-первых, у молодых больше сил, во-вторых, так было больше шансов, что жена родит здоровых детей.

Кстати, именно в XIX веке было издано «Руководство для молодых мужчин о том, как ухаживать за невестой и жить в браке», написанное священником Джорджем Хадсоном. Помимо стандартных советов относительно добродетели, юного возраста и отсутствия физических и психических недостатков там есть довольно любопытные пункты. Например, Хадсон рекомендует выбирать «суженую, у которой роскошная крупная круглая голова». Дело в том, в те времена считалось, что женщина с выдающимся круглым затылком и крупным лицом родит смелых и энергичных детей. «Если вы найдете такую женщину, будь это даже простолюдинка, женитесь на ней ради замечательных будущих детей», — написано в руководстве. Также хорошая жена должна была уметь готовить и при необходимости «ворочать тяжести», поэтому ценились дамы с большой грудью и крепким телосложением. А вот среди неприемлемых качеств супруги выделялись болтливость, ворчливость, упрямство и саркастичность.

Однако, несмотря на все трудности, в то время брак был необходим женщинам, ведь управление домашними делами и материнство были единственными сферами жизни, где они могли реализоваться. Кроме того, для девушки союз с мужчиной был практически единственной возможностью получить социальную защиту и иметь хорошую репутацию в обществе.

1950-е: счастливая домохозяйка и радость для мужа

Понятие «домохозяйка» произошло от английского слова housewife, то есть буквально «домашняя жена». В середине XX века работающая жена воспринималась скорее негативно, поскольку она декларировала обществу, что ее супруг не может самостоятельно обеспечить семью.

Так что идеальной женой в те годы считалась женщина, которая виртуозно справлялась с домашним хозяйством, умела готовить и обладала хорошим вкусом. Кроме того, она всячески старалась угодить мужу, ведь тот зарабатывал деньги для семьи. Неудивительно, что именно 1955 годом датируется знаменитый «Гид хорошей жены», якобы напечатанный в журнале «Домашнее хозяйство». Это своеобразная инструкция о том, как следует вести себя жене, встречающей супруга после работы. Например, она должна была навести порядок в доме, приготовить вкусный горячий ужин, прихорошиться сама и привести в порядок детей, чтобы муж знал, что его дом — это место отдыха и спокойствия. До сих пор точно неизвестно, был ли на самом деле опубликован этот материал или это фейк, но патриархальная идея того, что хорошая жена обязана и сама выглядеть идеально, и содержать в чистоте дом, была очень распространена в то время.

1960–90-е: не только жена и мать

Ближе к 1960-м годам прошлого века общество наконец-то заинтересовалось, что происходит с женщинами в браке и счастливы ли они в существующей традиционной модели семьи. В это время писательница-феминистка Бетти Фридан издала книгу «Загадка женственности», где раскритиковала идею патриархальной семьи и развенчала миф о счастливой домохозяйке 1950-х. Фридан внушила прогрессивной части общества мнение о том, что женщина, отказавшаяся от образования и карьеры ради семьи, не вполне счастлива, поскольку ее жизнь оказывается ограничена только ролью жены и матери.

Под влиянием идей феминизма и социальных перемен сформировался новый образ современной женщины — сильной и независимой, которая перестала быть тенью мужа и способна сама завоевать первенство практически в любой сфере.

Так что если раньше главными положительными чертами жены считались уступчивость и покорность, то в 1960–80-е годы мужья хотели видеть рядом с собой партнершу, способную вносить вклад в семейный бюджет и отстаивать свою точку зрения. Пожалуй, это был один из самых непростых периодов для замужних женщин, поскольку, чтобы достичь мифического идеала, от них требовалось не только хорошо выглядеть, содержать дом и растить детей, но также много и успешно работать.

1990-е — середина «нулевых»: эпоха топ-моделей и «трофейных жен»

Когда большинство социальных потрясений и перемен остались позади и настали «сытые» годы, появился новый идеал жены. Так вышло, что «золотая эпоха» топ-моделей породила моду на жен-красавиц как с обложки журнала. Богатые и успешные мужчины часто тешили свое эго, выбирая себе в пару девушек модельной внешности, как правило, довольно юных и существенно ниже себя по социальному статусу.

В это время в Америке даже появился термин «трофейная жена» — то есть женщина с превосходной внешностью, которую супруг демонстрирует как трофей. Она подчеркивает статус своего мужа, с ней приятно появиться в обществе, поскольку она красива, длиннонога, хорошо одета и обладает отличными светскими манерами. Кроме того, трофейная жена могла помочь в построении карьеры. Видя, что мужчина смог добиться расположения такой красотки, коллеги и партнеры начинали относиться к нему как к очень пробивному и уверенному в себе человеку.

Наконец, жена-украшение должна была уделять достаточно внимания своему мужу и продумывать совместный досуг, но при этом не расстраиваться, если супруг вдруг попросит больше личного пространства. Важное качество «трофейной жены» — всегда быть в хорошем настроении и улыбаться, ведь муж выбрал ее, чтобы она приносила радость. Проблема заключалась только в том, что в таких женах мужья ценили исключительно внешность, а на внутренние качества особо не обращали внимание.

Середина «нулевых» — 2018: женщина, которая знает себе цену и увлечена каким-то делом

В середине «нулевых» супруга перестала восприниматься как красивое приложение к состоявшемуся мужчине. «Идеальная жена» больше не равно «идеальная красавица». На смену устаревшим «трофейным женам» пришли самодостаточные женщины, которые занимаются каким-то интересным делом. Это кажется вполне логичным, поскольку, такой человек всегда полон энергии, с ним интересно общаться и он вдохновляет на новые свершения. С одной стороны, такая супруга подстегивает и мотивирует мужа, а с другой — готова поддержать его. Кроме того, жена, у которой есть другие интересы, помимо семьи, более уверена в себе, она не боится остаться без мужа и может позволить себе следовать своим интересам, а не подчиняться воле супруга. Если посмотреть на недавние браки успешных и богатых мужчин, то становится понятно, что они больше не хотят видеть рядом с собой топ-моделей или гламурных светских львиц, а выбирают в спутницы увлеченных женщин, которые уделяют любимому делу не меньше времени, чем семье. Например, актер Джордж Клуни женился на Амаль Аламуддин — блестящем адвокате с международным именем.

Жена основателя Facebook Марка Цукерберга Присцилла Чан — успешный педиатр и филантроп. Кстати, будущие супруги познакомились в Гарвардском университете во время учебы. Сейчас Присцилла занимается благотворительностью и финансирует общественно важные проекты.

Наконец, наследник империи Hilton и миллиардер Баррон Хилтон недавно сыграл свадьбу с Тессой фон Вальдердорфф. Его жена окончила престижный колледж, делает успешную карьеру в мире моды, снимается в кино, пишет статьи и рассказы, а также имеет лицензию агента по торговле недвижимостью.

Глядя на эти примеры, можно сказать, что за последние годы общество наконец-то перестало воспринимать женщину в первую очередь как чью-то супругу, даже если она счастлива в браке, и стало видеть в ней самостоятельную личность.

Наши дни: счастливая жена

В 2019 году, когда все чаще возникают дискуссии на тему того, как трансформировался институт семьи и как супругам выстраивать гармоничные отношения, прежнее представление об идеальной жене выглядит сильно устаревшим. Сегодня идеальная жена — это счастливая жена, а что понимать под «счастьем», каждая женщина решает сама. Для кого-то это самореализация или карьера, для кого-то — дети. Замужество перестало быть единственной гарантией стабильности и хорошего положения в обществе. На смену браку-договору, где муж — добытчик, а жена — хозяйка, пришло партнерство, где каждый сам выбирает свою роль.

Мы уже научились не делить обязанности на «мужские» и «женские», а также согласились с тем, что равноправие — это самая приемлемая схема взаимоотношений. Более того, в современном мире нас не шокирует тот факт, что модель, когда жена должна успевать и работать, и растить детей, и вести домашнее хозяйство, безнадежно устарела. Общество готово признать, что такая форма брака больше невыгодна женщине. Так что в 2019 году каждая пара сама должна найти ответ для себя, зачем лично ей нужен брак и как сделать так, чтобы обоим супругам в нем было комфортно.