Как менялись образы 15 самых эпатажных звезд, которые со временем не утратили свою изюминку

Знаменитостям необходимо внимание, поэтому они стараются удивлять фанатов не только своими творческими успехами, но и оригинальными образами. С помощью стилистов звезды экспериментируют с гардеробом, длиной и цветом волос и не чураются броского макияжа. И их труды не остаются незамеченными: вспомним хотя бы шокирующие выходы в свет певицы Леди Гага.