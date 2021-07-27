Как менялись образы 15 самых эпатажных звезд, которые со временем не утратили свою изюминку
Знаменитостям необходимо внимание, поэтому они стараются удивлять фанатов не только своими творческими успехами, но и оригинальными образами. С помощью стилистов звезды экспериментируют с гардеробом, длиной и цветом волос и не чураются броского макияжа. И их труды не остаются незамеченными: вспомним хотя бы шокирующие выходы в свет певицы Леди Гага.
Мы в AdMe.ru решили проследить, как менялся имидж самых ярких певиц и актрис. Некоторые из них со временем стали более сдержанными, а другие сохранили в себе страсть к эпатажным образам.
Гвен Стефани
Кристен Стюарт
Леди Гага
Кэти Перри
Кристина Агилера
Майли Сайрус
Рита Ора
Лили Аллен
Пинк
Кара Делевинь
Рианна
Келли Осборн
Аврил Лавин
Мадонна
Ники Минаж
2021.
А как менялся ваш стиль?
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