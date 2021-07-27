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Как менялись образы 15 самых эпатажных звезд, которые со временем не утратили свою изюминку

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Знаменитостям необходимо внимание, поэтому они стараются удивлять фанатов не только своими творческими успехами, но и оригинальными образами. С помощью стилистов звезды экспериментируют с гардеробом, длиной и цветом волос и не чураются броского макияжа. И их труды не остаются незамеченными: вспомним хотя бы шокирующие выходы в свет певицы Леди Гага.

Мы в AdMe.ru решили проследить, как менялся имидж самых ярких певиц и актрис. Некоторые из них со временем стали более сдержанными, а другие сохранили в себе страсть к эпатажным образам.

Гвен Стефани

Кристен Стюарт

Леди Гага

Кэти Перри

Кристина Агилера

Майли Сайрус

Рита Ора

Лили Аллен

Пинк

Кара Делевинь

Рианна

Келли Осборн

Аврил Лавин

Мадонна

Ники Минаж

2021.

А как менялся ваш стиль?

Фото на превью Featureflash Photo Agency / Shutterstock, ASSOCIATED PRESS / East News, Xavier Collin / Image Press Agency / BWP Media / East News
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