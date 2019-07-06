Как менялись стандарты красоты от Античности до наших дней

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В каждом веке существуют свои понятия о красоте. То, что еще вчера считалось милым и привлекательным, сегодня кажется странным и безумным. Блондинки сменяют брюнеток, толстушки — худышек, смуглянки — белокожих. Но неизменным всегда остается одно — призрачный идеал красоты, к которому люди стремятся приблизиться.

Мы в AdMe.ru соорудили свою машину времени, чтобы выяснить, как менялось представление о красоте в разные эпохи.

Античность (VIII век до н. э. — V век н. э.)

В центре античной культуры было человеческое тело, которое воплощало в себе природу и свободу. Древние греки не только не стыдились собственного тела, но и всячески совершенствовали его с помощью макияжа, одежды и физических нагрузок. Ведь считалось, что внешне красивый человек обладает прекрасным умом.

Античная красотка должна была обладать светлой кожей, рыжими волосами, пухлыми губами и широкими бедрами. Макияж считался неотъемлемой частью повседневной жизни знатных дам. Косметику привозили из Китая, Галлии или делали на заказ. У богатых женщин даже были специально обученные рабыни, которые красили госпожу и поправляли макияж в течение дня. Чистая белая кожа являлась важным атрибутом античной красоты, хотя гречанки и римлянки были смуглыми. Для отбеливания пользовались оливковым маслом, применяли пилинг и купались в молоке. Для борьбы с веснушками и морщинами женщины делали маски из лебединого жира, меда или уксуса. Они очень сильно пахли, что вызывало недовольство мужчин.

Розовые щеки считались привлекательными и сексуальными, а длинные ресницы — признаком целомудрия. Иметь на теле волосы было недопустимо для римлянки. Их выщипывали, удаляли смолой и соскабливали пемзой. Интересно, что у гречанок была популярна так называемая монобровь — густые темные брови, сросшиеся на переносице. Так что жительницы Древней Греции не только не выщипывали брови, но и подкрашивали их, а если этого было недостаточно, то даже приклеивали искусственные.

К мужскому телу предъявляли гораздо больше требований, чем к женскому. Широкие плечи, узкий таз, прямая осанка и развитая мускулатура — вот чем должен был обладать мужчина Античности. Для достижения этого в гимназиях мальчики тренировались по 8 часов в день. Мужчины тоже пользовались косметикой, но общество этого не одобряло, таких представителей сильного пола считали женоподобными. Мужское тело, в отличие от женского, должно было быть загорелым, словно от работы на улице. Поощрялось использование духов и удаление волос на теле. Слишком волосатый мужчина считался грязным.

Средневековье (V–XIV века)

На протяжении практически всего Средневековья церковь оказывала сильное влияние на жизнь людей, в том числе на внешний вид. Вопреки расхожему мнению о несоблюдении элементарных правил гигиены, около крупных монастырей и мест паломничества устраивались купальни. Бедные люди посещали общественные бани, а богатые могли позволить себе личную ванну.

Аскетизм проявлялся во всем: в представлении об идеальной фигуре, в одежде, косметике. Средневековый образец женской красоты предполагал маленькую грудь, худые руки, ноги, тонкие губы. Чтобы достичь этого идеала, девочкам с детства бинтовали грудь. Женское платье было скромным и сдержанным. Индивидуальность в костюме выражалась с помощью прически и головного убора: в моде были соломенные шляпки; конические шляпы, стремящиеся ввысь; капюшоны. Знатные дамы вплетали в прически искусственные волосы или волосы умерших людей, что подвергалось осуждению. Католическая церковь считала макияж большим грехом. Но несмотря на запреты, женщины делали маски для лица, красили и завивали волосы. Культ Девы Марии очень сильно повлиял на внешний вид средневековой барышни. Беременность стала модной. А когда женщина не ждала ребенка, она носила специальные накладки или платье с драпировкой на животе.

Средневековый мужчина — это прежде всего верующий христианин. Признаком благородства было идеально выбритое лицо, но допускалось ношение усов и бороды. Лицо обрамляли ниспадающие на плечи волосы. Одежду мужчины предпочитали однотонную, но украшенную драгоценными камнями и вышивкой. В Средние века появились и тут же вошли в моду мужские носовые платки. Также мужчины не отказывали себе в различных бьюти-процедурах. Они красили и завивали волосы, мыли их у цирюльников, делали различные маски против облысения, боролись с морщинами и всячески улучшали цвет лица. И все это для того, чтобы понравиться женщинам.

Эпоха Возрождения (XIV–XVII века)

Человек эпохи Возрождения (Ренессанса) — это свободный гражданин, наделенный разумом, бессмертной душой и творческими способностями. Он скромный, мужественный, терпеливый, гуманный и счастливый. А самое главное, он стремится узнавать что-то новое. Красота и сила человека, в отличие от Средневековья, в это время считались благом. Появляются первые работы, посвященные внешнему виду: как сделать прическу, как ухаживать за лицом и телом, как выбрать одежду согласно сословию. Особое внимание уделяется движениям и осанке. Спина должна быть прямой, а движения спокойными и уверенными.

Женщина Ренессанса — высокая, с длинными волосами, широкими бедрами, большой грудью и тонкой талией. Впервые за долгое время у женской одежды появляется декольте, обнажающее шею, плечи и верхнюю часть груди. И конечно же, она должна быть блондинкой, словно Венера на картине Боттичелли. Дамы пытались отбелить волосы и брови на солнце, использовали отвар из грецких орехов, кислый яблочный сок или квасцы. В XV веке женщины часто сбривали линию начала роста волос, делая лоб выше и больше, ведь большой лоб — это признак интеллекта. Прически представляли собой сложные плетения. А вот с тела волосы предпочитали удалять, чтобы избежать педикулеза. Красивая кожа — это белая кожа. Для ее отбеливания использовали оксид свинца, ртуть, а для румян — киноварь.

Мужчина Ренессанса — спортивный интеллектуал. Он носил короткую бороду, которую щедро поливал духами, укладывал с помощью воска или крахмала. Волосы либо стригли под горшок, либо отращивали до плеч. Одежда украшалась бусинами, колокольчиками. Чтобы фигура напоминала перевернутый треугольник, рукава у верхней одежды были объемными. Мужчины с удовольствием надевали украшения, а молодые люди носили в ухе либо сережку, либо кусочек шелка, продетый через дырку в мочке. Они следили за своей внешностью не меньше, чем женщины: делали различные маски против морщин и отбеливали кожу той же свинцовой пудрой.

Барокко (XVII–XVIII века)

Эпоха барокко перевернула жизнь горожан. Появилось очень много невиданных ранее развлечений: прогулки в парке, катание на лошадях, фейерверки и балы-маскарады. Человек отвергал естественность, считая ее дикой и невежественной. Это время благородного, думающего и образованного гражданина. Появляются первые журналы о моде, которые рассказывают о последних новостях, модных течениях и стилях одежды.

Женщина дорожила бледностью кожи, поэтому обильно покрывала ее смесью из свинцовых белил и яичного белка. Губы и щеки, конечно же, должны были быть красными. Чтобы украсить лицо, дамы вырезали из кусочков ткани звездочки, цветочки, сердечки и приклеивали их, создавая причудливые родинки. Нужны они были для того, чтобы скрыть следы от оспы или прыщи. Но позже у «родинок» появилось дополнительное значение. Одинокая мушка на правой щеке показывала, что женщина замужем, на левой — помолвлена, в уголке глаза — является чьей-то любовницей. Идеальная фигура того времени — это тонкая талия, большие грудь и бедра, поэтому корсет, пышная юбка и туфли на каблуках стали неотъемлемой частью гардероба барочной модницы. Дамы делали экстремально высокие прически, куда вплетали искусственные волосы. А в качестве стайлинга использовали сало или сливочное масло.

Мужчина этой эпохи — воспитанный джентльмен, который бреет усы и бороду, вкусно пахнет духами. Он одет в бриджи, чулки, рубашку с рюшами, куртку и обувь на небольшом каблуке. Самым модным аксессуаром стала трость, которую подвешивали на пуговицу жилета или куртки. Парик изначально считался мужским аксессуаром, его форма постоянно менялась. Волосы завивали, вплетали в них ленты и наносили на них пудру. Мужчины посещали цирюльни, где брились и укладывали волосы. Чистая одежда была признаком высокого статуса и богатства.

Появилась новая мужская культура, представители которой назывались «макароны» — своеобразный прообраз современных хипстеров. Макароны носили костюмы со сложной вышивкой и многочисленными оборками, обтягивающие брюки, невероятных размеров парики, которые венчала маленькая шляпка. Представителей этого стиля критиковали за их чрезмерную женственность, а их внешний вид часто осуждался на страницах модных журналов.

Индустриализация (XIX век)

«Слишком много и слишком мало». Сравнение женского платья середины XVI века и начала XIX.

Мода XIX века была очень непостоянна. Менялись фасоны одежды, идеал фигуры, прически, макияж и отношение к собственному телу. На европейскую моду очень сильно повлияла викторианская Англия. Одежду стали использовать не для подчеркивания социального статуса, а для самовыражения. Научно-технический прогресс позволил использовать на тканях разнообразные принты и окрашивать их в разные цвета.

В женский гардероб начинают проникать мужские вещи. Барышни стали носить рубашки, куртки и жилеты. В I половине XIX века популярными становятся укороченные платья. Из гардероба удаляются жесткие корсеты, появляются платья, открывающие грудь и ключицы. В моду входят покатые плечи, узкая талия и широкие бедра. Повальное выбеливание кожи сходит на нет, но начинается увлечение красками для волос. Их изготавливают на основе того же свинца или азотнокислого серебра. В волосы девушки вплетают ленты и цветы. Модными прическами становятся челка и ангельские кудри.

Мужской гардероб также претерпел изменения. На смену лосин, чулок и бриджей пришли брюки. Короткие штаны вместе с чулками стали надевать в основном на балы или приемы. Важной деталью мужского гардероба становятся подтяжки. Белые перчатки, трость и часы на цепочке дополняли образ джентльмена. В тренде гладко выбритое лицо и бакенбарды.

ХХ век

ХХ век перевернул мировоззрение людей. Две мировые войны, появление феминизма, научно-технический прогресс на протяжении всего столетия меняли представление о красоте тела. Одежда, макияж и прическа стали теперь средством самовыражения.

Женщины освободили себя от корсетов, надели брюки, мини-юбки и отрезали волосы. Они стали более раскрепощенными, независимыми и не стеснялись пользоваться косметикой.

Фасоны одежды менялись так же стремительно, как и идеал фигуры: в 20-е модным считалось мальчишеское телосложение,

в 50-е — пышная грудь и тонкая талия,

в 60-е — чрезмерная худоба,

в 80-е — сильное и спортивное тело,

в 90-е — высокий рост и знаменитые 90—60—90.

Мужчина XX века должен быть стройным и спортивным. Его стиль одежды зависит от места работы, принадлежности к различным течениям (байкеры, хиппи и т. д.). Представители сильной половины бреются налысо, отращивают длинные волосы или делают сложные начесы. Спортивная одежда становится повседневной, а строгие пиджаки и галстуки выходят за пределы офиса.

XXI век

В XXI веке мода на худобу и «героиновый шик» сходит на нет. В тренде тела разных комплекций и размеров. На обложках журналов и каталогов появляются модели plus-size и middle-size. Повальное увлечение загаром в начале нулевых сменяется стремлением иметь светлую кожу с веснушками, выжженный блонд — натуральными цветами.

Доступной стала пластическая хирургия. К услугам хирургов прибегают не только женщины, но и мужчины. Постепенно надутые губы, как у Джоли, и большая искусственная грудь становятся пережитками прошлого. Сейчас в тренде естественность и натуральность.